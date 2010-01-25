Nvidia ikinci jenerasyon Fermi üzerinde çalışıyor

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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde, ATi Radeon serisinin tamamını yılın ikinci yarısında yenileyeceklerini açıklamış, biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık son dönemece giren ve GeForce GTX 380 modelini Şubat ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlaması beklenen Nvidia'nın ikinci jenerasyon Fermi mimarisi üzerinde çalışmaya başladığı ve 2010 sonuna doğru lanse edeceği iddia ediliyor. Fermi mimarisinin oyuncuları hedef alan yeniliklerini geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir basın etkinliğiyle açıklayan Nvidia, iddialar doğru çıkması halinde bir yıl içerisinde iki önemli güncelleme yapmış olacak.

Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç vereceği yüksek performans sınıfı yeni nesil ekran kartlarını Mart ayı ile birlikte pazara sunacak olan Nvidia'nın ikinci jenerasyon Fermi çalışması için G92 benzetmesi de yapılmıyor değil. Hatırlanacağı üzere Nvidia, G80 sonrasında G92 güncellemesi yapmış ve mimaride radikal değişiklikler olmasa bile 65nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar sayesinde, üretim maliyetleri açısından daha rekabetçi olan ve GeForce 8800GT gibi yüksek satış başarısı elde ederek, ciddi gelir kazandıran modelleri pazara sunmuştu. Yeni mimari geliştirme çalışmalarında Fermi'nin (GF100) Nvidia adına ilk adım olacağı iddia edilirken, Nvidia'nın Kasım ayı gibi ikinci jenerasyon Fermi GPU'larını duyurabileceği konuşuluyor.

Mevcut bilgiler ışığında Kasım ayı güncellemesi Nvidia adına yeni bir üretim teknolojisine geçiş sürecinin işareti de olabilir. Zira 570mm2 zar alanı ve 3.2 milyar transistör ile GF100 GPU'sunun üretim maliyetleri açısından ATi Cypress ile kıyaslandığında daha pahalıya mal olacağı biliniyor. İşte bu noktada Nvidia'nın G80-G92 geçişindekine benzer bir yaklaşımla, üretim teknolojisinde değişikliğe gideceği tahmininde bulunulabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang Tayvan'da TSMC firmasını ziyaret etmiş ve yeni nesil üretim teknolojileri için son durumu yerinde gözlemlemişti. TSMC cephesi ise kısa bir süre önce, 28nm üretim teknolojisi için hacimli üretimin son çeyrekte (Ekim-Kasım Aralık dönemi) başlayacağını duyurmuştu.