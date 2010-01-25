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Nvidia ikinci jenerasyon Fermi üzerinde çalışıyor

9 yıl
17b
1
78
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ikinci jenerasyon Fermi üzerinde çalışıyor
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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde, ATi Radeon serisinin tamamını yılın ikinci yarısında yenileyeceklerini açıklamış, biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık son dönemece giren ve GeForce GTX 380 modelini Şubat ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlaması beklenen Nvidia'nın ikinci jenerasyon Fermi mimarisi üzerinde çalışmaya başladığı ve 2010 sonuna doğru lanse edeceği iddia ediliyor. Fermi mimarisinin oyuncuları hedef alan yeniliklerini geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir basın etkinliğiyle açıklayan Nvidia, iddialar doğru çıkması halinde bir yıl içerisinde iki önemli güncelleme yapmış olacak.

Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç vereceği yüksek performans sınıfı yeni nesil ekran kartlarını Mart ayı ile birlikte pazara sunacak olan Nvidia'nın ikinci jenerasyon Fermi çalışması için G92 benzetmesi de yapılmıyor değil. Hatırlanacağı üzere Nvidia, G80 sonrasında G92 güncellemesi yapmış ve mimaride radikal değişiklikler olmasa bile 65nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar sayesinde, üretim maliyetleri açısından daha rekabetçi olan ve GeForce 8800GT gibi yüksek satış başarısı elde ederek, ciddi gelir kazandıran modelleri pazara sunmuştu. Yeni mimari geliştirme çalışmalarında Fermi'nin (GF100) Nvidia adına ilk adım olacağı iddia edilirken, Nvidia'nın Kasım ayı gibi ikinci jenerasyon Fermi GPU'larını duyurabileceği konuşuluyor.

Mevcut bilgiler ışığında Kasım ayı güncellemesi Nvidia adına yeni bir üretim teknolojisine geçiş sürecinin işareti de olabilir. Zira 570mm2 zar alanı ve 3.2 milyar transistör ile GF100 GPU'sunun üretim maliyetleri açısından ATi Cypress ile kıyaslandığında daha pahalıya mal olacağı biliniyor. İşte bu noktada Nvidia'nın G80-G92 geçişindekine benzer bir yaklaşımla, üretim teknolojisinde değişikliğe gideceği tahmininde bulunulabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang Tayvan'da TSMC firmasını ziyaret etmiş ve yeni nesil üretim teknolojileri için son durumu yerinde gözlemlemişti. TSMC cephesi ise kısa bir süre önce, 28nm üretim teknolojisi için hacimli üretimin son çeyrekte (Ekim-Kasım Aralık dönemi) başlayacağını duyurmuştu.


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DH Misafiri 9 yıl
sanki ilk jenarasyonu çıkardıda 2.si için uraşıyorlarmış. peh! Ben bu kazıkçı Nvidia yı hiç sevmiyorum. 3-4 senelik teknolojilerini süsleyip püsleyip önümüze sürüyorlardı. Ne oldu ? Ellerinde patladı en sonunda. Ati bu sene kendini fazlasıyla kanıtlamıştır. bende nvidia kullandım ama çaresizlikten. sonra ati güneş gibi doğdu valla :D fiyat performans kralı ati dir. işte o kadar ...
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Chembond 9 yıl

DH Misafiri

sanki ilk jenarasyonu çıkardıda 2.si için uraşıyorlarmış. peh! Ben bu kazıkçı Nvidia yı hiç sevmiyorum. 3-4 senelik teknolojilerini süsleyip püsleyip önümüze sürüyorlardı. Ne oldu ? Ellerinde patladı en sonunda. Ati bu sene kendini fazlasıyla kanıtlamıştır. bende nvidia kullandım ama çaresizlikten. sonra ati güneş gibi doğdu valla :D fiyat performans kralı ati dir. işte o kadar ...


F/P kralı olduğunu iddia ettiğiniz ATI, size 3-4 senelik bir mimariyi ısıtarak sundu. Haberiniz olsun diye dedim.
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e j d e r 9 yıl
1.fermiyi beklemeye doyamadılar 2. sini bekleyecekler
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Source 9 yıl
Bu kadar çok ısınan ve TDp değeri yüksek olan bir kartı güncelleyecekleri belliydi zaten bu haberi okuyunca yine FX serisi geldi aklıma nvidia FX 5800'ü çıkarttığında problemleri yüzünden peşine hemen FX 5900'ü çıkartmıştı.
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KANUNI61 9 yıl
İLKİ BİTTİDE 2 revizyonabaşladı :)
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ebehram 9 yıl
Anlasıldı ki bu gecis doneminde yeni nesil bir ekran kartı almak pek akıl karı degil.Daha ortada dogru duzgun dx11 oyun yok adamlar ikinci nesile geciyor.Benim 4870 i herhalde ancak onumuzdeki aralık gibi guncelleyecegim.

sadtneverdie katılıyorum sana.Millet cekismek icin yer arıyor artık.
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CoreXXX 9 yıl
çok garip bir açıklama olmuş, daha ilk serisi çıkmadı çıkmış olsa bile satışaradan iyce kâr etmeden neden ikinci seriyi açıklayıp ilk seriyi baltalasınlarki.
bu işin 2 açıklaması var.
ya bu haberi nvidia resmi olarak yapmadı sadece söylenti 2. seri felan yok şu an,yalana kurban gitti yani.
yada gf100 gpusunun başarılı olamayacağını anlamış olmalılar.
yalnız her ikiside son kullanıcıya zararlı. şu anda piyasada 5850 bulmak çok zor. bulsakda firmalar yüzde 30 -40 pahalı satıyor bulunmadığı için. tabi bu atinin suçu değil birazda piyasadaki satıılardan kaynaklanıyor. o yüzden fermi çıkmadığı sürece atininde fiyat indirmesini rüyamızda görrüz yani.
off nvidia yakdın bizi. kart bekliyoruz halâ
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mobylette 9 yıl
fehmi çok sert bir apırkat yiyor ve kendini yerde buluyor..o da ne? fehminin böyük oğlu fethi babasının yamulmuş çenelerini görünce 28 nanometrelik 3 milyar transistörünün 3 milyarından da yaşlar süzülüyor. ve diyor ki: "bahan bak ati. eğer sana entari giydirip, güneyçayırda oynatmazsam..bahanda gıllo fethi demesinler.."
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promilius 9 yıl
"tüketiciyle böylesine dalga geçip, bu kadar sadık müşteri kitlesine sahip nasıl olunur? Nvidia örneği"

Alın size tez konusu.
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XRacer 9 yıl
Ortada ne DX11 oyun ne de 1. jenerasyon Fermi varken 2. jenerasyon Fermi nedir ya? Nvidia'nın acilen bu kartları çıkarması gerek, ama kendi görüşümce Şubat'ı bırakın,Mart'ta çıkacağından bile şüpheliyim.
En çok merak ettiğimse fiyatının ne olacağı.Yüksek üretim maliyetleri,(sözde) muazzam performansı,yeni mimari,ısındığı için soğutucu maliyeti vs. derken fiyatının ucuz olacağını hiç sanmıyorum.i7 975 ile aynı fiyattan sürülmez umarım piyasaya


Sürse bile belki tek bir modelle ben daha ölmedim demek için ve Nüfüs cüzdanında baba adı kısmında Nvidia yazan gençler için.


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Tolgá 9 yıl
hd6000 serisinden korktular galiba..ikinci jenerasyon iyi olur 28nm ye uygun ve ısı sorunlarından arındırılmış olur
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drkayzer 9 yıl
bekleyip görecez
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Erai 9 yıl
Nvidia yine ilgileri üstüne çekmek istiyor sanırım. Bence hiçbirimiz cevap yazmayalım da, belki sıkılır, böyle açıklamalardan vazgeçer
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DH Misafiri 9 yıl
İkinci jenerasyon çalışması için önce bir jenerasyonun var olması gerekmiyormuydu ya ?
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