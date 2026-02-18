Nvidia ile Meta’dan çok yıllı dev anlaşma: Milyonlarca AI çipi tedarik edilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Meta ile yapay zeka altyapısını kapsayan çok yıllı ve çok nesilli stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Meta, milyonlarca adet mevcut ve gelecek nesil Nvidia yapay zeka çipini veri merkezlerinde devreye alacak. Söz konusu ortaklı şirket içi sistemleri, bulut altyapılarını ve geniş ölçekli AI kümelerini kapsayacak.

Finansal büyüklüğü açıklanmayan anlaşma, Nvidia’nın halihazırda pazarda bulunan Blackwell GPU’larını, geliştirme aşamasındaki Rubin GPU mimarisini ve bağımsız kurulumlara uygun Grace ile Vera merkezi işlemcilerini (CPU) içeriyor. Bu işlemciler, Intel ve AMD’nin veri merkezi sınıfı çözümleriyle doğrudan rekabet ediyor.

Blackwell ve Rubin GPU’lar Meta veri merkezlerinde

Meta, hiper ölçekli veri merkezlerini hem yapay zeka eğitimi hem de çıkarım (inference) süreçlerine uygun şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu kapsamda Nvidia GB300 tabanlı sistemler devreye alınacak ve şirket, şirket içi veri merkezleri ile Nvidia Cloud Partner altyapılarını kapsayan birleşik bir mimari oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, Meta’nın milyarlarca kullanıcıya hizmet veren kişiselleştirme ve öneri sistemleri için endüstriyel ölçekte yapay zeka altyapısı kurduğunu vurgulayarak, CPU, GPU, ağ ve yazılım katmanında gerçekleştirilen derin kod tasarımı çalışmaları sayesinde Nvidia’nın tüm platformunun Meta araştırmacı ve mühendislerine sunulduğunu belirtti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise iş birliğinin Vera Rubin platformu etrafında şekillenecek yeni nesil kümelerle küresel ölçekte “kişisel süper zeka” vizyonunu destekleyeceğini ifade etti.

Grace ve Vera CPU’larla verimlilik hedefi

Anlaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Nvidia’nın Arm tabanlı merkezi işlemcileri oldu. İlk olarak 2023 yılında yapay zeka hızlandırıcılarına eşlik eden çözümler olarak tanıtılan Grace CPU’lar, artık bağımsız veri merkezi görevleri için de konumlandırılıyor.

Nvidia’nın hyperscale ve yüksek performanslı bilgi işlem biriminin yöneticisi Ian Buck, Grace işlemcilerin özellikle veritabanı çalıştırma gibi yaygın görevlerde benzer iş yüklerini yarı güç tüketimiyle gerçekleştirebildiğini söyledi. Vera CPU ile verimliliğin daha da artması bekleniyor. Meta’nın Vera üzerinde belirli iş yüklerini test ettiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı. Şirketlerin 2027 itibarıyla Vera’nın geniş ölçekli dağıtımını hedeflediği belirtiliyor. Bu iş birliği aynı zamanda ilk büyük ölçekli yalnızca Grace CPU dağıtımı olma özelliği taşıyor.

