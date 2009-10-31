Nvidia ION 2 platformunu yıl sona ermeden lanse edilebilir

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Intel ile yaşanan lisans problemlerinden ötürü masaüstü sistemler için yeni çipset çalışmalarını şimdilik askıya alan Nvidia, ION platformu ile elde ettiği başarı sonrasında ION 2 platformu için çalışmalarına hız vermişti. Gelen yeni bilgilere göre firma, ION 2 platformunu yıl sona ermeden pazara sunabilir. Pinetrail kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemcilerinde entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimine yer verecek olan Intel'in mimari değişikliğe gitmesinden ötürü ION 2 plastformunda yeni nesil Atom işlemcilerin kullanılması beklenmezken Nvidia'nın, FSB mimarisini kullanan mevcut işlemcileri hedef aldığı belirtiliyor.

ION 2 platformuyla birlikte entegre grafik performansını iki kata varan oranda arttırmayı hedefleyen Nvidia, GeForce G220 seviyesinde GPU kullanmaya hazırlanıyor. 32x paralel işlem birimine sahip olacan entegre grafik biriminin 128-bit bellek veri yolu desteği sunması ve DirectX 10.1 uyumlu olması bekleniyor. Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 600MHz GPU ve 1200MHz paralel işlemci hızlarıyla gelmesi ön görülen ION 2 platformunda çipset için planlanan ısıl güç tasarımının 20 Watt civarında olduğu ve modeline göre mevcut Atom işlemcileriyle birlikte Core 2 serisi işlemcilerin de destekleneceği belirtiliyor. Bu noktada Nvidia'nın özellikle CULV platformunda kullanılan ultra-düşük güç tüketimli Core 2 Solo / Duo SU 9xxx serisi işlemcileri hedef alacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.