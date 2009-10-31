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Nvidia ION 2 platformunu yıl sona ermeden lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION 2 platformunu yıl sona ermeden lanse edilebilir
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Intel ile yaşanan lisans problemlerinden ötürü masaüstü sistemler için yeni çipset çalışmalarını şimdilik askıya alan Nvidia, ION platformu ile elde ettiği başarı sonrasında ION 2 platformu için çalışmalarına hız vermişti. Gelen yeni bilgilere göre firma, ION 2 platformunu yıl sona ermeden pazara sunabilir. Pinetrail kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemcilerinde entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimine yer verecek olan Intel'in mimari değişikliğe gitmesinden ötürü ION 2 plastformunda yeni nesil Atom işlemcilerin kullanılması beklenmezken Nvidia'nın, FSB mimarisini kullanan mevcut işlemcileri hedef aldığı belirtiliyor.

ION 2 platformuyla birlikte entegre grafik performansını iki kata varan oranda arttırmayı hedefleyen Nvidia, GeForce G220 seviyesinde GPU kullanmaya hazırlanıyor. 32x paralel işlem birimine sahip olacan entegre grafik biriminin 128-bit bellek veri yolu desteği sunması ve DirectX 10.1 uyumlu olması bekleniyor. Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 600MHz GPU ve 1200MHz paralel işlemci hızlarıyla gelmesi ön görülen ION 2 platformunda çipset için planlanan ısıl güç tasarımının 20 Watt civarında olduğu ve modeline göre mevcut Atom işlemcileriyle birlikte Core 2 serisi işlemcilerin de destekleneceği belirtiliyor. Bu noktada Nvidia'nın özellikle CULV platformunda kullanılan ultra-düşük güç tüketimli Core 2 Solo / Duo SU 9xxx serisi işlemcileri hedef alacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.


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deepestlove 10 yıl
artık nvidia nın da bir işlemci çıkarması şart oldu
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atilgan26 10 yıl
ion'lar mini sistemler için tasarlanmıştı. Ama G220 seviyesi işlem gücüne sahip olması. Dizüstü sistemlerdeki 8600gs ve 8600gt seviyesi arasında bir performans demek oluyor. Bu kadar düşük güç tüketimi için çok yüksek bir performans.
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Tolgá 10 yıl
intel ionlardaki gibi cpuları pahalı verirse yayılmaları zor olur..
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yekoo 10 yıl
core 2 duo su 9*** ler ile piyasayı domine eder nvidia ama atomla devam ederse iş kötü..
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jay jay justified 10 yıl
Netbook sayısı notebook sayısını geçer bu tür gelişmeler yaşanırsa. G220 diyor ve yazan özellikler ortada :) Bomba gibi bir platform olacağı kesin ION ile mukayese edildiğinde.
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buraoca2 10 yıl
Bakalım merakla bekliyorum Ion 2 platformunu. Belki Ion tabanlı nettoplar Ion 2 platformu sayesinde biraz daha ucuzlar...
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iscanthere 10 yıl
nvidianın bu ion çalışmalarını beğeniyorum.intelin eksiklerini yamıyor resmen
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