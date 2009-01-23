Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: Ion tabanlı ilk bilgisayarlar yaz aylarında hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia: Ion tabanlı ilk bilgisayarlar yaz aylarında hazır
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın çalışmalarına ara vermeden devam ettiği Ion platformunun firmanın bu yılki en önemli kozlarından birisi olması bekleniyor. Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşan Atom işlemcisi için hazırlanan GeForce 9400M yonga setli platformun, işlemci ile birlikte çift yongalı tasarımı (Intel'de 3 yonga) ve GMA 950'ye kıyasla sunduğu yüksek grafik performans / HD Video hızlandırma yetenekleriyle ön plana çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Elektroniği fuarında tanıtılan ve hazırlanan referans nettop tasarımı katılımcıların beğenisine sunulan Ion platformunun yaz aylarında piyasada olacağı bildiriliyor. Henüz herhangi bir bilgisayar üreticisi tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da Nvidia'nın açıklamasına göre, Ion tabanlı ürünlerini ikinci çeyrek sonu veya üçüncü çeyrek başında duyurulması bekleniyor.

Yine geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Apple'ın sistemlerinde Ion platformunu kullanacağına yönelik haberler de henüz doğrulanmadı fakat GeForce 9400 yonga setini dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başlayan Apple'ın, Ion platformunu gündemine almasının ihtimaller dahilinde olduğu bildiriliyor. Nvidia'nın merakla beklenen Ion platformu için ürecilerin CeBIT '09 fuarında yeni sistemlerini tanıtması da beklenebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 10 yıl
Atom zaten piyasayı ele geçirmiş niye Amd kullansın ki ? Nettop'lar oldukça büyük bir pazara hitap ediyorlar ancak masa üstü versiyonlarıda netbook'lar gibi aynı konfigrasyona sahip olursa kimse nettop tercih etmeyebilir. O yüzden böyle grafik olarak en azından daha kaliteli bir çipset olması nettop'ı netbook'a tercih nedeni yapabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
15 wattlık amd kullansa daha iyi olmaz mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
acaba bunun bordunu satarlar mı? mini-ITX bordlardan biraz daha ufak gibi duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
güzel gelişmeler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl
resim niye ters anlamadım gerçi göreceli bi kavram :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim