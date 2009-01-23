Nvidia: Ion tabanlı ilk bilgisayarlar yaz aylarında hazır

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Nvidia'nın çalışmalarına ara vermeden devam ettiği Ion platformunun firmanın bu yılki en önemli kozlarından birisi olması bekleniyor. Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşan Atom işlemcisi için hazırlanan GeForce 9400M yonga setli platformun, işlemci ile birlikte çift yongalı tasarımı (Intel'de 3 yonga) ve GMA 950'ye kıyasla sunduğu yüksek grafik performans / HD Video hızlandırma yetenekleriyle ön plana çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Elektroniği fuarında tanıtılan ve hazırlanan referans nettop tasarımı katılımcıların beğenisine sunulan Ion platformunun yaz aylarında piyasada olacağı bildiriliyor. Henüz herhangi bir bilgisayar üreticisi tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da Nvidia'nın açıklamasına göre, Ion tabanlı ürünlerini ikinci çeyrek sonu veya üçüncü çeyrek başında duyurulması bekleniyor.

Yine geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Apple'ın sistemlerinde Ion platformunu kullanacağına yönelik haberler de henüz doğrulanmadı fakat GeForce 9400 yonga setini dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başlayan Apple'ın, Ion platformunu gündemine almasının ihtimaller dahilinde olduğu bildiriliyor. Nvidia'nın merakla beklenen Ion platformu için ürecilerin CeBIT '09 fuarında yeni sistemlerini tanıtması da beklenebilir.