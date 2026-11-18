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Oynat Nvidia yönetim kurulu, istifa eden Jensen Huang’ın CEO görevine geri dönmeyeceğini duyurdu. Şirket yönetimi, Huang'ın dönüş kapısını tamamen kapatırken kalıcı yeni CEO arayışının hem şirket içinden hem de dışarıdan adaylarla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Geçici CEO Colette Kress liderliğinde yürütülen bu süreçte, yaşanan liderlik değişiminin günlük operasyonları aksatmadığı vurgulandı. Şirket, kriz gölgesinde geçen çeyrekte 115,8 milyar dolar gelir açıklayarak rekor kırdı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia yönetim kurulu, görevinden istifa eden Jensen Huang'ın yeniden CEO koltuğuna oturmasına kapıyı kapattı. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı Harvey Jones, Huang'ın görevine iade edilmesinin gündemlerinde olmadığını açıklarken kalıcı CEO arayışının hem şirket içinden hem de dışarıdan adaylarla sürdüğünü belirtti.

Huang'ın dönüşü zora girdi

Jones, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda Jensen Huang'ın istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jones, 12 Kasım'da yönetim kuruluna sunulan istifanın oy birliğiyle kabul edildiğini ve Huang'ın CEO olarak yeniden görevlendirilmesinin düşünülmediğini söyledi.

Jones, açıklamasında "12 Kasım'da yönetim kurulumuz, şirketin davranış kuralları, standartları ve kültürel normlarıyla bağdaşmayan kişisel davranışların ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu. Nvidia yönetim kurulu istifasını oy birliğiyle kabul etti ve Jensen'ı CEO olarak yeniden göreve getirme niyetinde değil." dedi.

Jones ayrıca Huang'ın istifasına yol açan koşullar ve devam eden soruşturmayla ilgili soruları yanıtlamayacaklarını belirtti. Şirket yönetimi, görüşmenin geri kalanında da bu konuya ilişkin ek değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Huang geri dönmeye hazır olduğunu açıklamıştı

Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yönetim kurulunun kararına rağmen görevine dönme ihtimalini gündeme getirmişti. X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin beklediği standartları karşılayamadığını kabul eden Huang, hatalarından dolayı pişmanlık duyduğunu ve yönetim kurulunun yürüttüğü soruşturmaya destek vereceğini belirtmişti. Huang, ayrıca "NVIDIA, nesilde bir kez ortaya çıkan bir şirket. Yönetim kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarına olduğuna karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak geri dönmekten onur duyarım." demişti.

Ancak yönetim kurulunun son açıklaması, Huang'ın dönüşüne yönelik beklentileri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

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Huang'ın istifasının arkasında şirketin davranış kurallarıyla bağdaşmadığı belirtilen kişisel ilişkiler bulunuyor. Basına yansıyan iddialara göre Huang'ın üç farklı ilişkisi olduğu, bunlardan ikisinin Nvidia çalışanlarıyla yaşandığı öne sürülüyor. Üçüncü ilişkinin ise yasa dışı çip satışlarına aracılık ettiğinden şüphelenilen ve Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşandığı belirtiliyor.

Alice Huang'ın Jensen Huang ile herhangi bir akrabalığı bulunmuyor.

Nvidia yeni CEO arayışını sürdürüyor

Yönetim kurulu başkanı Harvey Jones, Nvidia'nın kalıcı CEO belirleme sürecini ciddiyetle yürüttüğünü ve hem şirket içinden hem de dışarıdan adayları değerlendirdiğini söyledi. Jones, konuya ilişkin açıklamasında "Yönetim kurulu, gelişmiş silikon teknolojilerinin ve ulusal güvenlik dinamiklerinin pazarımızda büyük değişikliklere yol açtığı bir dünyada yaşadığımızın farkında. Yeni CEO'muzun bu süreçleri çok dikkatli yönetmesi gerekecek. Bu nedenle arayışımız kapsamlı olacak. Kalıcı CEO'yu mümkün olan en kısa sürede göreve getirmek istiyoruz. Ancak tam olarak doğru kişiyi bulmadan bu süreci hızlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte şirketin geçici CEO'luk görevini Colette Kress yürütüyor. Kress, geçiş döneminde çalışanların güvenliğini ve işlerin mevcut koşullarda sürdürülebilmesini öncelik olarak gördüklerini söyledi. Buna karşın Kress, Huang'ın istifasının Nvidia'nın günlük faaliyetlerini aksatmadığını vurgulayarak işlerin olağan şekilde devam ettiğini belirtti.

Nvidia üçüncü çeyrekte 115,8 milyar dolar gelir elde etti

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Nvidia yönetiminin açıklamaları, Jensen Huang'ın istifasının ardından yayımlanan ilk finansal sonuçlarla aynı döneme denk geldi. Şirket, 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde 115,8 milyar dolar gelir elde ederek analist beklentilerini önemli ölçüde aştı.

2025'in aynı dönemine göre yüzde 103, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 artış yaşandı. Şirketin gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan veri merkezi birimi de güçlü büyümesini sürdürdü. Nvidia'nın veri merkezi gelirleri iki katından fazla artarak 107,6 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket, bu alanda da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

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Nvidia, Jensen Huang'ı CEO olarak geri getirmeyi düşünmüyor

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