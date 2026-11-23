Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'da Jensen Huang dönemi yeniden başladı ve oy birliğiyle CEO atandı. ABD hükümetiyle yapılan görüşmeler sonrası Huang'ın dönüşünün bir güvenlik riski oluşturmadığı kararlaştırıldı. Hakkındaki soruşturmalar sürse de liderliğine güvenilen Huang şirketin başına geçti. Geçici CEO Colette Kress ise yeniden finans direktörlüğü görevini üstlenecek. Yönetim kurulu, bu kararın tüm hissedar ve ortakların çıkarına olduğunu belirtti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 21 21 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle yeniden atadı. ABD hükümetinden alınan görüşlerin ardından Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik riski oluşturmadığına karar verilirken hakkındaki soruşturmanın devam edeceği açıklandı.

Nvidia Yönetim Kurulu oy birliğiyle karar aldı

Yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından yeniden görevlendirme kararı aldı. Açıklamada, bu görüşmeler sonucunda Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetin ve Nvidia'yı yönetme yeteneğinin yönetim kurulu tarafından yeterli bulunduğu belirtildi. Kararın oy birliğiyle alındığı da özellikle vurgulandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, Huang'ın şirketin başına geçmek için doğru isim olduğunu ve yeniden görevlendirilmesinin hissedarların, çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi. Jones, Huang'ın liderliğine güvendiklerini ve yeniden göreve başlamasını beklediklerini ifade etti.

Huang'ın istifasının ardından geçici CEO olarak görev yapan Nvidia Finans Direktörü Colette Kress'e de teşekkür edildi. Kress, geçici CEO'luk görevini tamamlamasının ardından şirketin finans direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek. Harvey C. Jones ise yönetim kurulu başkanlığını koruyacak.

Nvidia Yönetim Kurulu oy birliğiyle karar aldı

Yönetim kurulu, Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından yeniden görevlendirme kararı aldı. Açıklamada, bu görüşmeler sonucunda Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetin ve Nvidia'yı yönetme yeteneğinin yönetim kurulu tarafından yeterli bulunduğu belirtildi. Kararın oy birliğiyle alındığı da özellikle vurgulandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, Huang'ın şirketin başına geçmek için doğru isim olduğunu ve yeniden görevlendirilmesinin hissedarların, çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi. Jones, Huang'ın liderliğine güvendiklerini ve yeniden göreve başlamasını beklediklerini ifade etti.

Türk matematikçi Riemann hipotezini yapay zeka ile çözdü 10 sa. önce eklendi

Huang'ın istifasının ardından geçici CEO olarak görev yapan Nvidia Finans Direktörü Colette Kress'e de teşekkür edildi. Kress, geçici CEO'luk görevini tamamlamasının ardından şirketin finans direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek. Harvey C. Jones ise yönetim kurulu başkanlığını koruyacak.

Jensen Huang, “Nvidia’ya geri dönmek ve yeni bir endüstri devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmekten onur duyuyorum,” dedi. Huang ayrıca “Her şeyden önce, ailemin sevgisi ve desteği için minnettarım. İşe dönmek için sabırsızlanıyorum.” İfadelerini kullandı.

ABD hükümetinden olumlu görüş geldi

Nvidia'nın açıklamasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı yeniden görevlendirme sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş alınmış olması. Yönetim kurulu, bu değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın CEO'luğa dönmesinin ABD açısından herhangi bir ulusal güvenlik riski oluşturmadığı sonucuna vardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia yönetimine Huang'ı yeniden göreve getirmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Trump, pazar günü Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin hem Nvidia hem de ABD için en iyi karar olacağını savundu.

Öte yandan Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, geçtiğimiz hafta Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasına yönelik bir planlarının bulunmadığını açıklamıştı.

Huang ise daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulunun uygun görmesi durumda göreve dönmekten onur duyacağını belirtmişti.

Huang hakkındaki soruşturma devam edecek

Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak atanması, hakkındaki soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Nvidia, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan özel bir komite kurmuştu. Komite, soruşturmaya yardımcı olması için bağımsız hukuk danışmanlarıyla çalışmaya başlamıştı.

Huang'ın daha önce istifa etmesine neden olan gelişmeler arasında Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişiyle ve Nvidia'da çalışan iki kişiyle yaşadığı iddia edilen ilişkiler bulunuyordu. İddialar arasında, Huang'a doğrudan bağlı olarak çalışan bir yöneticinin de yer aldığı belirtilmişti. Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang'ın da ABD makamları tarafından Çin istihbaratı adına hareket etmekle şüphelenildiği bildirilmişti. Bu konuların tamamı soruşturuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak atadı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: