AI performansını ikiye katlayan Nvidia Jetson Orin Nano 2 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Nvidia, robotik ve yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni Jetson Orin Nano 2 platformunu duyurdu. Şirketin giriş seviyesi yeni Jetson bilgisayarı, aynı form faktörünü korurken performans tarafında önemli bir sıçrama yapacak.

Performansı ikiye katlandı

Jetson ailesinin en küçük platformu olan Orin Nano, yeni nesliyle özellikle robotik ve edge AI uygulamalarında daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Nvidia, platformun ileri seviye üretken yapay zeka modellerini daha geniş bir geliştirici kitlesine ulaştırabileceğini belirtiyor.

Donanım tarafında önceki nesilde olduğu gibi Ampere mimarisi kullanılmaya devam ediyor. Sistemde 8 çekirdekli Arm CPU ve 8 GB LPDDR5x bellek bulunuyor. Bellek bant genişliği ise 120 GB/s seviyesinde.

Tam Boyutta Gör Asıl yükseltme yapay zeka işlem gücünde görülüyor. Jetson Orin Nano 2, 40W TDP ile 78 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha yüksek performans anlamına geliyor.

Bir diğer gelişme ise güç verimliliği tarafında yaşanıyor. Nvidia'nın verilerine göre Jetson Orin Nano 2, 15W güç seviyesinde önceki modelle aynı performansı sunarken yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Nvidia ayrıca aynı fiziksel form faktörünü koruyarak çıkarım performansını iki katına çıkardığını belirtiyor.

Çok sayıda yapay zeka modeli desteklenecek

Jetson Orin Nano 2, önceki nesil gibi Nvidia'nın Open Software Stack ekosistemiyle çalışacak. Platform ayrıca Nvidia Jetson Agent Skills ve çeşitli yapay zeka araçlarıyla desteklenecek.

Desteklenen modeller arasında Nvidia Cosmos, Nvidia Nemotron, Gemma 4 ve Qwen 3 gibi yapay zeka modelleri bulunuyor.

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Nvidia, platformun kullanım alanlarını göstermek için Jetson Orin Nano 2 Developer Kit'in Reachy Mini robotu üzerinde çalıştığı bir demo da sergiledi. Bu senaryoda robot, dil modeli, konuşma modeli ve gerçek zamanlı görüntü işleme yapay zekasını aynı sistem üzerinde kullanabiliyor.

2027'de satışa çıkacak

Nvidia'nın açıklamasına göre Jetson Orin Nano 2 modülü ve Developer Kit, 2027'nin ilk yarısında kullanıma sunulacak. Fiyat tarafında ise şimdilik bir bilgi paylaşılmadı. Mevcut Orin Nano Super Developer Kit’in fiyatı ise 249 dolar olarak açıklanmıştı.

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Nvidia Jetson Orin Nano 2 tanıtıldı: Neler sunuyor?

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