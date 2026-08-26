AI performansını ikiye katlayan Nvidia Jetson Orin Nano 2 tanıtıldı

Performansı ikiye katlandı
Jetson ailesinin en küçük platformu olan Orin Nano, yeni nesliyle özellikle robotik ve edge AI uygulamalarında daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Nvidia, platformun ileri seviye üretken yapay zeka modellerini daha geniş bir geliştirici kitlesine ulaştırabileceğini belirtiyor.
Donanım tarafında önceki nesilde olduğu gibi Ampere mimarisi kullanılmaya devam ediyor. Sistemde 8 çekirdekli Arm CPU ve 8 GB LPDDR5x bellek bulunuyor. Bellek bant genişliği ise 120 GB/s seviyesinde.
Bir diğer gelişme ise güç verimliliği tarafında yaşanıyor. Nvidia'nın verilerine göre Jetson Orin Nano 2, 15W güç seviyesinde önceki modelle aynı performansı sunarken yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Nvidia ayrıca aynı fiziksel form faktörünü koruyarak çıkarım performansını iki katına çıkardığını belirtiyor.
Çok sayıda yapay zeka modeli desteklenecek
Jetson Orin Nano 2, önceki nesil gibi Nvidia'nın Open Software Stack ekosistemiyle çalışacak. Platform ayrıca Nvidia Jetson Agent Skills ve çeşitli yapay zeka araçlarıyla desteklenecek.
Desteklenen modeller arasında Nvidia Cosmos, Nvidia Nemotron, Gemma 4 ve Qwen 3 gibi yapay zeka modelleri bulunuyor.
Nvidia, platformun kullanım alanlarını göstermek için Jetson Orin Nano 2 Developer Kit'in Reachy Mini robotu üzerinde çalıştığı bir demo da sergiledi. Bu senaryoda robot, dil modeli, konuşma modeli ve gerçek zamanlı görüntü işleme yapay zekasını aynı sistem üzerinde kullanabiliyor.
2027'de satışa çıkacak
Nvidia'nın açıklamasına göre Jetson Orin Nano 2 modülü ve Developer Kit, 2027'nin ilk yarısında kullanıma sunulacak. Fiyat tarafında ise şimdilik bir bilgi paylaşılmadı. Mevcut Orin Nano Super Developer Kit’in fiyatı ise 249 dolar olarak açıklanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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