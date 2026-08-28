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    Nvidia kendi ayağına sıktı: Şirketin en büyük sorunu yine kendisi

    Nvidia, yapay zeka çipleriyle rekor gelir kırmaya devam ederken kâr marjları ise baskı altında. Kârlılıktaki düşüşün arkasında ise şirketin bizzat tetiklediği bellek talebi yatıyor.

    Nvidia kendi ayağına sıktı: Şirketin en büyük sorunu yine kendisi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka devriminin açık ara lideri olan Nvidia, rekor gelir tahminleriyle gövde gösterisi yapmaya devam etse de şirketin finansal tablolarındaki en büyük sorun tedarik zincirinde yaşanıyor. Şirketin Finans Direktörü Colette Kress’in açıklamalarına göre üçüncü çeyrekte yüzde 74 seviyesinde olan kâr marjının dördüncü çeyrekte yüzde 71-72 bandına gerilemesi bekleniyor. Şirketin kârlılığını baskılayan bu durumun temel nedeni ise hızla artan bellek ve bileşen maliyetleri.

    Nvidia’nın yarattığı talep şirketi vurdu

    Ancak buradaki en çarpıcı çelişki, Nvidia’nın marjlarını zorlayan bu bellek krizinin ana mimarlarından birinin yine kendisi olması.

    Yapay zeka çip pazarını domine eden Nvidia, Blackwell ve Hopper mimarili veri merkezi çiplerinde yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) olan talebi eşi benzeri görülmemiş bir seviyelere çıkarmıştı.

    Şirketin H100 platformunda 80 GB olan HBM kapasitesi B200 ile 192 GB seviyesine yükselmişti. Yeni nesil Vera Rubin ve sonrasındaki dönemde de bu artış devam ediyor. Platformdaki her bir GPU 288 GB HBM4 bellek taşıyor. Vera Rubin NVL72 kabin sisteminde 20,7 TB HBM4 ve toplamda 75 TB ultra hızlı sistem belleği yer alıyor.

    Bu platformları kullan dev veri merkezi ve AI şirketleri ise yatırımlarında frene basmayı düşünmüyor. Haliyle daha fazla bellek kullan yeni nesil sistemlere olan talep de yoğun olacak. Zaten Nvidia da gelecek mali yılda gelirlerinin yaklaşık yüzde 70 artmasını bekliyor. Bu büyüme tahminin arkasında ise yeni nesil Vera Rubin platformu olacak.

    Nvidia kendi ayağına sıktı: Şirketin en büyük sorunu yine kendisi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bu devasa bellek iştahıysa SK Hynix, Samsung ve Micron gibi bellek üreticileri tarafından karşılanıyor. Bu şirketler üretim hatlarını agresif şekilde HBM belleklere veya veri merkezi tipi diğer bellek türlerine kaydırıyor. Ancak Nvidia ve AMD’nin sunduğu AI çözümlerine olan talep o kadar büyük ki bellek üreticilerinin bantları yeterince hızlı dönemiyor.

    Marjlar düşüyor

    Sonuç ise tam bir arz darboğazı. Mevcut bilgilere göre 2027 yılının tüm DRAM ve HBM stokları daha şimdiden tükendi. Üreticilerin tüm kapasiteyi tüketmesiyle birlikte fiyatlar da sürekli artmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde sözleşme maliyetleri DRAM için yüzde 90-95, NAND için ise yüzde 53-58 oranında artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde artış sırasıyla yüzde 58-63 ve yüzde 70-75 oldu.

    Gelecek yıl da yine fiyat artışlarının yaşanması, hatta daha sert şekilde hissedilmesi bekleniyor. TrendForce’a göre büyük küresel bulut hizmeti sağlayıcılarının 2027’deki sermaye harcamaların yüzde 47’den yüzde 68’e yükselmesini bekliyor. Tarihin en büyük bellek kıtlığının gelecek yıl yaşanacağı öngörülüyor.

    Bu artan maliyetler ise Nvidia’nın marjlarını aşağıya çekiyor. Yüzde 75 seviyesinde olan marjın üçüncü çeyrekte yüzde 74’e, ardından da yüzde 71 seviyelerine düşmesi bekleniyor. Colette Kress ise yaptığı açıklamada “Bileşen maliyetlerinin önemli ölçüde artmasıyla birlikte, çoğunuz brüt kar marjlarımızla ilgili endişelerinizi dile getirdiniz. Bildiğiniz üzere, bellek sektöründe aşırı fiyat koşullarıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle bugün beklentilerimizi yeniden belirliyoruz. Uygulanan fiyat artışlarının 1. çeyrekte yürürlüğe girmesiyle birlikte, kâr marjlarının 4. çeyrekte %71 ile %72 aralığında en düşük seviyeye ulaşmasını ve 2028 mali yılında %72 ile %73 aralığında sabitlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/nvidia-forecasts-quarterly-revenue-above-estimates-2026-08-26/ https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/heck-nvidia-grow-revenue-70-054833597.html
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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