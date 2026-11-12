Nvidia krizi ezeli rakibine yaradı: AMD yükselişe geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınacağı iddiaları teknoloji dünyasını sarstı. Hisseleri gerileyen Nvidia'nın belirsizliği rakiplerine yaradı. Şirketin en büyük rakibi AMD ve Broadcom hisselerinde yüzde üçü aşan artış görüldü. Müşterilerin riskleri azaltmak istemesiyle Google, Amazon ve Samsung gibi devler yapay zeka pazarında pay kapma yarışına girdi. Sektördeki bu olası yönetim değişimi, çip pazarındaki dengeleri yeniden belirleyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınabileceğine ilişkin iddialar şirketin rakiplerine yönelik beklentileri artırdı. AMD ve Broadcom hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükselirken Google, Samsung ve Çinli çip üreticileri de gelişmelerden fayda sağlayabilecek şirketler arasında gösteriliyor.

Nvidia'daki belirsizlik rakiplerine fırsat yaratıyor

Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki iddialar ve şirket yönetiminde yaşanabileceği öne sürülen değişiklikler, yapay zeka çipi pazarındaki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Nvidia yönetim kurulunun Huang'ı görevden almak için hazırlık yaptığı ve şirketin olası halefleri belirlemek üzere dışarıdan bir firmayla çalıştığı bildirildi.

Şirketin hisseleri piyasa kapanışının ardından yüzde 9 değer kaybederken AMD ve Broadcom hisseleri yüzde 3'ten fazla yükseldi. Alphabet hisselerinde ise yüzde 0,3'lük artış görüldü.

Yatırımcılar, Nvidia'daki belirsizliğin müşterilerin tedarikçi tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini düşünüyor. Yapay zeka yatırımlarına maruz kalmaya devam etmek isteyen ancak Nvidia kaynaklı riskleri azaltmayı hedefleyen yatırımcılar ise diğer üreticilere yöneliyor.

Bu kapsamda AMD, Tensor Processing Unit (TPU) çiplerini geliştiren Google ve Trainium çiplerini geliştiren Amazon, Nvidia'nın hakim olduğu yapay zeka hızlandırıcıları pazarında daha fazla pay kazanabilir.

Sektör kaynakları Nvidia’nın olası lider değişikliği gerçekleşirse önceki iki üç yıl kadar agresif hedefler belirlemeyeceğini aktarıyor. Olası yeni CEO’nun ise yaşanan gelişmeler nedeniyle daha temkinli bir yönetim anlayışı benimsemesi bekleniyor.

AMD ve Broadcom en büyük fırsatı yakalayabilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia'daki yönetim değişikliği ihtimalinden en fazla yararlanabilecek şirketlerin başında AMD ve Broadcom geliyor. AMD, yapay zeka hızlandırıcılarında Nvidia'nın en yakın rakibi konumunda. Ancak “en yakın rakip” söylemi yanlış okunmamalı, pazardaki pay bakımından Nvidia adeta tekel konumunda.

Broadcom ise özellikle özel tasarım yapay zeka çipleri ve ağ donanımları alanında büyüyor. Büyük teknoloji şirketlerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik işlemciler geliştirmesi, Broadcom'un bu alandaki önemini artırıyor. Nvidia'nın müşteri ilişkilerinde yaşanabilecek olası bir zayıflama, hem AMD hem de Broadcom için yeni iş fırsatları yaratabilir.

Elon Musk, Jensen Huang'ı işe almaktan onur duyacağını söyledi 8 sa. önce eklendi

Nvidia'daki belirsizlik, büyük bulut bilişim şirketleri için özel yapay zeka çipleri geliştiren tedarikçilere de yarayabilir. Bu bağlamda Google ile çalışan MediaTek'in hisseleri yüzde 3,3'e kadar yükselirken Alchip Technologies ve Global Unichip hisselerinde yüzde 8'in üzerinde artış görüldü.

Üretim tarafında ise Samsung'un fırsat yakalayabileceği değerlendiriliyor. AMD ile yeni nesil yapay zeka bellekleri ve bilgi işlem teknolojileri üzerinde iş birliği yapan şirket, Nvidia'nın tedarik zincirini çeşitlendirmesi durumunda daha fazla sipariş alabilir. Buna karşılık SK Hynix, Nvidia'nın başlıca HBM tedarikçisi olmayı sürdürüyor. Güney Koreli FuriosaAI ve Samsung destekli MangoBoost da Nvidia'ya alternatif geliştiren şirketler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia krizi ezeli rakibine yaradı: AMD yükselişe geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: