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    Nvidia krizi ezeli rakibine yaradı: AMD yükselişe geçti

    Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınabileceği iddiaları rakiplerini harekete geçirdi. AMD ve Broadcom hisseleri yükselirken Google ve Çinli çip üreticileri de fırsat kolluyor.

    Nvidia krizi ezeli rakibine yaradı: AMD yükselişe geçti Tam Boyutta Gör

    Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevden alınabileceğine ilişkin iddialar şirketin rakiplerine yönelik beklentileri artırdı. AMD ve Broadcom hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükselirken Google, Samsung ve Çinli çip üreticileri de gelişmelerden fayda sağlayabilecek şirketler arasında gösteriliyor.

    Nvidia'daki belirsizlik rakiplerine fırsat yaratıyor

    Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki iddialar ve şirket yönetiminde yaşanabileceği öne sürülen değişiklikler, yapay zeka çipi pazarındaki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Nvidia yönetim kurulunun Huang'ı görevden almak için hazırlık yaptığı ve şirketin olası halefleri belirlemek üzere dışarıdan bir firmayla çalıştığı bildirildi.

    Şirketin hisseleri piyasa kapanışının ardından yüzde 9 değer kaybederken AMD ve Broadcom hisseleri yüzde 3'ten fazla yükseldi. Alphabet hisselerinde ise yüzde 0,3'lük artış görüldü.

    Yatırımcılar, Nvidia'daki belirsizliğin müşterilerin tedarikçi tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini düşünüyor. Yapay zeka yatırımlarına maruz kalmaya devam etmek isteyen ancak Nvidia kaynaklı riskleri azaltmayı hedefleyen yatırımcılar ise diğer üreticilere yöneliyor.

    Bu kapsamda AMD, Tensor Processing Unit (TPU) çiplerini geliştiren Google ve Trainium çiplerini geliştiren Amazon, Nvidia'nın hakim olduğu yapay zeka hızlandırıcıları pazarında daha fazla pay kazanabilir.

    Sektör kaynakları Nvidia’nın olası lider değişikliği gerçekleşirse önceki iki üç yıl kadar agresif hedefler belirlemeyeceğini aktarıyor. Olası yeni CEO’nun ise yaşanan gelişmeler nedeniyle daha temkinli bir yönetim anlayışı benimsemesi bekleniyor.

    AMD ve Broadcom en büyük fırsatı yakalayabilir

    Nvidia krizi ezeli rakibine yaradı: AMD yükselişe geçti Tam Boyutta Gör

    Nvidia'daki yönetim değişikliği ihtimalinden en fazla yararlanabilecek şirketlerin başında AMD ve Broadcom geliyor. AMD, yapay zeka hızlandırıcılarında Nvidia'nın en yakın rakibi konumunda. Ancak “en yakın rakip” söylemi yanlış okunmamalı, pazardaki pay bakımından Nvidia adeta tekel konumunda.

    Broadcom ise özellikle özel tasarım yapay zeka çipleri ve ağ donanımları alanında büyüyor. Büyük teknoloji şirketlerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik işlemciler geliştirmesi, Broadcom'un bu alandaki önemini artırıyor. Nvidia'nın müşteri ilişkilerinde yaşanabilecek olası bir zayıflama, hem AMD hem de Broadcom için yeni iş fırsatları yaratabilir.

    Nvidia'daki belirsizlik, büyük bulut bilişim şirketleri için özel yapay zeka çipleri geliştiren tedarikçilere de yarayabilir. Bu bağlamda Google ile çalışan MediaTek'in hisseleri yüzde 3,3'e kadar yükselirken Alchip Technologies ve Global Unichip hisselerinde yüzde 8'in üzerinde artış görüldü.

    Üretim tarafında ise Samsung'un fırsat yakalayabileceği değerlendiriliyor. AMD ile yeni nesil yapay zeka bellekleri ve bilgi işlem teknolojileri üzerinde iş birliği yapan şirket, Nvidia'nın tedarik zincirini çeşitlendirmesi durumunda daha fazla sipariş alabilir. Buna karşılık SK Hynix, Nvidia'nın başlıca HBM tedarikçisi olmayı sürdürüyor. Güney Koreli FuriosaAI ve Samsung destekli MangoBoost da Nvidia'ya alternatif geliştiren şirketler arasında.

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    K
    kadirozgur87 12 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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