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    Nvidia kullanıcılarına 3 ay ücretsiz Discord Nitro: İşte şartlar

    Nvidia, GeForce Rewards programı kapsamında GTX 10 serisi ve üzeri ekran kartı sahiplerine 3 aylık Discord Nitro aboneliği hediye ediyor. Kampanya belirli şartlarla sunuluyor.

    Nvidia kullanıcılarına 3 ay ücretsiz Discord Nitro: İşte şartlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartı kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. GeForce Rewards programı kapsamında, GeForce GTX 10 serisi ve üzeri ekran kartına sahip masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanıcıları 3 aylık Discord Nitro aboneliğini ücretsiz olarak alabilecek.

    3 aylık Discord Nitro ücretsiz

    Kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların Nvidia App üzerinden GeForce Rewards sistemine giriş yapması gerekiyor. Uygun donanıma sahip kullanıcılar, buradan Discord Nitro ödülünü talep edebilecek. Ancak kampanya tüm Discord kullanıcılarını kapsamıyor. Nvidia'nın belirttiği şartlara göre, son 12 ay içinde Discord Nitro aboneliği kullanmamış kullanıcılar bu promosyondan faydalanabilecek. Peki Discord Nitro neler sunuyor?

    Discord'un premium abonelik hizmeti olan Nitro, standart sürümde bulunmayan birçok özelliği içeriyor. Abonelik kapsamında kullanıcılar, daha yüksek dosya yükleme limiti, özel emoji ve simgeler, profil temaları, HD görüntülü yayın desteği, bazı bölgelerde Xbox Game Pass avantajları, Logitech G ve SteelSeries ürünlerinde aylık indirimler gibi ek özelliklere erişebiliyor.

    Kimler yararlanabiliyor?

    Nvidia'nın açıklamasına göre kampanya şu şartlara sahip. GeForce GTX 10 serisi veya daha yeni bir GeForce ekran kartına sahip masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanıcıları, Nvidia App üzerinden GeForce Rewards hesabına giriş yapanlar ve yukarıda belirttiğimiz gibi 12 ay içinde Discord Nitro aboneliği bulunmayan kullanıcılar.

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