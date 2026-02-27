Giriş
    Nvidia, mini süper bilgisayarına zam yaptı: Nedeni bellek kıtlığı

    Nvidia, bellek sıkıntısı nedeniyle DGX Spark AI sistemlerinin fiyatını 700 dolar artırarak 4.699 dolara çıkardı. Artış, OEM ortaklarını da fiyat güncellemesine zorlayabilir.

    Nvidia, mini süper bilgisayarına zam yaptı: Nedeni bellek kıtlığı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DGX Spark yapay zeka sistemlerinde fiyat güncellemesine giderek, sistemin satış fiyatını 3.999 dolardan 4.699 dolara yükseltti. Şirket, bu artışın temel nedeninin devam eden bellek kıtlığı olduğunu açıkladı. Güncelleme, özellikle Nvidia tarafından doğrudan satılan DGX Spark Founders Edition modelini kapsıyor ve bu haftadan itibaren geçerli olacak.

    Yapay zeka için mini süper bilgisayar

    DGX Spark, yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş GB10 "Grace Blackwell" Superchip ile donatılmış durumda. Sistem, 1 PFLOPs FP4 işlem gücü sunarak yüksek performanslı AI görevlerini destekliyor. 128 GB LPDDR5X bellek, birleşik bir alt sistemde yer alıyor ve 4 TB NVMe M.2 depolama alanı ile geniş veri kapasitesi sağlıyor. Sistem ayrıca en yeni ConnectX-7 Smart NIC ile ağ performansını artırıyor. Tüm bu donanım, 150x150x50 mm boyutlarındaki kompakt bir kasada sunuluyor ve DGX Spark’ı piyasadaki en küçük AI sistemlerinden biri haline getiriyor.

    Öte yandan halihazırda MSI, ASUS, Gigabyte ve Dell gibi firmalar da kendi DGX Spark konfigürasyonlarını farklı fiyat ve özelliklerle kullanıcıya sunuyor. Nvidia’nın yaptığı fiyat artışının OEM üreticiler tarafından tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak beklenti fiyatların yükseleceği yönünde.

    DGX Spark, özellikle AMD Ryzen AI MAX+ Mini PC serisinin rakibi konumunda. Ryzen AI MAX+ sistemleri de 128 GB bellek konfigürasyonlarında fiyat artışına gitmiş durumda. Örneğin, Beelink GTR9 modeli 2499 dolardan, Framework AI MAX 300 2599 dolardan, GMKtec EVO-X2 2699 dolardan ve HP Z2 Mini modelleri ise 3500 dolar ve üzeri fiyatlarla satışta.

