Nvidia N1 ve N1X geri dönüyor: ARM PC'ler için tarih netleşti

Nvidia N1 ve N1X için yol haritası netleşti
DigiTimes tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, N1 ve N1X işlemcilerini yeniden resmi yol haritasına dahil etti. Buna göre Windows on Arm (WoA) platformuna yönelik ilk N1X tabanlı dizüstü bilgisayarlar 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bu modellerin doğrudan tüketici pazarını hedeflemesi bekleniyor. Aynı yılın ikinci çeyreğinde ise farklı konfigürasyonlara sahip üç yeni varyantın daha satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.
N1 ve N1X işlemciler, DGX Spark sisteminde kullanılan GB10 Superchip ile büyük ölçüde benzer özellikler taşıyor. Bu yonga, MediaTek imzalı bir CPU kalıbını 20 çekirdekli Arm v9.2 mimarisiyle birleştiriyor. Grafik tarafında ise Blackwell tabanlı CUDA çekirdekleri yer alıyor. Bellek mimarisi birleşik değil. CPU ve GPU bellekleri ayrı yapılandırılıyor.
Teknik tarafta GB10'un 256-bit LPDDR5X-9400 bellek arayüzü, 140 W TDP değeri ve üç DisplayPort ile bir HDMI 2.1 çıkışı sunduğu paylaşıldı. Daha önce sızdırılan bilgiler ise, N1X'in 48 SM birimi ve 6.144 CUDA çekirdeğiyle masaüstündeki GeForce RTX 5070 seviyesinde bir GPU yapılandırmasına sahip olabileceğini gösteriyor.
Öte yandan Nvidia'nın bir sonraki nesil ARM PC işlemcileri için de takvim netleşmiş durumda. Şirketin N2 serisini 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu tarih, aynı dönemde konuşulmaya başlanan yeni nesil GPU lansmanlarıyla da örtüşüyor.