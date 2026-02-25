Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor

    Nvidia, MediaTek iş birliğiyle geliştirdiği Arm tabanlı N1 ve N1X SoC’lerini 2026’nın ilk yarısında Dell ve Lenovo dizüstü bilgisayarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın MediaTek ile başlattığı iş birliğinin meyvesi olan N1 ve N1X çipleri, yıllardır dedikoduların merkezinde yer alıyordu. Ancak son sızıntılar, bu SoC’lerin nihayet 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Yeni bir rapora göre Dell ve Lenovo gibi PC üreticileri, Nvidia-MediaTek ortaklığıyla geliştirilen bu çipleri kullanacak modeller üzerinde çalışıyor.

    İlk kullanıcılar Dell ve Lenovo olacak

    N1 ve N1X’in ilk kez hangi modellerde yer alacağı konusunda ipuçları da geldi. Kaynaklar, Dell ve Lenovo’nun yeni SoC’leri entegre edecek ilk OEM’ler olacağını belirtiyor. Daha önce DigiTimes’ın raporları da N1X tabanlı dizüstü bilgisayarların bu çeyrekte çıkacağını işaret etmişti. Kasım 2025 tarihli bir sevkiyat listesi ise “Dell 16 Premium” modelinde N1X mühendislik örneğinin görüldüğünü ortaya koymuştu. Ayrıca Alienware oyun dizüstü bilgisayarı ve bir XPS notebook tasarladığı da bildiriliyor. Lenovo tarafında ise ürün gamının 14 inç ve 16 inç IdeaPad Slim 5 modellerini, iki Yoga Pro 7 dizüstü bilgisayarı, bir Yoga 9 2'si 1 arada cihazı ve 15 inç Legion 7 oyun dizüstü bilgisayarını içereceği söyleniyor.

    Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor Tam Boyutta Gör
    N1 ve N1X çipleri, Arm mimarisi üzerine kurulu ve iki adet 10 çekirdekli küme halinde toplam 20 CPU çekirdeği sunması bekleniyor. GPU tarafında ise RTX 5070 seviyesinde entegre grafik birimi barındıracağı iddia ediliyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, DGX Spark mini-PC’yi çalıştıran GB10 Superchip’in aslında N1 tabanlı olduğunu doğrulamıştı ancak bu ürün, oyun odaklı modellerle aynı çizgide değil.

    Bu yeni SoC’ler, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış durumda ve dolayısıyla Apple’ın MacBook serisiyle rekabet edecek şekilde konumlandırılıyorlar. Öte yandan M-serisi çipler ile Microsoft’un Windows-on-Arm girişimi arasında halen ciddi bir fark bulunuyor. Qualcomm’un çabaları ise GPU sürücüleri ve x86 uyumluluğu konusunda sınırlı başarı sağlamış durumda.

    Nvidia esas olarak bir GPU üreticisi olduğundan N1 ve N1X’in oyun performansına odaklanması bekleniyor. irket, bu çipleri zaten Nintendo Switch 2 için tedarik ediyor. Nvidia, Arm tabanlı N1 serisinin yanı sıra Intel ile x86 tabanlı RTX SOC’ler geliştirmek için de ortaklık yapıyor. Bu yeni çipler, Intel’in CPU çekirdeklerini Nvidia GPU chipleti ile tek pakette birleştirecek. Mimari farklar ve yüksek performans potansiyeli göz önüne alındığında bu ürünlerin piyasaya çıkışının yakın vadede olması beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth olmayan tv ye bluetooth özelliği kazandırmak bütünleme sınavına girmezsek ne olur ford fiesta 1.4 tutulan modeli hangisi kuveyt türk davet kodu subaru xv yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum