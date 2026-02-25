Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın MediaTek ile başlattığı iş birliğinin meyvesi olan N1 ve N1X çipleri, yıllardır dedikoduların merkezinde yer alıyordu. Ancak son sızıntılar, bu SoC’lerin nihayet 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Yeni bir rapora göre Dell ve Lenovo gibi PC üreticileri, Nvidia-MediaTek ortaklığıyla geliştirilen bu çipleri kullanacak modeller üzerinde çalışıyor.

İlk kullanıcılar Dell ve Lenovo olacak

N1 ve N1X’in ilk kez hangi modellerde yer alacağı konusunda ipuçları da geldi. Kaynaklar, Dell ve Lenovo’nun yeni SoC’leri entegre edecek ilk OEM’ler olacağını belirtiyor. Daha önce DigiTimes’ın raporları da N1X tabanlı dizüstü bilgisayarların bu çeyrekte çıkacağını işaret etmişti. Kasım 2025 tarihli bir sevkiyat listesi ise “Dell 16 Premium” modelinde N1X mühendislik örneğinin görüldüğünü ortaya koymuştu. Ayrıca Alienware oyun dizüstü bilgisayarı ve bir XPS notebook tasarladığı da bildiriliyor. Lenovo tarafında ise ürün gamının 14 inç ve 16 inç IdeaPad Slim 5 modellerini, iki Yoga Pro 7 dizüstü bilgisayarı, bir Yoga 9 2'si 1 arada cihazı ve 15 inç Legion 7 oyun dizüstü bilgisayarını içereceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör N1 ve N1X çipleri, Arm mimarisi üzerine kurulu ve iki adet 10 çekirdekli küme halinde toplam 20 CPU çekirdeği sunması bekleniyor. GPU tarafında ise RTX 5070 seviyesinde entegre grafik birimi barındıracağı iddia ediliyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, DGX Spark mini-PC’yi çalıştıran GB10 Superchip’in aslında N1 tabanlı olduğunu doğrulamıştı ancak bu ürün, oyun odaklı modellerle aynı çizgide değil.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro geliyor: İşte beklenen özellikleri 6 sa. önce eklendi

Bu yeni SoC’ler, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış durumda ve dolayısıyla Apple’ın MacBook serisiyle rekabet edecek şekilde konumlandırılıyorlar. Öte yandan M-serisi çipler ile Microsoft’un Windows-on-Arm girişimi arasında halen ciddi bir fark bulunuyor. Qualcomm’un çabaları ise GPU sürücüleri ve x86 uyumluluğu konusunda sınırlı başarı sağlamış durumda.

Nvidia esas olarak bir GPU üreticisi olduğundan N1 ve N1X’in oyun performansına odaklanması bekleniyor. irket, bu çipleri zaten Nintendo Switch 2 için tedarik ediyor. Nvidia, Arm tabanlı N1 serisinin yanı sıra Intel ile x86 tabanlı RTX SOC’ler geliştirmek için de ortaklık yapıyor. Bu yeni çipler, Intel’in CPU çekirdeklerini Nvidia GPU chipleti ile tek pakette birleştirecek. Mimari farklar ve yüksek performans potansiyeli göz önüne alındığında bu ürünlerin piyasaya çıkışının yakın vadede olması beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: