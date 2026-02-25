Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor

İlk kullanıcılar Dell ve Lenovo olacak
N1 ve N1X’in ilk kez hangi modellerde yer alacağı konusunda ipuçları da geldi. Kaynaklar, Dell ve Lenovo’nun yeni SoC’leri entegre edecek ilk OEM’ler olacağını belirtiyor. Daha önce DigiTimes’ın raporları da N1X tabanlı dizüstü bilgisayarların bu çeyrekte çıkacağını işaret etmişti. Kasım 2025 tarihli bir sevkiyat listesi ise “Dell 16 Premium” modelinde N1X mühendislik örneğinin görüldüğünü ortaya koymuştu. Ayrıca Alienware oyun dizüstü bilgisayarı ve bir XPS notebook tasarladığı da bildiriliyor. Lenovo tarafında ise ürün gamının 14 inç ve 16 inç IdeaPad Slim 5 modellerini, iki Yoga Pro 7 dizüstü bilgisayarı, bir Yoga 9 2'si 1 arada cihazı ve 15 inç Legion 7 oyun dizüstü bilgisayarını içereceği söyleniyor.
Bu yeni SoC’ler, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış durumda ve dolayısıyla Apple’ın MacBook serisiyle rekabet edecek şekilde konumlandırılıyorlar. Öte yandan M-serisi çipler ile Microsoft’un Windows-on-Arm girişimi arasında halen ciddi bir fark bulunuyor. Qualcomm’un çabaları ise GPU sürücüleri ve x86 uyumluluğu konusunda sınırlı başarı sağlamış durumda.
Nvidia esas olarak bir GPU üreticisi olduğundan N1 ve N1X'in oyun performansına odaklanması bekleniyor. irket, bu çipleri zaten Nintendo Switch 2 için tedarik ediyor. Nvidia, Arm tabanlı N1 serisinin yanı sıra Intel ile x86 tabanlı RTX SOC'ler geliştirmek için de ortaklık yapıyor. Bu yeni çipler, Intel'in CPU çekirdeklerini Nvidia GPU chipleti ile tek pakette birleştirecek. Mimari farklar ve yüksek performans potansiyeli göz önüne alındığında bu ürünlerin piyasaya çıkışının yakın vadede olması beklenmiyor.