Nvidia N2X ve N3X işlemcileri yolda: Hedef, Star Trek’teki bilgisayar

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Computex 2026 etkinliğinde tanıttığı RTX Spark platformunu tek seferlik bir girişim olarak görmüyor. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Computex 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda RTX Spark ailesinin gelecek nesillerinin şimdiden planlandığını doğruladı. Huang'a göre Nvidia'nın uzun vadeli hedefi, kullanıcıların doğal dil ile konuşarak komut verebildiği ve görevlerini bağımsız şekilde yerine getirebilen yapay zeka destekli kişisel bilgisayarlar geliştirmek.

“Dizüstü bilgisayarımla konuşmak istiyorum! R2-D2 istiyorum!” diyen Huang, yaklaşık üç yıl önce Microsoft CEO’su Satya Nadella ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

Bu yaklaşımı popüler bilim kurgu yapımlarına benzeten Huang, Star Trek evrenindeki akıllı bilgisayarlar ile Star Wars'taki R2-D2 karakterini örnek gösterdi: “Satya ve ben, Windows PC’mizin yanına gidip ‘merhaba, bir şey yap’ diyeceğiz. Scotty’nin o fareyle konuşması gibi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?”

Ona göre gelecekte bilgisayarlar, yalnızca bir araç olmaktan çıkıp kullanıcıların doğal biçimde iletişim kurduğu dijital yardımcılar haline gelecek.

"Her şey yapay zeka olacak"

Huang'ın vizyonu yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. Nvidia CEO'su, gelecekte günlük yaşamda kullanılan birçok cihazın yapay zeka destekli hale geleceğini düşünüyor. Huang, vizyonunu “Gelecekte bu bilgisayar bir yapay zeka olacak. Her şey bir yapay zeka olacak. Elektrikli süpürgenizle konuşacak, ‘şurayı sil’ diyeceksiniz” ifadeleriyle aktardı.

Tam Boyutta Gör Huang'ın çizdiği gelecek senaryolarından biri de bilgisayarlarla uzaktan iletişim kurulabilmesi. Nvidia CEO'su bugün bir dosyada değişiklik yapmak için fiziksel olarak bilgisayarın başına dönmek gerektiğini ancak gelecekte bunun değişeceğini ifade etti.

Verdiği örnekte, kullanıcıların WhatsApp benzeri bir uygulama üzerinden bilgisayarlarına mesaj göndererek PowerPoint sunumlarındaki hataları düzelttirebileceğini anlattı. Huang'a göre yapay zeka destekli bilgisayar, ilgili dosyayı açacak, gerekli düzenlemeleri yapacak, belgeyi PDF formatına dönüştürecek ve sonucu kullanıcıya geri gönderecek.

Bulut yerine neden yerel yapay zeka?

Huang, yapay zeka işlemlerinin tamamen bulut sistemlerine taşınmasına da sıcak bakmıyor. Ona göre sık kullanılan bir teknolojiyi sürekli kiralamak yerine cihaz üzerinde çalıştırmak daha mantıklı ve ekonomik.

Nvidia CEO'su televizyon, buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi ürünlerin sürekli kiralanmasının mantıklı olmadığı benzetmesini yaparak günlük kullanılan yapay zeka sistemlerinin de kullanıcıya ait cihazlarda çalışmasının daha doğru olduğunu savundu.

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Huang'a göre kullanıcıların dosyaları, kodları, belgeleri ve kişisel verileri zaten kendi bilgisayarlarında bulunuyor. Bu nedenle yapay zeka destekli yardımcıların da aynı cihaz üzerinde çalışması daha verimli bir yapı sunuyor.

N2X ve N3X şimdiden planlandı

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın mevcut RTX Spark platformu, şirketin tanımına göre güçlü bir yerel yapay zeka işlem merkezi olarak tasarlandı. İlk nesil sistemler 128 GB'a kadar bellek kapasitesi sunuyor. Nvidia, bu miktardaki belleğin 120 milyar parametreli yapay zeka ajanlarını çalıştırabilecek seviyede olduğunu belirtiyor.

Ancak şu aşamada Nvidia veya diğerleri Star Trek benzeri bir bilgisayar deneyimi sunmuş veya bunu taahhüt etmiş değil. Bu da yapay zekada halen geleceğin pazarlandığını gösteriyor.

Öte yandan RTX Spark tabanlı ilk dizüstü bilgisayarların yüksek fiyatlarla piyasaya çıkması bekleniyor. Computex sırasında yapılan bir soru-cevap oturumunda yaklaşık 3.000 dolar civarında fiyatlandırmadan söz edildi.

Bununla birlikte Nvidia yalnızca üst düzey sistemlere odaklanmayı planlamıyor. Şirket, ilk nesilde sunulan 128 GB RAM seçeneğinin yanı sıra, ürün ailesini 16 GB RAM'e kadar inen daha erişilebilir modellerle genişletmeyi hedefliyor.

Nvidia'nın yol haritası yalnızca mevcut nesille sınırlı değil. Huang'ın gazetecilere yaptığı açıklamalara göre şirket, N2X ve N3X isimli yeni nesil çipleri şimdiden planlamış durumda. Ayrıca mevcut mimarinin temelini oluşturan N1X modelinin daha küçük bir versiyonu olan N1 çipi de ilerleyen dönemde piyasaya adım atacak.

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