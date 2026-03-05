Giriş
    Nvidia’nın 100 milyar dolarlık OpenAI anlaşması rafa kalktı: Peki ama neden?

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, yaptığı açıklamada şirketin OpenAI’a ve Anthropic’e yapmayı planladığı toplam 110 milyar dolarlık yatırımın muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    Nvidia’nın 100 milyar dolarlık OpenAI anlaşması rafa kalktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin OpenAI’a yapmayı planladığı 100 milyar dolarlık yatırımın büyük olasılıkla gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Huang, geçtiğimiz ay tamamlanan ve 30 milyar dolar değerindeki yatırımın, OpenAI’ın yıl sonunda halka arz planları nedeniyle muhtemelen son yatırım olacağını belirtti. Bu yatırım, toplam 110 milyar dolarlık OpenAI finansman turunun bir parçasıydı. Aynı turda ayrıca Amazon 50 milyar, SoftBank 30 milyar dolar katkıda bulunmuştu.

    Nvidia yatırımlarında frene basıyor

    Eylül 2025’te duyurulan anlaşma kapsamında Nvidia, OpenAI için 10 gigavatlık yapay zeka veri merkezleri kurmayı ve her gigavat devreye alındıkça toplamda 100 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Plan gereği ilk gigavat 2026’nın ikinci yarısında faaliyete geçecekti. OpenAI ise yatırımların bir kısmını Nvidia çiplerini kiralamak için kullanacaktı.

    O dönemde bu anlaşma, endüstride döngüsel yatırım ilişkileri ve yapay zeka balonu riskleri konusunda tartışmalara yol açmıştı. Bazı uzmanlar, şirketler arasındaki milyar dolarlık anlaşmaların tekrarlayan yapısının finansal bağımlılık ve potansiyel istikrarsızlık işareti olabileceğine dikkat çekmişti.

    Ancak anlaşma hiç gerçekleşmedi ve iki şirket arasında sorunlar olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Kasım 2025’te Nvidia, anlaşmayı yalnızca “yatırım fırsatı sunan niyet mektubu” olarak tanımladı. Ocak ayında Huang’ın OpenAI’ın iş disiplinindeki eksikliklerden endişe duyduğu, bunun Google ve Anthropic karşısında rekabet dezavantajına yol açabileceği öne sürüldü.

    Taraflar bu söylentileri yalanladı, Huang her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ancak kısa süre sonra Financial Times, anonim kaynaklara dayanarak iki şirketin anlaşmayı bırakacağını bildirdi. Geçtiğimiz hafta açıklanan Nvidia kazanç raporunda, şirket herhangi bir işlemin tamamlanacağına dair güvence vermekten kaçındı.

    Bu arada Anthropic ile Nvidia arasındaki ilişkiler de kendi içinde karmaşık. Anthropic de bu yıl halka arz olacak ve Huang’e göre yatırım kapısı bu şirket için de kapanıyor. Kasım ayında Nvidia, 10 milyar dolarlık yatırı duyurmuştu.

