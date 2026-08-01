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Tam Boyutta Gör Bellek fiyatlarındaki yükseliş, ekran kartı pazarında yeni zamları beraberinde getiriyor. Nvidia'nın ardından AMD'nin de GPU bellek kitlerine fiyat artışı uygulama kararı aldığı ortaya çıktı. Şirketin iş ortaklarına gönderdiği bildirime göre yeni fiyatlar gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek.

Radeon RX 9000 serisi de etkilenecek

Sektör kaynaklarına göre AMD, ekran kartı üreticilerine gönderdiği bilgilendirmede GPU bellek kitlerinin fiyatını en az yüzde 10 artıracağını duyurdu. Artan maliyetlerin ekran kartı üreticilerine, oradan da son kullanıcıya yansıması bekleniyor. İddiaya göre AMD bu fiyat artışını yaklaşık bir ay önce uygulamayı planlıyordu.

Ancak şirket, pazar payını olumsuz etkileme ihtimali nedeniyle kararı erteledi. DRAM maliyetlerindeki yükselişin sürmesi ise zam kararını kaçınılmaz hale getirdi. AMD'nin güncel Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında GDDR6 bellek kullanılıyor. Bu nedenle fiyat artışının öncelikle RX 9000 ailesini etkilemesi beklenirken, önceki nesil GDDR6 tabanlı Radeon modellerinin de zamdan payını alabileceği belirtiliyor.

DRAM krizi donanım fiyatlarını artırıyor

Son dönemde DRAM ve grafik belleği fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yalnızca ekran kartlarını değil, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar birçok elektronik ürünü etkiliyor. Bazı bellek türlerinde maliyetlerin iki katına kadar çıktığı belirtilirken, üreticilerin bu yükü tek başına karşılaması artık sürdürülebilir değil.

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Şimdilik AMD tarafından fiyat artışıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kaynakları, yeni fiyatlandırmanın gelecek aydan itibaren kademeli olarak ekran kartı satış fiyatlarına yansıyacağını öne sürüyor.

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Nvidia'nın ardından gecikmedi: AMD ekran kartlarına zam geliyor

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