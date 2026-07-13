Nvidia'nın çeyrek gelirinde rekor: Rubin Ultra'da gecikme yok

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, Morgan Stanley tarafından düzenlenen yatırımcı etkinliğinde yaptığı açıklamalarda şirketin finansal performansı ve gelecek ürün planlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Huang, Nvidia'nın üç aylık gelirinin 100 milyar dolar seviyesine yaklaşma yolunda olduğunu belirtirken, Rubin Ultra platformunun ertelendiği yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Çeyrek gelir 100 milyar dolara yaklaşıyor

Nvidia, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 81,6 milyar dolar gelir elde ederek hem çeyreklik bazda yüzde 20 hem de yıllık bazda yüzde 85 büyüme kaydetmişti. Şirket, temmuz ayında sona erecek ikinci mali çeyrek için ise yaklaşık 91 milyar dolar gelir beklediğini açıklamıştı. Jensen Huang'ın Morgan Stanley etkinliğinde yaptığı değerlendirmeler ise, şirket yönetiminin gelir artışının hız kesmeden devam edeceğine inandığını gösteriyor.

Bu doğrultuda Nvidia'nın ilerleyen çeyreklerde 100 milyar dolar gelir eşiğini aşabileceği paylaşıldı. Morgan Stanley analisti Joseph Moore da Nvidia hisseleri için "Overweight" (ağırlıklı alım) tavsiyesini korudu. Analist, 288 dolarlık hedef fiyat belirlerken şirketin yapay zeka hızlandırıcı pazarında yaklaşık yüzde 85 paya sahip olmaya devam ettiğini söyledi.

Rubin Ultra gecikme iddiaları reddedildi

Huang, son günlerde gündeme gelen Rubin Ultra platformunun ertelendiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. SemiAnalysis tarafından yayımlanan raporda, Kyber NVL144 raf sisteminin üretim sürecindeki bazı sorunlar nedeniyle Rubin Ultra'nın 2028'e ertelenebileceği öne sürülmüştü. Nvidia ise bu iddiaları reddederek ürün planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Şirket, yaptığı açıklamada "yol haritamız geçerliliğini koruyor" dedi.

Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller 5 gün önce eklendi

Daha önce SemiAnalysis, Nvidia'nın Rubin Ultra mimarisinde dört çipli tasarım yerine çift çipli bir yapıya geçtiğini de iddia etmişti. Ancak şirketin son açıklamaları, Rubin Ultra ailesinin planlanan takvim doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiğini gösteriyor. Nvidia, 2026 mali yılını 215,9 milyar dolar gelir ve 120 milyar dolar net kâr ile tamamlamıştı. Şirketin mevcut büyüme hızını koruması halinde, bu mali yıl içerisinde tek bir çeyrekte 100 milyar dolar gelir seviyesine ulaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia'nın çeyrek gelirinde rekor: Rubin Ultra'da gecikme yok

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: