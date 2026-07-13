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    Nvidia'nın çeyrek gelirinde rekor: Rubin Ultra'da gecikme yok

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin çeyrek gelirinin 100 milyar dolara yaklaşacağını söyledi. Huang ayrıca Rubin Ultra GPU'larının ertelendiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

    Nvidia'nın çeyrek gelirinde rekor: Rubin Ultra'da gecikme yok Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Morgan Stanley tarafından düzenlenen yatırımcı etkinliğinde yaptığı açıklamalarda şirketin finansal performansı ve gelecek ürün planlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Huang, Nvidia'nın üç aylık gelirinin 100 milyar dolar seviyesine yaklaşma yolunda olduğunu belirtirken, Rubin Ultra platformunun ertelendiği yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

    Çeyrek gelir 100 milyar dolara yaklaşıyor

    Nvidia, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 81,6 milyar dolar gelir elde ederek hem çeyreklik bazda yüzde 20 hem de yıllık bazda yüzde 85 büyüme kaydetmişti. Şirket, temmuz ayında sona erecek ikinci mali çeyrek için ise yaklaşık 91 milyar dolar gelir beklediğini açıklamıştı. Jensen Huang'ın Morgan Stanley etkinliğinde yaptığı değerlendirmeler ise,  şirket yönetiminin gelir artışının hız kesmeden devam edeceğine inandığını gösteriyor.

    Bu doğrultuda Nvidia'nın ilerleyen çeyreklerde 100 milyar dolar gelir eşiğini aşabileceği paylaşıldı. Morgan Stanley analisti Joseph Moore da Nvidia hisseleri için "Overweight" (ağırlıklı alım) tavsiyesini korudu. Analist, 288 dolarlık hedef fiyat belirlerken şirketin yapay zeka hızlandırıcı pazarında yaklaşık yüzde 85 paya sahip olmaya devam ettiğini söyledi.

    Rubin Ultra gecikme iddiaları reddedildi

    Huang, son günlerde gündeme gelen Rubin Ultra platformunun ertelendiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. SemiAnalysis tarafından yayımlanan raporda, Kyber NVL144 raf sisteminin üretim sürecindeki bazı sorunlar nedeniyle Rubin Ultra'nın 2028'e ertelenebileceği öne sürülmüştü. Nvidia ise bu iddiaları reddederek ürün planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Şirket, yaptığı açıklamada "yol haritamız geçerliliğini koruyor" dedi.

    Daha önce SemiAnalysis, Nvidia'nın Rubin Ultra mimarisinde dört çipli tasarım yerine çift çipli bir yapıya geçtiğini de iddia etmişti. Ancak şirketin son açıklamaları, Rubin Ultra ailesinin planlanan takvim doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiğini gösteriyor. Nvidia, 2026 mali yılını 215,9 milyar dolar gelir ve 120 milyar dolar net kâr ile tamamlamıştı. Şirketin mevcut büyüme hızını koruması halinde, bu mali yıl içerisinde tek bir çeyrekte 100 milyar dolar gelir seviyesine ulaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-kyber-rack-for-rubin-ultra-slips-to-2028 https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2027
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