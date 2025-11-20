Giriş
    Nvidia’nın gelirleri tavan yaptı: Tüm GPU’lar tükendi

    Nvidia, veri merkezi GPU satışlarının rekor kırdığı çeyrekte gelirini 57 milyar dolara çıkardı. Şirket, GPU’ların tükendiğini söylerken gelecek çeyrekte de yeni bir rekor bekliyor.

    Nvidia’nın gelirleri tavan yaptı: Tüm GPU’lar tükendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, mali yılın üçüncü çeyreğine ait sonuçlarıyla beklentilerin üzerine çıkarak teknoloji piyasasına bir kez daha damgasını vurdu. Şirketin açıkladığı gelir, kâr ve gelecek çeyreğe yönelik satış tahmini tüm beklentileri önemli ölçüde aştı. Açıklamaların ardından Nvidia hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

    Nvidia para basmaya devam ediyor

    Şirket, çeyrekte yıllık yüzde 62 artışla 57,01 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Nvidia, içinde bulunulan dördüncü çeyrek için de yaklaşık 65 milyar dolar satış beklediğini açıkladı. Öte yandan net kâr ise yıllık bazda yüzde 65 artarak 31,91 milyar dolara ulaştı.

    Nvidia’nın gelirleri tavan yaptı: Tüm GPU’lar tükendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia bugün teknoloji dünyasının en değerli şirketi konumunda ve bu yükselişin temelinde yapay zeka için geliştirilen GPU’lara yönelik küresel talep patlaması yer alıyor. Microsoft, Amazon, Google, Oracle ve Meta gibi devler, yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek için büyük oranda Nvidia altyapısını kullanıyor. Şirketin performansı bu nedenle, AI ekosisteminin genel sağlığı için bir barometre olarak görülüyor.

    Nvidia’nın en büyük gelir kalemi olan veri merkezi birimi çeyreği 51,2 milyar dolar satışla kapattı. Bu rakam, beklentileri aşarken yıllık bazda yüzde 66’lık bir sıçramaya işaret ediyor. Veri merkezi gelirlerinin 43 milyar doları GPU satışlarından geldi. Bu artışta GB300 çip ailesinin ilk sevkiyatlarının etkili olduğu belirtildi. 8,2 milyar dolar ise GPU kümelerini dev bir bilgisayar gibi çalıştıran ağ teknolojilerinden elde edildi. Nvidia, artık en çok satan ürün ailesinin Blackwell Ultra olduğunu duyurdu.

    “GPU’lar tükendi”

    Nvidia’nın gelirleri tavan yaptı: Tüm GPU’lar tükendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet gibi müşteriler sadece bu yıl toplamda 380 milyar doların üzerinde sermaye harcaması planlıyor. Yatırımlar artarken doğal olarak Nvidia’nın kapısı da daha yoğunlaşıyor. Bu bağlamda CEO Jensen Huang, son açıklamasında “bulut GPU’larının tamamen tükendiğini” belirterek talebin sürdüğüne dikkat çekti. Ekim ayında şirket, 2025 ve 2026 için 500 milyar dolarlık sipariş biriktiğini bildirmişti. Görünüşe göre bu talep hacminin daha da büyümesi olası.

    Oyun tarafında Nvidia, çeyreği 4,3 milyar dolar gelirle tamamladı ve bu kategori yıllık bazda yüzde 30 büyüdü. Bu gelir kalemine, yıl içinde tanıtılan yapay zekâ odaklı masaüstü sistemi DGX Spark da katkı verdi. Nvidia’nın önem verdiği diğer alanlardan robotik ve otomotiv tarafı ise çeyrekte 592 milyon dolar gelir üreterek yüzde 32 büyüme kaydetti.

