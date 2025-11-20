Nvidia’nın gelirleri tavan yaptı: Tüm GPU’lar tükendi

Şirket, çeyrekte yıllık yüzde 62 artışla 57,01 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Nvidia, içinde bulunulan dördüncü çeyrek için de yaklaşık 65 milyar dolar satış beklediğini açıkladı. Öte yandan net kâr ise yıllık bazda yüzde 65 artarak 31,91 milyardolara ulaştı.
Nvidia’nın en büyük gelir kalemi olan veri merkezi birimi çeyreği 51,2 milyar dolar satışla kapattı. Bu rakam, beklentileri aşarken yıllık bazda yüzde 66’lık bir sıçramaya işaret ediyor. Veri merkezi gelirlerinin 43 milyar dolarıGPU satışlarından geldi. Bu artışta GB300 çip ailesinin ilk sevkiyatlarının etkili olduğu belirtildi. 8,2 milyar dolar ise GPU kümelerini dev bir bilgisayar gibi çalıştıran ağ teknolojilerinden elde edildi. Nvidia, artık en çok satan ürün ailesinin Blackwell Ultra olduğunu duyurdu.
“GPU’lar tükendi”
Oyun tarafında Nvidia, çeyreği 4,3 milyar dolar gelirle tamamladı ve bu kategori yıllık bazda yüzde 30 büyüdü. Bu gelir kalemine, yıl içinde tanıtılan yapay zekâ odaklı masaüstü sistemi DGX Spark da katkı verdi. Nvidia’nın önem verdiği diğer alanlardan robotik ve otomotiv tarafı ise çeyrekte 592 milyon dolar gelir üreterek yüzde 32 büyüme kaydetti.