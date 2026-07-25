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    Nvidia'nın GPU'ları Ay'a gidiyor: Tarihte bir ilk gerçekleşebilir

    Nvidia'nın Jetson platformu, Ay görevine hazırlanıyor. Lunar Outpost'un yeni keşif aracında kullanılacak sistem, başarılı olması halinde Ay yüzeyinde çalışan ilk GPU olarak tarihe geçebilir.

    Nvidia'nın GPU'ları Ay'a gidiyor: Tarihte bir ilk gerçekleşebilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka donanımlarını yalnızca veri merkezleriyle sınırlı tutmuyor. Şirketin kompakt ve enerji verimliliği odaklı Jetson platformu şimdi de uzaya gidiyor. Uzay altyapısına yönelik robotik sistemler geliştiren ABD merkezli Lunar Outpost, bir sonraki Ay keşif aracında Nvidia Jetson çiplerini kullanacağını açıkladı. Görev planlandığı gibi ilerlerse, Ay yüzeyinde çalışan ilk GPU olarak tarihe geçecek.

    NASA'nın Ay planlarında kritik rol oynayacak

    NASA, insanlı Ay görevlerine dönüş hazırlıkları kapsamında özel şirketlerle iş birliği yaparak Ay yüzeyinin ayrıntılı şekilde incelenmesini hedefliyor. SpaceX ile yürütülen ticari uzay modeli örnek alınarak oluşturulan program kapsamında şirketler, bilimsel sensörleri Ay'a taşıyan araçlar geliştiriyor. Bu görevlerde Ay'ın jeolojik yapısı incelenirken su gibi gelecekte kullanılabilecek kaynaklar da araştırılıyor.

    Nvidia da kısa süre önce Ay'a güvenli iniş gerçekleştiren ilk özel şirket olan Firefly Aerospace ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Bu iş birliği kapsamında Jetson platformu, Ay yörüngesinde görev yapacak bir uyduda görüntü işleme görevini üstlenecek. Toplanan veriler hem Ay haritalarının oluşturulmasına katkı sağlayacak hem de yüzeyde faaliyet gösteren robotların takip edilmesine imkan tanıyacak.

    Keşif araçları kraterlere inecek

    Nvidia'nın GPU'ları Ay'a gidiyor: Tarihte bir ilk gerçekleşebilir Tam Boyutta Gör
    Lunar Outpost'un yeni keşif aracı ise Intuitive Machines tarafından geliştirilen bir iniş aracıyla Ay'a taşınacak. Rover, yörüngeden erişilmesi güç olan kraterler ve benzeri bölgelerde bilimsel sensörler kullanarak veri toplayacak.

    Bunu takip edecek görevde ise bilim insanlarının uzun süredir açıklamaya çalıştığı Reiner Gamma manyetik anomalisi incelenecek. Şirket, her iki görevin de yıl sonundan önce SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmasının planlandığını belirtiyor.

    Neden Jetson?

    Blackwell ve Vera Rubin gibi yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcıları kadar tanınmasa da Jetson, fiziksel yapay zeka sistemlerinin önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küçük boyutlu ve düşük güç tüketimine sahip olan platform, robotların lidar ve diğer sensörlerden gelen verileri yerel olarak işleyebilmesini sağlıyor. Böylece sistemler çevrelerini daha hızlı algılayabiliyor ve anlık kararlar verebiliyor.

    Bununla birlikte GPU'ları uzayda kullanmak ciddi mühendislik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bugün uzayda kullanılan GPU'ların büyük bölümü Dünya yörüngesinde görev yapıyor. Ay yüzeyi ise kozmik radyasyona doğrudan maruz kalıyor ve gündüz ile gece arasında çok büyük sıcaklık değişimleri yaşıyor.

    Bu nedenle Jetson tabanlı sistemlerin Ay gecesini çok düşük enerji tüketimiyle atlatabilecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Lunar Outpost, bu engeller aşılabilirse keşif araçlarının çevrelerini daha hızlı analiz edebileceğini ve daha gelişmiş otonom kararlar alabileceğini düşünüyor.

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