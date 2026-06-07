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    Nvidia'nın iptal ettiği RTX 3050 Ti yıllar sonra görüntülendi

    Nvidia'nın hiçbir zaman piyasaya sürmediği GeForce RTX 3050 Ti masaüstü ekran kartı ortaya çıktı. Kartın teknik özellikleri ve performans sonuçları da paylaşıldı.

    Nvidia'nın iptal ettiği RTX 3050 Ti yıllar sonra görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın Ampere mimarili ekran kartları arasında yer alması planlanan ancak hiçbir zaman piyasaya çıkmayan GeForce RTX 3050 Ti masaüstü modeli yıllar sonra ortaya çıktı. İnternette paylaşılan bir mühendislik örneği, kartın teknik özelliklerini ve olası performans değerlerini resmen doğruladı.

    GeForce RTX 3050 Ti yıllar sonra görüntülendi

    GeForce RTX 3050 Ti, GPU-Z ekran görüntüleri ve 3DMark Time Spy sonuçlarıyla birlikte paylaşıldı. Yazılım kartı yalnızca "Nvidia Graphics Device" olarak tanımlasa da, PCB üzerindeki etiketler bunun bir GeForce RTX 3050 Ti örneği olduğunu doğruluyor. Paylaşılan bilgilere göre ekran kartında GA106-200-A1 grafik işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga, daha üst segmentte konumlanan RTX 3060 serisinde kullanılan GA106 GPU'nun farklı bir sürümü.

    Kartın teknik özellikleri:

    • 3328 CUDA çekirdeği
    • 104 TMU
    • 48 ROP
    • 6 GB GDDR6 bellek
    • 192-bit bellek veri yolu
    • 336 GB/sn bant genişliği
    • 1410 MHz temel frekans
    • 1665 MHz boost frekansı
    • 120W TDP

    Karşılaştırmak gerekirse piyasaya çıkan standart RTX 3050 8 GB modeli 2560 CUDA çekirdeği ve 128-bit bellek veri yolu ile gelmişti. Bu da ortaya çıkan RTX 3050 Ti örneğinin yaklaşık yüzde 30 daha fazla CUDA çekirdeğine sahip olduğunu gösteriyor.

    Performansı RTX 3060'a yaklaşıyor

    Paylaşılan Time Spy test sonucunda kartın grafik puanı 7787 olarak ölçülmüş. Bu değer, tipik RTX 3050 sonuçlarının üzerinde yer alırken bazı RTX 3060 8 GB test sonuçlarına da oldukça yakın bir performansa işaret ediyor. Peki RTX 3050 Ti neden piyasaya çıkmadı? Özellikle 2020 yılında ortaya çıkan yol haritalarında PG190 kart tasarımı ve GA106 tabanlı RTX 3050 Ti yapılandırmalarından söz edilmişti.

    Buna rağmen Nvidia, daha sonra RTX 3050'nin 8 GB ve 6 GB sürümlerini piyasaya sürdü ve RTX 3050 Ti masaüstü modeli hiçbir zaman resmi olarak tanıtılmadı. Şirketin bu modeli neden iptal ettiği bilinmese de, ortaya çıkan mühendislik örneği RTX 3050 Ti'ın geliştirme sürecinde oldukça ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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