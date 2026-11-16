Nvidia'nın Asya'daki iş ortağı mercek altında: Çin'e çip aktarımı iddiaları araştırılıyor

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia skandalı Asya'ya sıçradı. Şirketin ortağı Megaspeed, Çin'e yasa dışı çip aktarmakla suçlanıyor. Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile bağlantılı olan şirket, Nvidia GPU'larını gizlice Pekin'e iletmekle itham ediliyor. Şirket iddiaları reddederek kapsamlı bir iç soruşturma başlattığını duyursa da, ABD yönetimi de süreci yakından takip ediyor. Soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör CEO'su Jensen Huang'in karıştığı skandal yüzünden zor günler geçiren Nvidia, geçtiğimiz günlerde Huang ile yollarını ayırarak bu konuyu geride bırakmak için önemli bir adım attı. Ancak Huang skandalı daha çok su kaldıracak gibi duruyor. Zira Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olmakla suçlanan Alice Huang ile yaşadığı yasak aşk, Nvidia'nın ötesine uzanan bir kirli ilişkiler ağı ortaya çıkarmış durumda. Alice Huang'ın geçmişte görev yaptığı Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed de şimdi bu ağın bir parçası olmakla suçlanıyor.

Megaspeed, Nvidia'nın Asya-Pasifik bölgesindeki önemli iş ortaklarından biri. Singapur ve Endonezya'da ofisleri bulunan şirket,müşterilerine Nvidia GPU'ları üzerinden hesaplama gücü kiralayan bir bulut bilişim hizmeti sunuyor. Ancak şirketin faaliyetlerinin bununla sınırlı kalmadığı iddiası bir süredir gündemde. Zira Megaspeed'in bulut hizmetleri için aldığı Nvidia GPU'larının bir kısmını gizlice Çin'e aktardığı iddia ediliyor. Normalde ABD'nin kısıtlamaları yüzünden Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini alamayan Çin'in, ambargoyu delmek için Megaspeed'i kullandığı düşünülüyor. Bu iddialar gündemdeyken, Alice Huang'in de Megaspeed ile bağlantılı olduğunun ortaya çıkması, şirket üzerindeki şüpheleri artırdı. Öyle ki şirket, hakkında çıkan haberlerin ardından kapsamlı bir iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Megaspeed, Alice Huang'ın Geçen Yıl Şirketten Ayrıldığını Söylüyor

Megaspeed, Çin ajanı olmakla suçlanan Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025'te şirketten resmen ayrıldığını ve artık herhangi bir görev üstlenmediğini belirtiyor. Şirket, Huang'ın özel hayatına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, faaliyetleri ve küresel tedarik zinciri hakkındaki haberlerin doğrulanabilir kanıtlara dayanmadığını savundu. Ayrıca iddiaların aydınlatılması için dışarıdan hukuk danışmanları görevlendirerek kapsamlı bir iç soruşturma başlattığını duyurdu. Şirket, tüm faaliyetlerinin yasalara ve ABD'nin ihracat kontrol düzenlemelerine uygun şekilde yürütüldüğünü savunuyor.

Jensen Huang, Nvidia CEO koltuğuna geri dönmek için harekete geçt 6 sa. önce eklendi

Tabii Alice Huang'e yönelik iddialar şimdilik iddia olmanın ötesine geçemediği için Megaspeed'in ne gibi bir yaptırımla karşılacağı da net değil. ABD istihbarat yetkilileri, Huang'ın Çin adına çalışan bir istihbarat unsuru olduğuna inanıyor. Ancak kendisinin Nvidia'nın faaliyetlerine ne ölçüde etki ettiği bilinmiyor. Şimdi Megaspeed cephesinde başlatılan soruşturma bu soruya daha net bir cevap almamızı sağlayabilir. Zira başlatılan bu iç soruşturmanın yanı sıra ABD de Megaspeed'i radarına almış durumda. Önümüzdeki günlerde buradaki bağlantıların aydınlatılması, Huang'in Nvidia sevkiyatlarında ne denli etkili olduğunu açıklığa kavuşturabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Nvidia'nın İş Ortağı Megaspeed Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: