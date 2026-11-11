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    Nvidia'nın patronu Jensen Huang skandalı: Yasak bir aşk mı, yoksa büyük bir casusluk tuzağı mı?

    Trilyon dolarlık Nvidia'nın patronu Jensen Huang, küresel bir istihbarat ağının kurbanı mı oldu? Huang'ın skandalı sıradan bir aile krizi mi, yoksa Çin'in kurduğu devasa bir istihbarat tuzağı mı?

    Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın 8 Kasım’da çalışanlarına gönderdiği e-postayla itiraf ettiği evlilik dışı ilişki, sadece küresel teknoloji dünyasını sarsmakla kalmadı; yapay zekâ çağının kalbindeki devasa bir ulusal güvenlik ve istihbarat tartışmasının da fitilini ateşledi.

    Olayın merkezindeki isim olan ve Singapur merkezli Megaspeed ile bağlantılı Alice Huang, Amerikan istihbaratının radarına takıldı. İstihbarat kaynakları bu ilişkinin Çin’in devlet güvenliği tarafından kurgulanan bir "bal tuzağı" olabileceğini öne sürerken, konuya dair detaylar derinleşiyor.

    Nvidia yönetim kurulu olayla ilgili bağımsız soruşturma başlatırken, şirket hisseleri bir günde yaklaşık 190 milyar dolar değer kaybetti. Yatırımcılar ise şirketin ve CEO'nun ulusal güvenlik risklerini gizlediği iddiasıyla Kaliforniya'da toplu hissedar davası açtı.

    ABD Başkanı Donald Trump konuya dahil olarak Jensen Huang'ın durumunu savunurken, Kongre'deki üç Cumhuriyetçi komite başkanı kapalı kapılar ardında brifing talep etti. Soruşturmanın boyutu, teknoloji dünyası ile Washington arasındaki siyasi tansiyonu en üst seviyeye taşıdı.

    Teknik boyutta ise en büyük soru işareti, yapay zekâ çip ambargolarının Singapur ve Malezya üzerinden nasıl delindiği.Megaspeed’in Alibaba bağlantılı kredi zincirleri ve bulut sunucuları üzerinden Çin’e sağladığı hesaplama gücü,Washington'da yıllardır tartışılan en kritik açıkları gözler önüne seriyor.

    Tarih boyunca General Motors'dan Google'a, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hacklenme skandalından devletlerin siber operasyonlarına kadar teknoloji ve istihbarat her zaman iç içe oldu. Jensen Huang'ın yaşadığı kriz de güçlü isimlerin en büyük zaaflarının kendi özel hayatlarında saklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Gelişmelerin yakından takip edildiği bu devasa skandalın detaylarını, olası senaryoları ve perde arkasını Donanım Haber çizgisiyle analiz ettiğimiz bu videoda, teknolojinin artık sadece teknoloji olmadığını, mutlak bir jeopolitik güç mücadelesi olduğunu masaya yatırıyoruz.

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