Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın piyasa değeri 5 trilyon dolara yaklaştı

    Nvidia, 500 milyar dolarlık yapay zeka siparişi ve ABD Enerji Bakanlığı için yedi süper bilgisayar projesiyle piyasa değerini 4,9 trilyon dolara çıkararak 5 trilyon dolar eşiğine yaklaştı.

    Nvidia’nın piyasa değeri 5 trilyon dolara yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çiplerinde küresel lider konumundaki Nvidia, salı günü borsada yaşanan yükselişin ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğine ulaştı. Şirketin, 500 milyar dolarlık yapay zeka işlemcisi siparişi aldığını ve ABD Enerji Bakanlığı için yedi yeni süper bilgisayar inşa edeceğini açıklaması bu tarihi sıçramanın temelini oluşturdu.

    Nvidia tırmanışa devam ediyor

    Nvidia hisseleri gün sonunda yaklaşık yüzde 5 yükselerek 230 milyar dolar ek piyasa değeri kazandı ve toplam değeri 4,89 trilyon dolara çıktı. Seans sırasında ise 4,94 trilyon dolar seviyesini kısa süreliğine aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. 2025 yılı başından bu yana Nvidia hisseleri yüzde 50 artış göstermiş durumda. Öte yandan şirket, Temmuz ayında ilk kez 4 trilyon dolar piyasa değerinin üzerine çıkmıştı.

    ABD merkezli teknoloji devi, yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Şirket, küresel çapta yeni anlaşmalar yaparken aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin teknoloji alanındaki yansımalarını da dikkatle yönetiyor. Bu esnada Nvidia, ABD Enerji Bakanlığı için geliştireceği yedi süper bilgisayardan en büyüğü, Oracle iş birliğiyle üretilecek ve 100.000 adet yüksek performanslı Blackwell AI çipi barındıracak. Bu sistemlerin, ABD’nin nükleer silah cephaneliğini koruma ve geliştirme çalışmalarında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

    Dünyanın en değerli ikinci şirketi konumundaki Microsoft, salı günü yüzde 2 yükselerek 4,03 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Microsoft ile OpenAI arasında yapılan yeniden yapılanma anlaşması, ChatGPT geliştiricisine kâr amacı gütmeyen köklerinden uzaklaşma ve gelecekte olası bir halka arz için daha bağımsız hareket etme imkânı tanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abiotic factor türkçe yama meydancı ne iş yapar vestel bulaşık makinesi yorumları flörte napıyosun mesajı tapuda daire numara değişikliği masrafı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum