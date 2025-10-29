Nvidia’nın piyasa değeri 5 trilyon dolara yaklaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka çiplerinde küresel lider konumundaki Nvidia, salı günü borsada yaşanan yükselişin ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğine ulaştı. Şirketin, 500 milyar dolarlık yapay zeka işlemcisi siparişi aldığını ve ABD Enerji Bakanlığı için yedi yeni süper bilgisayar inşa edeceğini açıklaması bu tarihi sıçramanın temelini oluşturdu.

Nvidia tırmanışa devam ediyor

Nvidia hisseleri gün sonunda yaklaşık yüzde 5 yükselerek 230 milyar dolar ek piyasa değeri kazandı ve toplam değeri 4,89 trilyon dolara çıktı. Seans sırasında ise 4,94 trilyon dolar seviyesini kısa süreliğine aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. 2025 yılı başından bu yana Nvidia hisseleri yüzde 50 artış göstermiş durumda. Öte yandan şirket, Temmuz ayında ilk kez 4 trilyon dolar piyasa değerinin üzerine çıkmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi, yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Şirket, küresel çapta yeni anlaşmalar yaparken aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin teknoloji alanındaki yansımalarını da dikkatle yönetiyor. Bu esnada Nvidia, ABD Enerji Bakanlığı için geliştireceği yedi süper bilgisayardan en büyüğü, Oracle iş birliğiyle üretilecek ve 100.000 adet yüksek performanslı Blackwell AI çipi barındıracak. Bu sistemlerin, ABD’nin nükleer silah cephaneliğini koruma ve geliştirme çalışmalarında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Dünyanın en değerli ikinci şirketi konumundaki Microsoft, salı günü yüzde 2 yükselerek 4,03 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Microsoft ile OpenAI arasında yapılan yeniden yapılanma anlaşması, ChatGPT geliştiricisine kâr amacı gütmeyen köklerinden uzaklaşma ve gelecekte olası bir halka arz için daha bağımsız hareket etme imkânı tanıyor.

