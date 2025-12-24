Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un yeni nesil HBM4 bellekleri Nvidia onayını aldı, anlaşma ufukta

    Samsung’un yeni nesil HBM4 bellekleri, Nvidia’nın 2026’da çıkacak AI hızlandırıcısı için yapılan testlerde hız ve güç verimliliğinde en yüksek notları alarak büyük bir anlaşmanın önünü açtı.

    Nvidia’nın Samsung’un HBM4 belleklerini onayladığı bildirildi Tam Boyutta Gör
    Son bilgilere göre Samsung’un yeni nesil HBM4 bellek yongaları, Nvidia’nın zorlu test sürecinden başarıyla geçerek şirketin yapay zeka odaklı bellek pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Daha önce HBM3E belleklerinde Nvidia’nın kalite standartlarını karşılamakta zorlanan Samsung, bu süreçte rakibi SK Hynix’in gerisinde kalmış ve pazar liderliğini rakibine kaptırmıştı. Ancak son gelişmeler, dengelerin yeniden değişebileceğine işaret ediyor.

    Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre Samsung, yıl boyunca yoğun şekilde odaklandığı HBM4 bellek teknolojisinde önemli bir başarı elde etti. Şirketin HBM4 yongalarının, Nvidia’nın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil yapay zeka hızlandırıcısı için gerçekleştirilen yeterlilik testlerinde en yüksek değerlendirme notlarını aldığı bildiriliyor.

    Samsung, Nvidia’yı memnun etti

    Haberlere göre Nvidia’dan bir ekip, geçtiğimiz hafta Samsung Electronics’i ziyaret ederek HBM4 test sürecindeki ilerlemeyi yerinde inceledi. Yapılan değerlendirmelerde Samsung’un HBM4 belleklerinin, çalışma hızı ve güç verimliliği gibi en kritik başlıklarda diğer tüm bellek üreticilerini geride bıraktığı ifade edildi.

    Elde edilen test sonuçları, Samsung’un HBM4 için gereken kalite doğrulama sürecini sorunsuz şekilde tamamlayacağı beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynakları, şirketin 2026’nın ilk yarısında Nvidia’ya HBM4 bellek tedarik etmeye başlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Nvidia’nın Samsung’tan talep edeceği bellek miktarının, şirketin kendi iç öngörülerinin üzerinde olabileceği belirtiliyor.

    Taraflar bu tür anlaşmalar hakkında genellikle resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da aynı kaynaklar Samsung ile Nvidia arasında HBM4 tedarikine yönelik resmi bir sözleşmenin 2026’nın ilk çeyreğinde imzalanmasının beklendiğini aktarıyor. Eğer bu anlaşma hayata geçerse, Samsung uzun süredir hedeflediği Nvidia iş birliğinde güçlü bir geri dönüş yapmış olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wps ışığı yanmıyor telefon rehberine kişi kaydedemiyorum en iyi panelvan araçlar tersi kendisine eşit olan fonksiyonlar kadınlar bordo bereli olabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15 DC15250A008
    Dell 15 DC15250A008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum