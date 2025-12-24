Samsung’un yeni nesil HBM4 bellekleri Nvidia onayını aldı, anlaşma ufukta

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son bilgilere göre Samsung’un yeni nesil HBM4 bellek yongaları, Nvidia’nın zorlu test sürecinden başarıyla geçerek şirketin yapay zeka odaklı bellek pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Daha önce HBM3E belleklerinde Nvidia’nın kalite standartlarını karşılamakta zorlanan Samsung, bu süreçte rakibi SK Hynix’in gerisinde kalmış ve pazar liderliğini rakibine kaptırmıştı. Ancak son gelişmeler, dengelerin yeniden değişebileceğine işaret ediyor.

Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre Samsung, yıl boyunca yoğun şekilde odaklandığı HBM4 bellek teknolojisinde önemli bir başarı elde etti. Şirketin HBM4 yongalarının, Nvidia’nın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil yapay zeka hızlandırıcısı için gerçekleştirilen yeterlilik testlerinde en yüksek değerlendirme notlarını aldığı bildiriliyor.

Samsung, Nvidia’yı memnun etti

Haberlere göre Nvidia’dan bir ekip, geçtiğimiz hafta Samsung Electronics’i ziyaret ederek HBM4 test sürecindeki ilerlemeyi yerinde inceledi. Yapılan değerlendirmelerde Samsung’un HBM4 belleklerinin, çalışma hızı ve güç verimliliği gibi en kritik başlıklarda diğer tüm bellek üreticilerini geride bıraktığı ifade edildi.

Elde edilen test sonuçları, Samsung’un HBM4 için gereken kalite doğrulama sürecini sorunsuz şekilde tamamlayacağı beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynakları, şirketin 2026’nın ilk yarısında Nvidia’ya HBM4 bellek tedarik etmeye başlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Nvidia’nın Samsung’tan talep edeceği bellek miktarının, şirketin kendi iç öngörülerinin üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Taraflar bu tür anlaşmalar hakkında genellikle resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da aynı kaynaklar Samsung ile Nvidia arasında HBM4 tedarikine yönelik resmi bir sözleşmenin 2026’nın ilk çeyreğinde imzalanmasının beklendiğini aktarıyor. Eğer bu anlaşma hayata geçerse, Samsung uzun süredir hedeflediği Nvidia iş birliğinde güçlü bir geri dönüş yapmış olacak.

