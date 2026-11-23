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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'nın aşırı SSD yazma sorununu çözmek için sunduğu yeni güncelleme yetersiz kaldı. Yayınlanan hotfix sürücüsü ilk anda sorunu çözmüş görünse de bilgisayar uzun süre açık kaldığında aşırı veri yazımı yeniden başlıyor. Testler, sistem boşta kaldığında bile SSD'ye onlarca gigabayt veri aktarıldığını gösteriyor. Raporlar, sorunun RTX 50 serisi kartları da etkileyebileceğini gösteriyor. Sorun yaşayan kullanıcılar çareyi eski sürücülere geri dönmekte buluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın ekran kartı sürücülerinde ortaya çıkan aşırı SSD yazma sorunu, yayımlanan yeni düzeltmeye rağmen devam ediyor. Şirket, sorunu gidermek amacıyla 20 Kasım'da GeForce Hotfix Driver 621.35 sürümünü kullanıma sunmuştu. Ancak kullanıcı raporları, güncellemenin bazı sistemlerde yalnızca geçici bir çözüm sunduğunu gösteriyor.

Hatırlayacağınız üzere sorun ilk olarak GeForce 621.14 ve 621.24 sürücülerinde ortaya çıktı. Display Container işleminin, nvlog.nvlgstg günlük dosyasına sürekli veri yazdığı ortaya çıkmıştı. Bazı kullanıcılar saatte 30 GB'a ulaşan gereksiz yazma işlemleri kaydetmişti. Nvidia da 7116722 hata numarasıyla sorunu kabul ederek 621.35 sürümünü yayımlamıştı.

Yeniden veri yazmaya başlıyor

Yeni raporlara göre Hotfix sürücüsü ilk etapta sorunu çözmüş gibi görünse de bilgisayar uzun süre açık kaldığında aşırı yazma işlemleri yeniden ortaya çıkabiliyor. Bir kullanıcı, RTX 4090 ekran kartı ve Samsung 990 PRO 2TB SSD bulunan sisteminde üç farklı sürücüyü test etti. Kullanıcının ölçümlerine göre 621.35 sürücüsü ilk bir saat boyunca yalnızca 90,8 KB ek G/Ç yazımı gerçekleştirdi. Ancak bilgisayarın dokuz saat boyunca boşta kalmasının ardından Nvidia işleminin toplam yazma miktarı 40,85 GB'a ulaştı. Bu da saatte ortalama 4,54 GB veri yazıldığı anlamına geliyor.

Daha da önemlisi kullanıcı, HWiNFO64 ve SSD'nin S.M.A.R.T. verilerini de kontrol etti. Ölçümler, aynı süre içerisinde SSD ana bilgisayar yazma miktarının 36 GB arttığını gösterdi. Böylece sorunun yalnızca Windows'ta görülen işlem etkinliğinden ibaret olmadığı, gerçek depolama yazımlarının da gerçekleştiği doğrulandı.

Aynı kullanıcı, önceki 621.24 sürücüsünde daha yüksek yazma oranları gördüğünü, 621.01 sürümüne geri döndüğünde ise Nvidia kaynaklı arka plan etkinliğinin birkaç megabayta düştüğünü belirtti.

RTX 50 serisi etkilenmiyor mu?

Nvidia temsilcisi Manuel, şirketin resmi forumlarında sorunun GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını etkilemediğini açıkladı. Ancak bazı kullanıcıların paylaştığı ölçümler bu açıklamayla çelişiyor. Bir RTX 5090 kullanıcısı Nvidia işlemlerinden yaklaşık 47 GB, RTX 5080 sahibi başka bir kullanıcı ise tek bir günde 57 GB yazma kaydettiğini paylaştı.

Nvidia GeForce Hotfix Driver 621.35 çıktı: SSD sorunu çözüldü 1 gün önce eklendi

Bu raporlar, RTX 50 serisinin de aynı hatadan etkilendiğini kesin olarak kanıtlamıyor. Ancak sorunun kapsamı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Nvidia'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmiş değil. Sorunu yaşayan kullanıcılar, Windows Kaynak İzleyicisi üzerinden Nvidia şlemlerinin disk etkinliğini kontrol edebilir. Bazı kullanıcıların aktardığına göre 621.01 sürücüsüne geri dönmek de şimdilik işe yarayan çözümler arasında.

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Nvidia'nın SSD sorununa yönelik düzeltmesi işe yaramadı

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