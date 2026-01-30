Nvidia'nın ekran kartı tedarik planları sızdırıldı: 8GB kartlar öne çıkacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında yaşanan arz sorunları ve yapay zekâya yönelik talep, Nvidia başta olmak üzere ekran kartı pazarını zorlamaya devam ediyor. Öyle ki GDDR bellek maliyetlerindeki artış, yüksek VRAM kapasiteli modellerin odak dışı kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise Nvidia, 2026'nın ilk çeyreğinde sınırlı sayıda RTX 50 modeline odaklanmayı planlıyor.

Nvidia, 8GB kartlara odaklanıyor

Sızdırılan Board Channel raporuna göre Nvidia, 2026'nın ilk çeyreğinde RTX 50 serisi ekran kartı tedarikini sınırlı sayıda modele odaklayacak. Buna göre GeForce RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ve RTX 5070 modelleri, toplam arzın yaklaşık yüzde 75'ini oluşturacak. Geri kalan yüzde 25'lik bölüm ise talebe bağlı olarak diğer modellere ayrılacak.

Raporda, özellikle grafik bellek tarafındaki arz sıkıntısı ve artan GDDR maliyetlerinin bu stratejide belirleyici olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Nvidia ve iş ortakları, satış planlarını yeniden şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda RTX 5060 Ti 8GB, 2026'nın ilk çeyreğinde ana hacim modeli olarak konumlandırılıyor. Onu RTX 5060 8GB takip ederken, bir sonraki öncelik RTX 5070'e veriliyor.

Nvidia, RTX 50 serisi üretimini geçici olarak durdurabilir 1 hf. önce eklendi

Dikkat çeken bir diğer detay ise RTX 5070'in 12GB bellekle, 8GB'lık modellerle birlikte "çekirdek" ürün grubuna dahil edilmesi. Buna karşın RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti gibi daha yüksek bellek kapasiteli kartların üretim ve sevkiyat tarafında daha sınırlı kalması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, RTX 50 serisinin ağırlıklı olarak 8GB ve sınırlı sayıda 12GB bellekli modeller ile satışta kalması muhtemel.

