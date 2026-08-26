Nvidia’nın Vera CPU’ları Grok yapay zekasında kullanılacak

Arka plandaki iş yüklerini üstlenecek
Nvidia, SpaceXAI'ın Vera CPU'larını veri merkezlerinde Grok'un ajan tabanlı yapay zeka iş yüklerini yönetmek için bağımsız CPU'lar olarak kullanacağını açıkladı. Böylece Vera, tam ölçekli Vera Rubin sistemlerinden bağımsız şekilde kullanılacak. SpaceXAI, Meta'nın ardından bu yönde karar alan ikinci şirket oldu.
SpaceXAI Başkanı Mike Nicolls, Vera'nın yüksek CPU performansı ve bellek bant genişliği sayesinde orkestrasyon, kod çalıştırma ve veri işleme görevlerinin GPU'ları asıl görevlerine odaklanmasına imkan vereceğini belirtti.
Nvidia, Vera'nın ajan tabanlı iş yükleri, pekiştirmeli öğrenme ve veri işleme görevlerinde x86 tabanlı işlemcilere kıyasla 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.
88 çekirdek ve yüksek bant genişliği sunuluyor
Öte yandan Vera’nın performans iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil. Şirketin rakipleri de iddiaları tartışıyor. Örneğin AMD, 256 çekirdekli Zen 6 Venice işlemcilerinin raf seviyesindeki performansta Vera'yı 3,3 kata kadar geride bıraktığını savunuyor.
Vera Rubin uzaya taşınacak
SpaceXAI'nin Vera planı yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Şirket, Nvidia'nın Vera Rubin NVL72 platformunu Starmind uydularında kullanmayı planlıyor. İlk uyduların gelecek yılın sonlarına doğru fırlatılacağı açıklanmıştı.
Karasal Vera Rubin NVL72 sistemi, tek bir sıvı soğutmalı kabin içinde 72 Rubin GPU ve 36 Vera CPU barındırıyor.
SpaceXAI’ın ilk nesil AI1 uydu tasarımı, 120 kW'lık hesaplama yükü taşıyor ve maksimum güç tüketimi 150 kW seviyesine çıkabiliyor. Uydunun genişliğinin ise bir Boeing 747'den daha fazla olduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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