Nvidia’nın Vera CPU’ları Grok yapay zekasında kullanılacak

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Tam Boyutta Gör SpaceXAI, Grok'un yapay zeka ajanlarını çalıştırmak ve veri işleme yüklerini yönetmek için Nvidia'nın 88 çekirdekli Vera CPU'larını kullanacak. Şirket ayrıca bu teknolojiyi 2027'nin son çeyreğinden itibaren Starmind uydularına taşımayı planlıyor.

Arka plandaki iş yüklerini üstlenecek

Nvidia, SpaceXAI'ın Vera CPU'larını veri merkezlerinde Grok'un ajan tabanlı yapay zeka iş yüklerini yönetmek için bağımsız CPU'lar olarak kullanacağını açıkladı. Böylece Vera, tam ölçekli Vera Rubin sistemlerinden bağımsız şekilde kullanılacak. SpaceXAI, Meta'nın ardından bu yönde karar alan ikinci şirket oldu.

SpaceXAI Başkanı Mike Nicolls, Vera'nın yüksek CPU performansı ve bellek bant genişliği sayesinde orkestrasyon, kod çalıştırma ve veri işleme görevlerinin GPU'ları asıl görevlerine odaklanmasına imkan vereceğini belirtti.

Nvidia, Vera'nın ajan tabanlı iş yükleri, pekiştirmeli öğrenme ve veri işleme görevlerinde x86 tabanlı işlemcilere kıyasla 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

88 çekirdek ve yüksek bant genişliği sunuluyor

Tam Boyutta Gör Vera, tek bir yonga üzerinde 88 özel Olympus çekirdeği barındırıyor. İşlemci, uzamsal çoklu iş parçacığı teknolojisini kullanırken LPDDR5X bellek desteğiyle 1,2 TB/s'ye kadar bellek bant genişliği sunuyor.

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Öte yandan Vera’nın performans iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil. Şirketin rakipleri de iddiaları tartışıyor. Örneğin AMD, 256 çekirdekli Zen 6 Venice işlemcilerinin raf seviyesindeki performansta Vera'yı 3,3 kata kadar geride bıraktığını savunuyor.

Vera Rubin uzaya taşınacak

SpaceXAI'nin Vera planı yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Şirket, Nvidia'nın Vera Rubin NVL72 platformunu Starmind uydularında kullanmayı planlıyor. İlk uyduların gelecek yılın sonlarına doğru fırlatılacağı açıklanmıştı.

Karasal Vera Rubin NVL72 sistemi, tek bir sıvı soğutmalı kabin içinde 72 Rubin GPU ve 36 Vera CPU barındırıyor.

SpaceXAI’ın ilk nesil AI1 uydu tasarımı, 120 kW'lık hesaplama yükü taşıyor ve maksimum güç tüketimi 150 kW seviyesine çıkabiliyor. Uydunun genişliğinin ise bir Boeing 747'den daha fazla olduğu belirtiliyor.

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Nvidia’nın Vera CPU’ları Grok yapay zekasında kullanılacak

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