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    GPU engeline karşı yeni plan: Nvidia’nın Vera işlemcileri Çin yolunda

    Nvidia, Çinli müşterilerine Vera işlemcileri için sipariş vermeye başlayabileceklerini bildirdi. Ağustosta teslim edilmesi beklenen CPU'lar, yapay zeka veri merkezlerini hedefliyor.

    Nvidia’nın Vera işlemcileri Çin yolunda Tam Boyutta Gör
    ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'deki faaliyetleri ciddi biçimde daralan Nvidia, bölgedeki gücünü artırmak için yeni alanlara yöneliyor. Bu kapsamda Bu kapsamda Nvidia'nın yeni nesil Vera işlemcilerini ağustos ayı itibarıyla Çin’de kullanıma sunulabileceği bildirildi. Şirketlerin ise şimdiden sipariş vermeye başlayabilecekleri ifade edildi.

    Yeni Çin stratejisi Vera

    Nvidia'nın Çin'e yönelik ikinci en güçlü yapay zeka hızlandırıcısı olan H200 GPU sevkiyatlarının durması şirketi farklı ürün kategorilerine yönelmeye zorluyor. Yeni Vera CPU’ları bu ise yeni stratejinin merkezinde yer alıyor.

    Kaynaklara göre Çin'deki bazı müşteriler Vera işlemcilerine şimdiden ilgi göstermeye başladı. Büyük bir Çinli bulut hizmeti sağlayıcısının her birinde iki Vera işlemcisi bulunan 300'den fazla sunucu siparişi vermeyi planladığı belirtiliyor.

    Söz konusu şirketin, sistemleri ilk etapta test amaçlı kullanacağı ve elde edilecek sonuçlara göre daha büyük ölçekli resmi siparişler konusunda karar vereceği ifade ediliyor.

    Vera işlemcilerinin Çin'de GPU'lara kıyasla daha rahat bir ticari ortam bulabileceği değerlendiriliyor. Bunun temel nedeni, merkezi işlemcilerin ABD'nin ihracat kısıtlamalarından grafik işlemciler kadar yoğun biçimde etkilenmemesi.

    Washington yönetiminin H200 GPU satın alımı için yaklaşık 10 Çinli şirkete lisans verdiği belirtilse de kaynaklara göre bugüne kadar tek bir H200 teslimatı dahi gerçekleştirilemedi. Çinli yetkililerin, yerli tedarikçileri destekleme amacıyla gerekli onay süreçlerini ilerletmediği ifade ediliyor.

    Vera CPU ucuz değil

    Nvidia’nın Vera işlemcileri Çin yolunda Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken araştırma şirketi SemiAnalysis'in verilerine göre tek bir Vera işlemcisinin fiyatı 20 bin doların üzerine çıkıyor. Bellek yapılandırmasına bağlı olarak 256 işlemciden oluşan tam donanımlı bir raf sisteminin maliyeti yaklaşık 10 milyon dolara ulaşabiliyor.

    Vera sistemlerinin ilk aşamada daha çok büyük ölçekli bulut şirketleri tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte Nvidia’nın Vera satışlarından 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Öte yandan Nvidia, Vera işlemcileri ile sunucu işlemcileri alanında da Intel ve AMD ile doğrudan rekabete girmiş oldu. Uzun yıllardır x86 mimarisi ile işlemci pazarına hakim olan Intel ve AMD'nin aksine Vera, Arm tabanlı bir mimari üzerine inşa edildi. Nvidia, işlemcinin geleneksel x86 tabanlı işlemcilere kıyasla görevleri 1,8 kat daha hızlı tamamlayabildiğini belirtiyor.

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