Nvidia H200 gümrüğe takıldı, Jensen Huang soluğu Çin'de aldı

Jensen Huang Çin'de
Geçtiğimiz haftalarda Nvidia H200 hızlandırıcısının belirli şartlar karşılığında Çin'e ihracatına izin verilmiş ancak bu kez de Çin gümrük müdürlüğü ürünün ülkeye girişini yasaklamıştı. Nvidia patronu Jensen Huang bunun üzerine apar topar Çin'e uçtu.
Kaynaklar milyarder iş adamının Şangay, Pekin ve Shenzen şehirlerini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yapacağı kaydedildi. Görüşmelerin içeriği ile ilgili bir açıklama yok. Bu nedenle gümrük yasağı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.
Çin hükümeti ilerleyen dönemde yabancı yapay zekâ hızlandırıcılarından tamamen bağımsız olmayı istiyor ve yerli girişimleri de bu yönde teşvik ediyor. Bu bakımdan Nvidia'nın artık Çin'de varlığını tamamen kaybedeceği tahmin ediliyor.