Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia H200 gümrüğe takıldı, Jensen Huang soluğu Çin'de aldı

    Nvidia patronu Jensen Huang biz dizi görüşmelerde bulunmak üzere Çin'de uçtu. Yonga sektörüne yön veren ünlü isim Şangay, Pekin ve Shenzen şehirlerini ziyaret edecek. 

    Jensen Huang Tam Boyutta Gör
    Önceki mimari neslin en iddialı hızlandırıcısı konumunda olan Nvidia H200, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin kurbanı oldu. Önce ABD sonra da Çin tarafından ambargoya uğrayan hızlandırıcının 1 milyon satış beklentisi de çöpe gitti. 

    Jensen Huang Çin'de

    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia H200 hızlandırıcısının belirli şartlar karşılığında Çin'e ihracatına izin verilmiş ancak bu kez de Çin gümrük müdürlüğü ürünün ülkeye girişini yasaklamıştı. Nvidia patronu Jensen Huang bunun üzerine apar topar Çin'e uçtu. 

    Kaynaklar milyarder iş adamının Şangay, Pekin ve Shenzen şehirlerini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yapacağı kaydedildi. Görüşmelerin içeriği ile ilgili bir açıklama yok. Bu nedenle gümrük yasağı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. 

    Çin hükümeti ilerleyen dönemde yabancı yapay zekâ hızlandırıcılarından tamamen bağımsız olmayı istiyor ve yerli girişimleri de bu yönde teşvik ediyor. Bu bakımdan Nvidia'nın artık Çin'de varlığını tamamen kaybedeceği tahmin ediliyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toolmaxx park sensörü fiyatı sincap isimleri enjektör mazot kaçağı neden olur mindseye türkçe yama aryıldız mı korkmaz mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum