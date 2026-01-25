Nvidia H200 gümrüğe takıldı, Jensen Huang soluğu Çin'de aldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Önceki mimari neslin en iddialı hızlandırıcısı konumunda olan Nvidia H200, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin kurbanı oldu. Önce ABD sonra da Çin tarafından ambargoya uğrayan hızlandırıcının 1 milyon satış beklentisi de çöpe gitti.

Jensen Huang Çin'de

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia H200 hızlandırıcısının belirli şartlar karşılığında Çin'e ihracatına izin verilmiş ancak bu kez de Çin gümrük müdürlüğü ürünün ülkeye girişini yasaklamıştı. Nvidia patronu Jensen Huang bunun üzerine apar topar Çin'e uçtu.

Nvidia H200 sıkıntısı 4 gün önce eklendi

Kaynaklar milyarder iş adamının Şangay, Pekin ve Shenzen şehirlerini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yapacağı kaydedildi. Görüşmelerin içeriği ile ilgili bir açıklama yok. Bu nedenle gümrük yasağı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Çin hükümeti ilerleyen dönemde yabancı yapay zekâ hızlandırıcılarından tamamen bağımsız olmayı istiyor ve yerli girişimleri de bu yönde teşvik ediyor. Bu bakımdan Nvidia'nın artık Çin'de varlığını tamamen kaybedeceği tahmin ediliyor.



