Nvidia profesyonel RTX ekran kartlarını duyurdu

Sunucu ve yapay zeka tarafında bu hafta önemli duyurular yapan Nvidia profesyonel kullanıcıları da unutmadı. Quadro serisini RTX A olarak yeniden isimlendiren firma orta seviyeye yönelik yeni ekran kartlarını duyurdu.

RTX A5000 ve A4000

Geçtiğimiz yıl RTX A8000 ve RTX A6000 hızlandırıcılarını tanıtan Nvidia biraz daha çizgiyi aşağıya çekerek RTX A5000 ve A4000 ekran kartlarını tanıttı. Ampere tabanlı olan ekran kartları profesyonelleri hedefliyor.

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RTX A5000 ekran kartında 8192 CUDA işlemcisi ve 24GB GDDR6 ECC RAM yer alıyor. 240W ısıl tasarım gücü olan ekran kartını NVLINK ile bir tane A5000 kartına daha bağlayabiliyorsunuz. Böylece toplamda 48GB GDDR6 ve 112GB/s bant genişliği elde ediliyor.

RTX A4000 ise 6144 CUDA çekirdeğine ve 16GB GDDR6 ECC RAM belleğe sahip. 140W ısıl tasarım gücü olan ekran kartı SLI tarzında kullanılamıyor. Bunlar haricinde Turing mimarisini temel alan RTX A2000, A3000, A4000 ve A5000 ekran kartları mevcut. Bu kartlar Max-Q tasarımında ve Nvidia Studio destekli.

Yine bunlar haricinde sunuculara yönelik olarak Grace mimarisi ile uyumlu çalışacak A10 ve A16 grafik kartları ile çoklu görevlere odaklanan mobil Nvidia T1200 ve T600 ekran kartları da satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/nvidia-rtx-a5000-pro-gpus-170051401.html

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