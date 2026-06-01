Nvidia, rakiplerinden 5 kat hızlı yapay zekasını tanıttı: Nemotron 3 Ultra

550 milyar parametresi bulunuyor
Nemotron 3 Ultra, 550 milyar parametreye sahip bir Mixture-of-Experts (MoE) modeli olarak geliştirildi. Nvidia, modelin uzun süreli görevlerde üst düzey performans sunabilmesi için optimize edildiğini ifade ediyor.
Şirkete göre Nemotron 3 Ultra, yalnızca ham performans artışı sunmakla kalmıyor aynı zamanda aynı kategorideki açık kaynaklı gelişmiş modellerle kıyaslandığında daha verimli çalışıyor. Bu durum, özellikle binlerce ya da milyonlarca sorgunun işlendiği kurumsal kullanım senaryolarında işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.
Nemotron 3 Ultra’nın aynı zamanda Hermes Agent, LangChain Deep Agents, OpenClaw, OpenHands ve OpenCode gibi yaygın kullanılan ajan orkestrasyon sistemleriyle çalışabilecek şekilde hazırlandığı da açıklandı.
Bu kapsamda Nvidia’nın duyurduğu Agent Toolkit ekosistemi içerisinde Nemotron modelleri, NemoClaw altyapısı ve OpenShell çalışma ortamı birlikte görev yapıyor. Nemotron 3 Ultra ise bu yapının karar verme ve akıl yürütme katmanını oluşturuyor.
Nvidia’nın verdiği bilgilere göre Nemotron modelleri halihazırda çeşitli kurumsal platformlarda kullanılmaya başlanmış durumda. Bunlar arasında siber güvenlik şirketi CrowdStrike ve veri analitiği ve kurumsal yazılım alanında faaliyet gösteren tartışmalı şirket Palantir bulunuyor.
4 Haziran’da erişime açılacak
Nvidia, Nemotron 3 Ultra'nın 4 Haziran itibarıyla Hugging Face, ModelScope, OpenRouter ve build.nvidia.com platformları üzerinden kullanıma sunulacağını açıkladı. Model ayrıca Nvidia NIM mikro servisleri aracılığıyla ve Nvidia'nın bulut iş ortakları ekosisteminde de erişilebilir olacak.