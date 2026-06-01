Nvidia, rakiplerinden 5 kat hızlı yapay zekasını tanıttı: Nemotron 3 Ultra

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, Computex 2026 kapsamında şirketin yeni açık kaynaklı yapay zeka modeli Nemotron 3 Ultra ile birlikte kurumsal yapay zeka ajanlarına yönelik kapsamlı yazılım ve altyapı paketini tanıttı. Şirketin açıklamalarına göre yeni model, saniyede 300 token üretim hızına ulaşarak Kimi, GLM ve Qwen gibi rakip çözümlerden yaklaşık 5 kat daha yüksek performans sunuyor. Şirket ayrıca modelin karmaşık yapay zeka ajanı görevlerinde yüzde 30’a kadar daha düşük maliyet sunduğunu belirtiyor.

550 milyar parametresi bulunuyor

Nemotron 3 Ultra, 550 milyar parametreye sahip bir Mixture-of-Experts (MoE) modeli olarak geliştirildi. Nvidia, modelin uzun süreli görevlerde üst düzey performans sunabilmesi için optimize edildiğini ifade ediyor.

Şirkete göre Nemotron 3 Ultra, yalnızca ham performans artışı sunmakla kalmıyor aynı zamanda aynı kategorideki açık kaynaklı gelişmiş modellerle kıyaslandığında daha verimli çalışıyor. Bu durum, özellikle binlerce ya da milyonlarca sorgunun işlendiği kurumsal kullanım senaryolarında işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Nemotron 3 Ultra’nın aynı zamanda Hermes Agent, LangChain Deep Agents, OpenClaw, OpenHands ve OpenCode gibi yaygın kullanılan ajan orkestrasyon sistemleriyle çalışabilecek şekilde hazırlandığı da açıklandı.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Nvidia, yeni modeli otonom yapay zeka sistemlerinin temel bileşeni olarak konumlandırıyor. Şirketin açıklamalarına göre bu ajanlar görev planlayabiliyor, bağlamı uzun süre koruyabiliyor, araçlar kullanabiliyor, alt görevler oluşturabiliyor ve karmaşık iş akışlarını büyük ölçüde insan müdahalesi olmadan sürdürebiliyor.

Kendi kendine düşünen araçlar geliyor: Nvidia Alpamayo 2 Super 3 sa. önce eklendi

Bu kapsamda Nvidia’nın duyurduğu Agent Toolkit ekosistemi içerisinde Nemotron modelleri, NemoClaw altyapısı ve OpenShell çalışma ortamı birlikte görev yapıyor. Nemotron 3 Ultra ise bu yapının karar verme ve akıl yürütme katmanını oluşturuyor.

Nvidia’nın verdiği bilgilere göre Nemotron modelleri halihazırda çeşitli kurumsal platformlarda kullanılmaya başlanmış durumda. Bunlar arasında siber güvenlik şirketi CrowdStrike ve veri analitiği ve kurumsal yazılım alanında faaliyet gösteren tartışmalı şirket Palantir bulunuyor.

4 Haziran’da erişime açılacak

Nvidia, Nemotron 3 Ultra’nın 4 Haziran itibarıyla Hugging Face, ModelScope, OpenRouter ve build.nvidia.com platformları üzerinden kullanıma sunulacağını açıkladı. Model ayrıca Nvidia NIM mikro servisleri aracılığıyla ve Nvidia’nın bulut iş ortakları ekosisteminde de erişilebilir olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, rakiplerinden 5 kat hızlı yapay zekasını tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: