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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, rekorlarla dolu yeni finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, çeyrek gelirini yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara çıkardı. Gelirlerinin büyük kısmını veri merkezlerinden elde eden dev üretici, net kârını 65,3 milyar dolara yükseltti. Yeni yapay zekâ platformu Vera Rubin ise tek başına 20 milyar dolarlık satış başarısı yakaladı. Güçlü talebin ardından şirket, gelecek döneme ait büyüme hedefini yüzde 75'e yükseltti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia, 33 yıllık tarihinde ilk kez Jensen Huang'ın CEO olarak görev yapmadığı bir dönemde finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2027 mali yılının üçüncü çeyreğinde 115,8 milyar dolar gelir elde ederek yeni bir rekora imza atarken, Vera Rubin platformunun satışları 20 milyar dolara ulaştı. Nvidia'nın tedarik taahhütleri ise 390 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın net kârı da aynı dönemde önemli ölçüde yükseldi. Şirket, üçüncü çeyrekte 65,3 milyar dolar net kâr açıklayarak geçen yılın aynı dönemindeki 31,9 milyar dolarlık seviyeyi yüzde 105 geride bıraktı. Brüt kâr marjı ise yüzde 74,8 olarak gerçekleşti.

Nvidia gelirlerinin yüzde 93'ü veri merkezi işinden geldi

Şirketin büyümesindeki en büyük pay, yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik talebin etkisiyle veri merkezi bölümünden geldi. Nvidia'nın bu alandaki gelirleri yıllık bazda yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara ulaştı. Böylece veri merkezi faaliyetleri, şirketin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 93'ünü oluşturdu.

Veri merkezi gelirlerinin 60,1 milyar dolarlık kısmı hiper ölçekli bulut sağlayıcılarından elde edildi. Bu segment yıllık yüzde 71 büyürken yapay zeka bulut sağlayıcıları, endüstriyel müşteriler ve kurumsal şirketlerden gelen gelirler 47,5 milyar dolara ulaştı. Bu kategoride yıllık büyüme yüzde 195 seviyesinde gerçekleşti. Grafik bölümünün gelirleri ise yıllık yüzde 62 artışla 9,8 milyar dolara yükseldi.

Vera Rubin ilk çeyreğinde 20 milyar dolar gelir elde etti

Nvidia'nın yeni nesil yapay zeka platformu Vera Rubin da şirketin büyümesinde önemli rol oynadı. Platform, üretim sevkiyatlarının gerçekleştirildiği ilk çeyrekte yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde etti. Nvidia, Vera Rubin'in şirket tarihindeki en hızlı ürün geçişi ve üretim ölçeklendirme sürecini gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Vera Rubin sistemlerinin yanı sıra bağımsız Vera CPU çözümlerine yönelik talep de güçlü seyrediyor. Nvidia, CPU gelirlerinin 2028 mali yılında iki kattan fazla artmasını bekliyor. Blackwell Ultra ürün ailesinin satışları da büyümeyi desteklemeye devam ediyor.

Taahhütlerin toplamı 390 milyar dolara yükseldi

Yapay zeka altyapısına yönelik talebin mevcut üretim kapasitesini aşması, Nvidia'yı tedarik zincirine yönelik yatırımlarını ve uzun vadeli anlaşmalarını artırmaya yöneltiyor.

Şirketin tedarik ve üretim kapasitesi taahhütleri 2027 mali yılının üçüncü çeyreği sonunda 390 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yalnızca üç ay önce açıklanan 279 milyar dolarlık seviyeye göre 111 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. İlk çeyrek sonunda ise taahhütler 119 milyar dolar seviyesindeydi.

Artışın önemli nedenlerinden biri, bellek tedarikçileriyle imzalanan çok yıllı anlaşmalar oldu. Nvidia, yapay zeka işlemcilerinin yanı sıra bellek, gelişmiş paketleme, alt tabaka ve diğer kritik bileşenlerin üretimini güvence altına almaya çalışıyor.

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Nvidia, büyüme beklentisini yükseltti

Nvidia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü kalacağını ve üretim kapasitesindeki artışın bu talebi karşılamaya yardımcı olacağını belirtiyor. Bu doğrultuda şirket, 2028 mali yılı için daha önce yaklaşık yüzde 70 olarak öngördüğü gelir büyüme beklentisini yüzde 75'e yükseltti.

Şirket, 2027 mali yılının dördüncü çeyreği için yaklaşık 130 milyar dolarlık gelir öngörüyor. Bu tahmin, önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 12 büyümeye işaret ediyor. Bu tahminde Çin'den elde edilecek veri merkezi hesaplama gelirleri hesaba katılmıyor.

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Nvidia rekor kırmaya devam ediyor: 115,8 milyar dolar gelir!

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