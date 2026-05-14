Nvidia patronu Çin’e uçtu, piyasa değeri 5.5 trilyon dolara ulaştı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında adeta bir pazar değeri yarışı yaşanıyor. Bir dönem Apple’ın önde götürdüğü yarışta Nvidia öyle bir atak yaptı ki rakip teknoloji devlerine toz yutturdu. Neredeyse arada yüzde 20 civarında fark oluştu.

Nvidia dünyaya eşdeğer hale geldi

ABD ambargoları nedeniyle uzun süredir Çin’de varlık gösteremeyen Nvidia inişli çıkışlı bir grafik izliyordu. ABD Başkanı Trump’ın Çin gezisinde Nvidia patronunun da olacağının açıklanması, ambargo konusunda bazı esneklikler olabileceği ihtimallerini ortaya çıkardı.

Yaşanan gelişmeler ile birlikte son 5 günlük süreçte Nvidia hisseleri borsada yüzde 9 civarında artarak 226 dolar seviyelerine kadar çıktı. Firmanın toplam piyasa değeri de 5.5 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Nvidia’nın en yakın rakibi Alphabet 4.86 trilyon dolarda seyrederken Apple da 4.4 trilyon dolar civarında. Eğer Çin’de görüşmeler olumlu geçerse uzun bir süre Nvidia’nın yanına yaklaşabilen olmayacak. Ayrıca dünyada ABD ve Çin haricindeki tüm ülkelerin gayri safi milli hasılasını da geride bıraktığı belirtiliyor.

