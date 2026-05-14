Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia patronu Çin’e uçtu, piyasa değeri 5.5 trilyon dolara ulaştı

    Son haftalarda hisselerde önemli yükselişler elde eden Nvidia, açık ara dünyanın en değerli şirketi haline geldi. Uzun bir süre de bu unvanı bırakacak gibi görünmüyor.

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında adeta bir pazar değeri yarışı yaşanıyor. Bir dönem Apple’ın önde götürdüğü yarışta Nvidia öyle bir atak yaptı ki rakip teknoloji devlerine toz yutturdu. Neredeyse arada yüzde 20 civarında fark oluştu.

    Nvidia dünyaya eşdeğer hale geldi

    ABD ambargoları nedeniyle uzun süredir Çin’de varlık gösteremeyen Nvidia inişli çıkışlı bir grafik izliyordu. ABD Başkanı Trump’ın Çin gezisinde Nvidia patronunun da olacağının açıklanması, ambargo konusunda bazı esneklikler olabileceği ihtimallerini ortaya çıkardı.

    Yaşanan gelişmeler ile birlikte son 5 günlük süreçte Nvidia hisseleri borsada yüzde 9 civarında artarak 226 dolar seviyelerine kadar çıktı. Firmanın toplam piyasa değeri de 5.5 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

    Nvidia’nın en yakın rakibi Alphabet 4.86 trilyon dolarda seyrederken Apple da 4.4 trilyon dolar civarında. Eğer Çin’de görüşmeler olumlu geçerse uzun bir süre Nvidia’nın yanına yaklaşabilen olmayacak. Ayrıca dünyada ABD ve Çin haricindeki tüm ülkelerin gayri safi milli hasılasını da geride bıraktığı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triger zinciri koparsa ne olur reflüden kurtulanların yorumları amatör şiirler ptt kargo göndermek için gerekli bilgiler 200 bin tl araba tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum