Nvidia, yapay zeka dünyasının dev platformu Hugging Face’i satın alıyor

Nvidia, böylece bir tarafta yapay zeka donanımlarındaki hakimiyetini sürdürürken diğer tarafta açık kaynaklı yapay zeka yazılımlarının en önemli platformlarından birini bünyesine katmış olacak.
Huang, Nvidia’nın satın almanın ardından Hugging Face platformunun ölçeklenmesine, altyapısının güçlendirilmesine ve yapay zekaya erişimin genişletilmesine odaklanacağını belirtti.
Nvidia, açık kaynak sözünü verdi
Satın almanın ardından Hugging Face’in geleceğiyle ilgili en önemli soru, platformun açık yapısının korunup korunmayacağı. Jensen Huang bu konuda net bir mesaj vererek Hugging Face’in açık bir platform olarak kalacağını söyledi.
Öte yandan geliştiriciler, Hugging Face’i kullanırken Nvidia ürünlerini tercih etmek zorunda olmayacak. Huang ayrıca Nvidia’nın halihazırda açık kaynaklı yapay zeka ekosistemine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Şirketin Hugging Face platformunda 500’den fazla model ve 250 açık veri seti yayımladığı belirtildi.Kaynakça https://techcrunch.com/2026/09/03/nvidia-confirms-it-will-buy-hugging-face-for-12-9-billion/ https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: