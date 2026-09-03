Nvidia, yapay zeka dünyasının dev platformu Hugging Face’i satın alıyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, tarafından kaleme alınan blog yazısına göre Nvidia, yapay zeka platformu Hugging Face’i 12,93 milyar dolara satın alıyor. Anlaşma, düzenleyici kurumların onayından geçmesi halinde şirketin yapay zeka sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

Nvidia, böylece bir tarafta yapay zeka donanımlarındaki hakimiyetini sürdürürken diğer tarafta açık kaynaklı yapay zeka yazılımlarının en önemli platformlarından birini bünyesine katmış olacak.

Huang, Nvidia’nın satın almanın ardından Hugging Face platformunun ölçeklenmesine, altyapısının güçlendirilmesine ve yapay zekaya erişimin genişletilmesine odaklanacağını belirtti.

Nvidia, açık kaynak sözünü verdi

Tam Boyutta Gör Hugging Face, yapay zeka alanına odaklanan bir tür GitHub olarak tanımlanabilir. Geliştiriciler platformda yapay zeka modellerini paylaşabiliyor, keşfedebiliyor ve test edebiliyor. Bugün Hugging Face üzerinde 3 milyon yapay zeka modeli, 1 milyon uygulama ve 500 bin veri seti bulunuyor. Platformun 18 milyondan fazla geliştirici tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Satın almanın ardından Hugging Face’in geleceğiyle ilgili en önemli soru, platformun açık yapısının korunup korunmayacağı. Jensen Huang bu konuda net bir mesaj vererek Hugging Face’in açık bir platform olarak kalacağını söyledi.

Öte yandan geliştiriciler, Hugging Face’i kullanırken Nvidia ürünlerini tercih etmek zorunda olmayacak. Huang ayrıca Nvidia’nın halihazırda açık kaynaklı yapay zeka ekosistemine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Şirketin Hugging Face platformunda 500’den fazla model ve 250 açık veri seti yayımladığı belirtildi.

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