Nvidia resmen onayladı: DLSS 5, RTX 40 serisi kartlara da geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, ilk etapta yalnızca RTX 50 serisi ekran kartları için duyurduğu DLSS 5 desteğini RTX 40 serisine de getireceğini açıkladı. Şirket, teknolojinin RTX 50 serisindeki performans optimizasyonlarını tamamladıktan sonra Ada Lovelace tabanlı RTX 40 serisi ekran kartları için resmi desteği geliştirmeye başlayacak.

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin şu anki önceliği DLSS 5’in GeForce RTX 50 serisindeki performansını daha da iyileştirmek. Model için bu sonbaharda yeni bir güncellemenin hazırlandığı da doğrulandı.

DLSS 5’in performansı 5 kat artırıldı

Yeni güncelleme ile RTX 50 optimizasyonu daha iyi hale gelecek. Nvidia’ya göre DLSS 5, şirketin bugüne kadarki en yüksek hesaplama gereksinimine sahip yapay zeka modeli konumunda.

DLSS 5’in ilk gösteriminde teknolojiyi çalıştırmak için iki RTX 5090 kullanılmıştı. Nvidia daha sonraki optimizasyonlarla modeli önce tek RTX 5090 üzerinde çalışabilecek seviyeye getirdi.

Temmuz ayında model performansında yaklaşık 2,5 kat iyileşme sağlandı. Ağustos ayında ise toplam kazanım 5 kata ulaştı ve DLSS 5’in tüm RTX 50 serisi ekran kartlarında çalışabilecek seviyeye geldiği açıklandı.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni modelin ilk tanıtılan sürüme göre daha küçük ve hızlı olduğunu, aynı zamanda daha gerçekçi görüntüler ürettiğini ve geliştiricilere daha fazla kontrol sunduğunu belirtiyor. Halihazırda optimizasyon çalışmaları devam ederken önümüzdeki aylarda modelin daha performanslı hale gelmesi hedefleniyor. DLSS 5’in mevcut durumunda ortalama yüzde 50-60 civarında performans kaybı yaşanıyor.

DLSS 5, RTX 40 serisine ne zaman gelecek?

RTX 40 serisinin DLSS 5 desteğini hemen almamasının temelinde performans gereksinimleri bulunuyor. RTX 40 ekran kartlarında RTX 50 serisindeki Blackwell mimarisinin sunduğu MFG desteği bulunmuyor.

Bu nedenle Nvidia, DLSS 5 modelini RTX 40 donanımında yeterli performansla çalışabilecek kadar optimize etmek zorunda. Şirketin açıklamasına göre bu süreç önce RTX 50 serisinde tamamlanacak, ardından RTX 40 serisine geçilecek.

Nvidia henüz RTX 40 serisi için kesin bir çıkış tarihi vermiş değil. Ancak sonbahar dönemindeki güncelleme ile RTX 50 optimizasyonu tamamlanabilirse RTX 40 serisine birkaç ay içinde destek gelebilir. Dolayısıyla 2027’nin ilk yarısı makul bir hedef olarak görülüyor.

RTX 30 ve RTX 20 için resmi destek gelecek mi?

Şimdilik Nvidia’nın resmi planlarında RTX 30 veya RTX 20 serisi bulunmuyor. Şirket, RTX 50 serisini optimize ettikten sonra RTX 40 serisine odaklanacağını açıkça belirtiyor.

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Bununla birlikte RTX 20 ve RTX 30 serisinin bazı modlarla DLSS 5 çalıştırabilmesi, ileride resmi desteğin daha eski ekran kartlarına da genişletilebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak RTX 30 ve RTX 20 serisi için şu anda Nvidia tarafından verilmiş resmi bir destek sözü yok.

Unreal Engine 5 desteği hazır

DLSS 5’in oyunlara entegrasyonu için Nvidia tarafından SDK’lar sunuluyor. Ayrıca Unreal Engine 5 için yerel bir eklenti de bulunuyor. Bu durum, teknolojinin oyun motoruna entegre edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

DLSS 5’in ilk destekleyen oyunu ise NBA 2K27 olacak. Nvidia teknolojiyi 3D-Guided Neural Rendering adı altında sunuyor.

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Nvidia resmen onayladı: DLSS 5, RTX 40 serisi kartlara da geliyor

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