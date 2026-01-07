Nvidia, robotik dünyasının Android’i olmayı hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör CES 2026 kapsamında robotları hedefleyen temel modellerini, simülasyon araçlarını ve uç donanımlarını tanıtan Nvidia, genel amaçlı robotik alanında varsayılan platform olma hedefini net biçimde ortaya koydu. Artık net bir şekilde görünüyor ki Nvidia, akıllı telefon dünyasında Android’in üstlendiği rolün bir benzerini robotik dünyasında sergilemek istiyor.

Global partnerler Boston Dynamics, Caterpillar, Franka Robotics, Humanoid, LG Electronics ve NEURA Robotics, Nvidia’nın yeni robotik modelleri ve Jetson T4000 platformu üzerinde geliştirdikleri insansı ve mobil robotlarını CES 2026’da tanıttı.

Nvidia ve CEO’su Jensen Huang, bir süredir bulut ortamında çalışan yapay zekalardan çok “fiziksel” yapay zekaya yönelik açıklamalar yapıyor. Şirket, robotlar ve diğer fiziksel cihazların öğrenebilen ve düşünebilen makineler haline gelmesini hedefliyor.

Fiziksel yapay zeka için tam ekosistem

Tam Boyutta Gör Şirketin CES’te paylaştığı bilgiler da yapay zekaya yönelik uçtan uca bir platformun kurulduğunu gösteriyor. Hugging Face üzerinden erişime açılan yeni açık temel modeller, robotların yalnızca tekil görevleri yerine getiren sistemler olmaktan çıkıp, farklı ortamlarda akıl yürütebilen, planlama yapabilen ve uyum sağlayabilen yapılar haline gelmesini hedefliyor.

Bu kapsamda tanıtılan modeller arasında sentetik veri üretimi ve simülasyon ortamında robot politika değerlendirmesi için kullanılan Cosmos Transfer 2.5 ve Cosmos Predict 2.5 bulunuyor. Fiziksel dünyayı algılama, anlama ve eyleme dökme yeteneklerini bir araya getiren akıl yürütme tabanlı görsel-dil modeli Cosmos Reason 2 ise ekosistemin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İnsansı robotlar için özel olarak geliştirilen Isaac GR00T N1.6 ise Cosmos Reason’ı “beyin” olarak kullanıyor ve robotların tüm vücutlarını eş zamanlı biçimde kontrol ederek hareket ederken nesneleri manipüle edebilmesini sağlıyor.

Nvidia’nın duyurduğu bir diğer önemli yenilik, GitHub üzerinden açık kaynak olarak sunulan Isaac Lab-Arena simülasyon çerçevesi oldu. Bu yapı, robotik yeteneklerin fiziksel ortama çıkmadan önce güvenli biçimde sanal dünyada test edilmesini mümkün kılıyor. Şirket, karmaşık görevleri öğrenen robotların gerçek dünyada doğrulanmasının pahalı, yavaş ve riskli olduğunu vurgularken Isaac Lab-Arena’nın bu süreci hızlandırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Platform, daha önce dağınık halde bulunan kaynakları, görev senaryolarını, eğitim araçlarını ve Libero, RoboCasa ve RoboTwin gibi yerleşik kıyaslama setlerini tek bir çatı altında topluyor. Böylece robotik sektöründe uzun süredir eksikliği hissedilen ortak bir değerlendirme standardı oluşturulması amaçlanıyor.

OSMO ve Jetson T4000 ile uçtan uca altyapı

Ekosistemin bağlantı katmanında ise Nvidia OSMO yer alıyor. Açık kaynaklı bir komuta merkezi olarak konumlanan OSMO, veri üretiminden model eğitimine kadar tüm iş akışını masaüstü ve bulut ortamları arasında entegre biçimde yönetebiliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise Blackwell mimarisi üzerine kurulu Jetson T4000 dikkat çekiyor. Thor ailesinin yeni üyesi olan bu grafik kartı, 40 ila 70 watt arasında değişen güç tüketimiyle 1200 teraflop yapay zeka işlem gücü ve 64 GB bellek sunuyor. Nvidia, Jetson T4000’ü, robotlar üzerinde maliyet etkin bir yerinde işlem yükseltmesi olarak konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, robotik geliştirmeyi daha geniş kitleler için erişilebilir kılmak amacıyla Hugging Face ile olan iş birliğini de derinleştiriyor. Bu ortaklık sayesinde Nvidia’nın Isaac ve GR00T teknolojileri, Hugging Face’in LeRobot çerçevesine entegre edildi. Böylece Nvidia’nın iki milyonu aşkın robotik geliştiricisi ile Hugging Face’in 13 milyonluk yapay zeka geliştirici topluluğu aynı ekosistemde buluşmuş oluyor. Bu bağlamda açık kaynaklı geliştirici platformunun insansı robotu Reachy 2, artık doğrudan Jetson Thor çipiyle çalışabiliyor. Bu sayede geliştiriciler, kapalı ve tescilli sistemlere bağlı kalmadan farklı yapay zeka modellerini deneyebiliyor.

Açık modeller ve devasa veri havuzu

Nvidia’nın yayımladığı basın açıklaması, şirketin yalnızca robotik değil, tüm sektörleri kapsayan geniş bir açık model stratejisi izlediğini ortaya koyuyor. Nemotron, Cosmos, Alpamayo, Isaac GR00T ve Clara ailelerini kapsayan bu yaklaşım, ajanik yapay zekadan otonom araçlara, biyomedikal araştırmalardan fiziksel yapay zekâya kadar uzanıyor.

Şirket, açık kaynaklı eğitim çerçevelerinin yanı sıra 10 trilyon dil eğitimi token’ı, 500 bin robotik hareket izi, 455 bin protein yapısı ve 100 terabayt araç sensör verisi içeren devasa birçok modlu veri koleksiyonunu da geliştiricilerin kullanımına sunuyor. Bosch, Salesforce, ServiceNow, Palantir, Uber ve Franka Robotics gibi birçok büyük oyuncu bu açık model ekosistemini hâlihazırda ürün ve çözümlerinde kullanıyor.

