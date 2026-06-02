    Nvidia RTX 3060 geri döndü: Üretim yeniden başlıyor

    Nvidia'nın 2021'de piyasaya sürdüğü GeForce RTX 3060 12 GB modeli sürpriz şekilde geri döndü. Çin'de yeniden satışa çıkan ekran kartı için düzenli stok yenilemeleri planlanıyor.

    Bir dönemin en popüler orta segment ekran kartlarından biri olan GeForce RTX 3060, beklenmedik şekilde yeniden satışa çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre Colorful, RTX 3060 12 GB modellerini yeniden dağıtım kanallarına göndermeye başladı.

    RTX 3060 yeniden raflarda

    Paylaşılan bilgilere göre Çin'de yeniden satışa sunulan modeller arasında Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12GB V2 de yer alıyor. Kartın distribütör fiyatının yaklaşık 2.199 yuan seviyesinde olduğu belirtilirken, resmi mağaza listelerinde 2.349 yuan (yaklaşık 347 dolar) seviyesinden satışa sunuluyor.

    RTX 3060 12GB'ın ne kadar üretimde kalacağı net değil. Her bölgede yalnızca birkaç düzine kartın satışa sunulduğu belirtilirken, bunun tek seferlik bir stok temizliği olmaması muhtemel. Sektör kaynaklarına göre Colorful, düzenli arzı koruyabilmek için haftalık stok yenilemeleri planlıyor.

    Kaçıranlar için 2021 yılında 329 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen RTX 3060, özellikle 12 GB VRAM kapasitesi sayesinde uzun yıllar popülerliğini korumayı başardı. Günümüzde RTX 5060 gibi yeni nesil modeller satışta olsa da, yüksek bellek kapasitesi ve oturmuş sürücü desteği nedeniyle RTX 3060'a olan talep tamamen sona ermiş değil.

    Şimdilik yeniden satış hamlesi yalnızca Çin pazarını kapsıyor. Ancak haftalık stok yenileme planlarının hayata geçirilmesi durumunda RTX 3060'ın bir süre daha küresel pazarda varlığını sürdürmesi sürpriz olmayabilir.

