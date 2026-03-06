Nvidia RTX 3060 geri dönüyor: Tarih bilgisi paylaşıldı

Nvidia RTX 3060 tekrar piyasaya sürülebilir
Sektör kaynaklarına göre GeForce RTX 3060 serisi ekran kartlarının sevkiyatları yeniden başlayabilir. Board Channels forumlarında paylaşılan bilgilere göre kartların üretici ortaklara ulaşması 10 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında planlanıyor. Ancak sevkiyat takvimi markaya göre farklılık gösterebilir.
Bu iddia, daha önce ortaya çıkan ve RTX 3060 üretiminin 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden başlayabileceğini öne süren raporlarla da uyumlu. Yeni bilgiler ise bu sürecin zamanlamasına dair daha net bir pencere sunmuş oldu. Henüz hangi modelin geri döneceği ise netleşmiş değil. Ancak Nvidia'nın bu kartlar için GDDR7 yerine GDDR6'ya yönelmesi maliyet açısından avantaj sağlayacak.
Son dönemde GPU üreticilerinin bellek tedariki konusunda zorlandığı biliniyor. GDDR7 ve diğer bellek türlerine yönelik talebin özellikle yapay zekâ donanımları nedeniyle artması, tüketici ekran kartı tarafındaki üretim planlarını da etkiliyor. Buna rağmen RTX 3060 gibi popüler modellerin yeniden piyasaya dönmesi, giriş ve orta segment GPU pazarında kısa vadede hareketlilik sağlayabilir.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım