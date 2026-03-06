Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 3060 geri dönüyor: Tarih bilgisi paylaşıldı

    Yeni bir iddiaya göre Nvidia'nın popüler ekran kartlarından RTX 3060 için sevkiyatlar yeniden başlayabilir. Kartların Mart ortasından itibaren üretici ortaklara ulaşması bekleniyor.

    Nvidia RTX 3060 geri dönüyor: Tarih bilgisi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
     Ekran kartı pazarında son dönemde yaşanan tedarik sorunları, bildiğiniz gibi birçok modelin stok durumunu doğrudan etkiledi. Buna rağmen eski nesil bazı GPU'ların yeniden üretime girdiğine dair sızıntılar paylaşıldı. Son olarak Nvidia cephesinde RTX 3060 için dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı.

    Nvidia RTX 3060 tekrar piyasaya sürülebilir

    Sektör kaynaklarına göre GeForce RTX 3060 serisi ekran kartlarının sevkiyatları yeniden başlayabilir. Board Channels forumlarında paylaşılan bilgilere göre kartların üretici ortaklara ulaşması 10 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında planlanıyor. Ancak sevkiyat takvimi markaya göre farklılık gösterebilir.

    Bu iddia, daha önce ortaya çıkan ve RTX 3060 üretiminin 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden başlayabileceğini öne süren raporlarla da uyumlu. Yeni bilgiler ise bu sürecin zamanlamasına dair daha net bir pencere sunmuş oldu. Henüz hangi modelin geri döneceği ise netleşmiş değil. Ancak Nvidia'nın bu kartlar için GDDR7 yerine GDDR6'ya yönelmesi maliyet açısından avantaj sağlayacak.

    Son dönemde GPU üreticilerinin bellek tedariki konusunda zorlandığı biliniyor. GDDR7 ve diğer bellek türlerine yönelik talebin özellikle yapay zekâ donanımları nedeniyle artması, tüketici ekran kartı tarafındaki üretim planlarını da etkiliyor. Buna rağmen RTX 3060 gibi popüler modellerin yeniden piyasaya dönmesi, giriş ve orta segment GPU pazarında kısa vadede hareketlilik sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 15 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 15 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adblue pompa litre fiyatı mastürbasyon yapmamak türksat 2a 3a otomatik arama frekansı connect 1.8 tdci yorumları trafiğe kapalı alanlar nerelerdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum