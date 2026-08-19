Nvidia RTX 50 serisinde VRAM kilidi açıldı: GDDR7 36 Gbps'e çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarında hız aşırtma konusunda uyguladığı bazı sınırlamalar, HYDRA aracının yeni güncellemesiyle aşılabiliyor. Yuri Bubliy tarafından geliştirilen HYDRA'nın son sürümü, RTX 50 serisinde VRAM hız aşırtma ve güç limiti kontrolü için yeni seçenekler sunuyor.

GDDR7 hızları 36 Gbps'e ulaşıyor

Günümüzde Nvidia, GeForce RTX 50 serisinde güç limiti ve hız aşırtma seçeneklerini önceki nesillere kıyasla daha sıkı kontrol altında tutuyor. RTX 50 modellerinin büyük bölümünde kullanıcıların Nvidia'nın belirlediği güç limitinin üzerine çıkmasına izin verilmiyor. Bu konuda daha geniş kontrol sunan modellerin sayısı oldukça sınırlı.

Tam Boyutta Gör HYDRA'nın yeni sürümü ise RTX 50 serisi ekran kartlarının GDDR7 belleklerine daha yüksek frekanslar uygulanmasını sağlıyor. Nvidia'nın RTX 50 serisinde kullandığı GDDR7 bellekler modele bağlı olarak 28 ile 34 Gbps arasında hızlara sahip. Yeni HYDRA sürümüyle bu belleklerin 36 Gbps'e kadar çıkarılmasına izin veriliyor.

Daha önce RTX 5070 Ti gibi modellerde 34 Gbps sınırının üzerine çıkıldığı modifikasyon örnekleri görülmüştü. Ancak bu işlemler donanım modifikasyonu ve ileri düzey teknik bilgi gerektiriyordu. HYDRA ise benzer kontrolleri yazılım üzerinden daha erişilebilir hale getiriyor. Geliştirici, HYDRA'nın yaptığı işlemin bir güvenlik açığından yararlanmadığını, vBIOS modifikasyonu veya özel bir sürücü olmadığını özellikle belirtiyor. Özellikler doğrudan HYDRA'nın donanım kontrol altyapısına entegre edilmiş durumda.

%125'e kadar güç limiti

İlk sürümde kullanıcı güvenliği ön planda tutulduğu için güç ve bellek hızları belirli sınırlar içinde tutuluyor. HYDRA ile RTX 50 serisinde 36 Gbps'e kadar GDDR7 bellek hızı ve yüzde 125'e kadar güç limiti kullanılabiliyor. Özellik, üreticiden bağımsız olarak Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olacak şekilde sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Güç limiti tarafında ise HYDRA içerisindeki RTX-TUNER özelliği kullanılıyor. Güncellenen araç, Curve düzenlemelerindeki bazı kısıtlamaları kaldırırken MSVDD ve NVVDD için Rail Offset kontrolleri de sunuyor. Ayrıca XBAR Offset kontrolünün eklenmesi, ileri seviye hız aşırtma işlemleri için daha fazla seçenek sağlıyor.

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Aslına bakaca olursak, bu tür işlemler ekran kartının çalışma sınırlarının dışına çıkmasını gerektirdiği için donanım açısından risk taşıyor. Güç limitinin, voltajın veya bellek ve GPU frekanslarının değiştirilmesi kararsızlığa, aşırı ısınmaya ve donanım hasarına neden olabilir. Bu nedenle özelliklerin özellikle hız aşırtma konusunda deneyimli kullanıcılar tarafından dikkatli şekilde kullanılması gerekiyor.

HYDRA'nın yeni özelliklerini içeren ilk sürümde ayrıca Nvidia RTX PRO 6000 ekran kartları için deneysel destek bulunacak. Güncellemenin gelecek hafta ilk etapta HYDRA'nın erken erişim kullanıcılarına sunulması, genel kullanıma açık sürümün ise daha sonra yayınlanması planlanıyor.

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Nvidia RTX 50 serisinde VRAM kilidi açıldı: GDDR7'de 36 Gbps!

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