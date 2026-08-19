Nvidia RTX 50 serisinde VRAM kilidi açıldı: GDDR7 36 Gbps'e çıkıyor

GDDR7 hızları 36 Gbps'e ulaşıyor
Günümüzde Nvidia, GeForce RTX 50 serisinde güç limiti ve hız aşırtma seçeneklerini önceki nesillere kıyasla daha sıkı kontrol altında tutuyor. RTX 50 modellerinin büyük bölümünde kullanıcıların Nvidia'nın belirlediği güç limitinin üzerine çıkmasına izin verilmiyor. Bu konuda daha geniş kontrol sunan modellerin sayısı oldukça sınırlı.
Daha önce RTX 5070 Ti gibi modellerde 34 Gbps sınırının üzerine çıkıldığı modifikasyon örnekleri görülmüştü. Ancak bu işlemler donanım modifikasyonu ve ileri düzey teknik bilgi gerektiriyordu. HYDRA ise benzer kontrolleri yazılım üzerinden daha erişilebilir hale getiriyor. Geliştirici, HYDRA'nın yaptığı işlemin bir güvenlik açığından yararlanmadığını, vBIOS modifikasyonu veya özel bir sürücü olmadığını özellikle belirtiyor. Özellikler doğrudan HYDRA'nın donanım kontrol altyapısına entegre edilmiş durumda.
%125'e kadar güç limiti
İlk sürümde kullanıcı güvenliği ön planda tutulduğu için güç ve bellek hızları belirli sınırlar içinde tutuluyor. HYDRA ile RTX 50 serisinde 36 Gbps'e kadar GDDR7 bellek hızı ve yüzde 125'e kadar güç limiti kullanılabiliyor. Özellik, üreticiden bağımsız olarak Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olacak şekilde sunuluyor.
Aslına bakaca olursak, bu tür işlemler ekran kartının çalışma sınırlarının dışına çıkmasını gerektirdiği için donanım açısından risk taşıyor. Güç limitinin, voltajın veya bellek ve GPU frekanslarının değiştirilmesi kararsızlığa, aşırı ısınmaya ve donanım hasarına neden olabilir. Bu nedenle özelliklerin özellikle hız aşırtma konusunda deneyimli kullanıcılar tarafından dikkatli şekilde kullanılması gerekiyor.
HYDRA'nın yeni özelliklerini içeren ilk sürümde ayrıca Nvidia RTX PRO 6000 ekran kartları için deneysel destek bulunacak. Güncellemenin gelecek hafta ilk etapta HYDRA'nın erken erişim kullanıcılarına sunulması, genel kullanıma açık sürümün ise daha sonra yayınlanması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: