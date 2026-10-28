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    Nvidia, RTX 50 serisindeki siyah ekran sorununu çözüyor

    Nvidia, GeForce 621.12 Hotfix sürücüsünü yayınladı. Yeni güncelleme, RTX 50 serisi ekran kartlarında video oynatırken yaşanan donma ve siyah ekran sorunlarını gideriyor.

    Nvidia, RTX 50 serisindeki siyah ekran sorununu çözüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bazı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını ve RTX Spark sistemlerini etkileyen video oynatma sorunlarını gidermek için yeni bir sürücü yayınladı. GeForce RTX 621.12 Hotfix güncellemesi, video oynatımı sırasında yaşanan donma ve siyah ekran problemlerine çözüm getiriyor.

    Nvidia 621.12 Hotfix neleri düzeltiyor?

    Nvidia'nın açıklamasına göre sorun, özellikle bazı RTX 50 serisi ekran kartlarında video oynatılırken ortaya çıkıyordu. GeForce RTX 5080 kullanıcılarının da bildirdiği problem, Chrome, Microsoft Edge veya VLC üzerinden video izlerken yaşanabiliyordu. Etkilenen sistemlerde video oynatma sırasında görüntü donabiliyor, bağlı ekranlar birkaç saniyeliğine tamamen siyaha dönebiliyor.

    Nvidia, kullanıcı şikayetlerinin ardından sorunu kabul etmiş ve etkilenen kişilerden tanılama günlüklerini paylaşmalarını istemişti. 621.12 Hotfix, video oynatma hatasının yanı sıra üç farklı sorunu daha gideriyor. Bunlardan ilki, Ray Lighting Mode ayarı Hit Lighting olarak yapılandırıldığında Unreal Engine 5.8'de meydana gelen çökmeler. Bu düzeltme yalnızca RTX 50 serisiyle sınırlı değil.

    Diğer düzeltmeler ise RTX Spark sistemlerinde StarTech Thunderbolt 3 - HDMI 2.0 adaptörü kullanılırken oluşan görüntü bozulmasını ve MSI N16 Flip dizüstü bilgisayarlarda görülen aralıklı ekran titremesini kapsıyor.

    Yeni Nvidia sürücüsü nasıl indirilir?

    NVIDIA 621.12 Hotfix, en güncel Game Ready sürücülerini temel alıyor. Ancak bu sürüm, daha kısa bir doğrulama sürecinden geçen isteğe bağlı bir beta sürücüsü niteliğinde. Dolayısıyla WHQL sertifikalı standart sürücülerle aynı doğrulama sürecinden geçmiyor. Şirket, söz konusu düzeltmeleri sonraki resmi sürücü güncellemesine de dahil etmeyi planlıyor.

    Yeni sürücü, Windows 10 ve Windows 11'in x64 sürümleri için sunuluyor. RTX Spark sistemleri için ayrıca Windows 11 ARM64 paketi bulunuyor. 621.01 sürümünde video oynatma sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, 621.12 Hotfix sürücüsünü NVIDIA'nın resmi destek sitesi üzerinden indirebilir.

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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