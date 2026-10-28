Nvidia, RTX 50 serisindeki siyah ekran sorununu çözüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bazı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını ve RTX Spark sistemlerini etkileyen video oynatma sorunlarını gidermek için yeni bir sürücü yayınladı. GeForce RTX 621.12 Hotfix güncellemesi, video oynatımı sırasında yaşanan donma ve siyah ekran problemlerine çözüm getiriyor.

Nvidia 621.12 Hotfix neleri düzeltiyor?

Nvidia'nın açıklamasına göre sorun, özellikle bazı RTX 50 serisi ekran kartlarında video oynatılırken ortaya çıkıyordu. GeForce RTX 5080 kullanıcılarının da bildirdiği problem, Chrome, Microsoft Edge veya VLC üzerinden video izlerken yaşanabiliyordu. Etkilenen sistemlerde video oynatma sırasında görüntü donabiliyor, bağlı ekranlar birkaç saniyeliğine tamamen siyaha dönebiliyor.

Nvidia, kullanıcı şikayetlerinin ardından sorunu kabul etmiş ve etkilenen kişilerden tanılama günlüklerini paylaşmalarını istemişti. 621.12 Hotfix, video oynatma hatasının yanı sıra üç farklı sorunu daha gideriyor. Bunlardan ilki, Ray Lighting Mode ayarı Hit Lighting olarak yapılandırıldığında Unreal Engine 5.8'de meydana gelen çökmeler. Bu düzeltme yalnızca RTX 50 serisiyle sınırlı değil.

Diğer düzeltmeler ise RTX Spark sistemlerinde StarTech Thunderbolt 3 - HDMI 2.0 adaptörü kullanılırken oluşan görüntü bozulmasını ve MSI N16 Flip dizüstü bilgisayarlarda görülen aralıklı ekran titremesini kapsıyor.

Yeni Nvidia sürücüsü nasıl indirilir?

NVIDIA 621.12 Hotfix, en güncel Game Ready sürücülerini temel alıyor. Ancak bu sürüm, daha kısa bir doğrulama sürecinden geçen isteğe bağlı bir beta sürücüsü niteliğinde. Dolayısıyla WHQL sertifikalı standart sürücülerle aynı doğrulama sürecinden geçmiyor. Şirket, söz konusu düzeltmeleri sonraki resmi sürücü güncellemesine de dahil etmeyi planlıyor.

Nvidia RTX Path Tracing güncellendi: %20 performans artışı 1 gün önce eklendi

Yeni sürücü, Windows 10 ve Windows 11'in x64 sürümleri için sunuluyor. RTX Spark sistemleri için ayrıca Windows 11 ARM64 paketi bulunuyor. 621.01 sürümünde video oynatma sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, 621.12 Hotfix sürücüsünü NVIDIA'nın resmi destek sitesi üzerinden indirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, RTX 50 serisindeki siyah ekran sorununu çözüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: