Nvidia RTX 50 SUPER satışını ertelemiş olabilir! İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen GeForce RTX 50 SUPER ekran kartlarıyla ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, yeni modelleri üretici ortaklarına göndermeye başladı. Ancak yüksek GDDR7 bellek maliyetleri nedeniyle kartların satışına henüz onay verilmedi.

RTX 50 SUPER serisi hazır ama satışa çıkamıyor

Daha önce de RTX 50 SUPER serisinin pahalı GDDR7 bellekler nedeniyle ertelendiği öne sürülmüştü. Yeni iddialar ise kartların donanım tarafında hazır olduğunu, ancak Nvidia'nın fiyatlandırma konusunda henüz karar vermediğini gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre en az bir kart üreticisi (AIB), RTX 50 SUPER modellerini teslim aldı. Buna karşın Nvidia'nın satış izni vermediği ve bu nedenle iş ortaklarının ürünleri piyasaya süremediği belirtiliyor.

Sorunun merkezinde ise 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek yongaları bulunuyor. İddiaya göre tek bir 3 GB GDDR7 bellek yongasının maliyeti 60 ila 70 dolar arasında değişirken, 2 GB kapasiteli GDDR7 yongalarının yaklaşık 20 dolar seviyesinde. DRAM pazarındaki fiyat dalgalanmaları ve bellek tedarikindeki sıkıntılar da Nvidia'nın karar sürecini zorlaştırıyor.

Sızıntılara göre Nvidia şu anda GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER, RTX 5080 SUPER ve RTX 5050 9 GB olmak üzere dört modeli hazırlamış durumda. Daha önce gündeme gelen RTX 5060 SUPER 12 GB modeli ise henüz doğrulanmış değil.

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Yeni SUPER serisinin en dikkat çeken yeniliği bellek kapasitesinde olacak. RTX 5050 dışındaki modellerin mevcut sürümlere kıyasla yüzde 50 daha fazla VRAM sunacağı belirtiliyor. RTX 5050'nin ise 8 GB yerine 9 GB bellekle gelmesi planlanıyordu. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu modelin iptal edilmiş olabileceği iddia ediliyor.

Nvidia cephesinden RTX 50 SUPER serisinin çıkış tarihi veya fiyatlandırmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle paylaşılan bilgilerin şimdilik iddia niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

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Nvidia RTX 50 SUPER satışını ertelemiş olabilir! İşte nedeni

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