Nvidia RTX 5080 24 GB maliyetler nedeniyle iptal edildi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, merakla beklenen RTX 5080 24 GB ekran kartı modelini yüksek maliyetler nedeniyle iptal etti. Yapay zeka çılgınlığı ve GDDR7 bellek modüllerindeki fiyat artışı, kartın satış fiyatını 2000 dolar seviyesine çıkardı. Artan maliyetleri göz önünde bulunduran şirket, Çinli ortaklarına projenin durdurulduğunu resmi olarak bildirdi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Nvidia, mevcut 16 GB versiyonun üretimine devam etme kararı aldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ çılgınlığının üretim maliyetlerini inanılmaz seviyelere çıkarması elbette dev üreticileri trilyon dolarlık şirketler haline getirdi ancak olan yine son kullanıcıya oldu. Özellikle oyun dünyasında sıkıntı büyük.

Nvidia RTX 5080 24 GB iptal edildi

İddialara göre devre kartında kullanılması planlanan 3GB GDDR7 bellek modüllerinin fiyatının artması nedeniyle Nvidia RTX 5080 24 GB ekran kartı iptal edildi. Bu model Nvidia RTX 5080 16 GB yerine geçecekti ve Aralık ayında çıkması bekleniyordu.

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Nvidia Çinli ortaklarına ekran kartını iptal ettiğini resmen bildirdi. Zaten firmanın 2GB modüller yerine 3GB modüllere geçiş yapmak istediği ilk gündeme geldiğinde, maliyetlerin önemli ölçüde artacağı değerlendirilmişti. 2000$ civarında beklenen satış fiyatı muhtemelen Nvidia’nın da geri adım atmasına sebep oldu. Kaynaklar Nvidia RTX 5080 16 GB ekran kartının üretimini durdurma planından vazgeçildiğini ve satışa devam edeceğini belirtiyor.

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Nvidia RTX 5080 24 GB yolun sonuna geldi

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