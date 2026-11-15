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    Nvidia RTX 5080 24 GB maliyetler nedeniyle iptal edildi

    GDDR7 belleklerin fiyatlarında yaşanan inanılmaz artışlar oyunculara olumsuz yansıyor. Merakla beklenen Nvidia RTX 5080 24 GB ekran kartı maliyetler nedeniyle iptal edildi.

    Nvidia RTX 5080 24 GB Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığının üretim maliyetlerini inanılmaz seviyelere çıkarması elbette dev üreticileri trilyon dolarlık şirketler haline getirdi ancak olan yine son kullanıcıya oldu. Özellikle oyun dünyasında sıkıntı büyük.

    Nvidia RTX 5080 24 GB iptal edildi

    İddialara göre devre kartında kullanılması planlanan 3GB GDDR7 bellek modüllerinin fiyatının artması nedeniyle Nvidia RTX 5080 24 GB ekran kartı iptal edildi. Bu model Nvidia RTX 5080 16 GB yerine geçecekti ve Aralık ayında çıkması bekleniyordu.

    Nvidia Çinli ortaklarına ekran kartını iptal ettiğini resmen bildirdi. Zaten firmanın 2GB modüller yerine 3GB modüllere geçiş yapmak istediği ilk gündeme geldiğinde, maliyetlerin önemli ölçüde artacağı değerlendirilmişti. 2000$ civarında beklenen satış fiyatı muhtemelen Nvidia’nın da geri adım atmasına sebep oldu. Kaynaklar Nvidia RTX 5080 16 GB ekran kartının üretimini durdurma planından vazgeçildiğini ve satışa devam edeceğini belirtiyor.

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