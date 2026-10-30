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    Nvidia RTX 5080 24GB geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı

    Nvidia'nın RTX 5080 ekran kartının 24 GB belleğe sahip yeni sürümü için çıkış takvimi öne çekildi. Modelin aralık ayında veya Ocak 2027'de satışa sunulabileceği belirtiliyor.

    Nvidia RTX 5080 24GB geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın GeForce RTX 50 serisine yönelik yeni bir ekran kartı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Çin merkezli dağıtım kaynağı ChannelGate'e göre şirket, RTX 5080'in 24 GB belleğe sahip yeni sürümünü daha önce beklenenden erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk etapta 2027'nin ilk çeyreği için konuşulan modelin, Aralık 2026 gibi erken bir tarihte veya en geç Ocak 2027'de satışa çıkabileceği belirtiliyor.

    RTX 5080 24GB modeli Aralık ayında gelebilir

    Sızıntıda dikkat çeken bir diğer iddia ise Nvidia'nın Çin pazarındaki ürün gamında değişikliğe gidecek olması. Buna göre şirket, RTX 5080 16GB ve RTX 5090 D V2 modellerinin Çin'deki dağıtımını sonlandıracak. Yeni RTX 5080 24GB ise bölgedeki resmi dağıtım kanallarında en üst seviye GeForce modeli konumuna gelecek.

    ChannelGate tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, RTX 5080 24GB modelinin çıkış takvimini hızlandırdı. Daha önce anakart ve ekran kartı üreticilerine yönelik sözlü bilgilendirmelerin yapıldığı, ancak geliştirme belgelerinin henüz paylaşılmadığı aktarılmıştı. Yeni sızıntı ise lansman için daha dar bir zaman aralığına işaret ediyor.

    RTX 5080'in mevcut 16 GB sürümüne kıyasla yüzde 50 daha fazla belleğe sahip olacak yeni modelin diğer teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Saat hızları, ürünün nihai adı ve fiyatlandırması konusunda da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

    RTX 5080 16GB modelinin üretimi sona erebilir

    Sızıntının bir diğer önemli noktası, mevcut RTX 5080 16GB modelinin Çin pazarındaki geleceği. ChannelGate, Nvidia'nın bu model için GPU stoklarını tükettiğini ve mevcut ürünlerin yaklaşık iki ay daha satışları karşılayabileceğini iddia ediyor. Yeni model piyasaya çıktığında RTX 5080 16GB stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olması bekleniyor.

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