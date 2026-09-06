Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NVIDIA'nın en pahalı ekran kartı DLSS 5 testine dayanamadı: Kablolar eridi!

    Nvidia RTX 5090 ekran kartı DLSS 5 testine dayanamadı! Bir kullanıcı raporuna göre, MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli, NBA 2K27'de DLSS 5 testleri yapılırken aşırı ısınma nedeniyle eridi.

    nvidia rtx 5090 dlss 5 testi aşırı ısınma kablo erime sorunu Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil teknolojilerle birlikte NVIDIA’nın amiral gemisi GeForce RTX 5090 ekran kartlarındaki güç bağlantılarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Yakın zamanda paylaşılan bir kullanıcı raporuna göre, MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli, NBA 2K27'de DLSS 5 Neural Rendering testleri yapılırken aşırı ısınma nedeniyle eridi. GPU-Z verileri, kartın toplam güç tüketiminin test sırasında 613.5 Watt seviyesine ulaştığını ve bu değerin anlık bir artıştan ziyade sürekli yük olarak korunduğunu gösterdi.

    MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli DLSS 5 testi sırasında aşırı ısındı ve kablolar eridi

    msi geforce rex 5090 gaming trio oc dlss 5 test Tam Boyutta Gör
    MSI tarafından fabrika çıkışı 575 Watt güç limitiyle derecelendirilen Gaming Trio OC modeli, DLSS 5 etkinleştirildiğinde standart 450 Watt tüketim değerini hızla aştı. PCIe veri yolu yuvasının sağladığı yaklaşık 75 Watt'lık gücün yanı sıra, 16 pinli 12V-2x6 bağlantısındaki yükün sınırlarını zorladığı belirtildi. Kullanıcı, test sırasında sistemin aniden kapandığını ve ortamda keskin bir yanık kokusu oluştuğunu ifade etti. Fiziksel inceleme, plastik gövdenin eridiğini ve soket terminalleriyle birleştiğini ve kablonun çok zor ayrılabildiğini belgeledi.

    Önceki teknik analizlerde, GeForce RTX 5090 güç konektörünün DLSS 5 performansını sınırlayabileceği ve çift konektörlü modellerin çok daha yüksek güç kararlılığı sunduğu ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde, HardForum platformunda yapılan bağımsız testlerde, DLSS 5 kodunun yerleştirilmesiyle birlikte Hitman 3 gibi oyunlarda kartın çektiği gücün doğrudan 435 Watt seviyesinden 520 Watt seviyesine çıktığı gözlemlendi. DLSS 5 mimarisinin getirdiği yoğun neural işleme hesaplamaları, grafik işlemcisinin tensor çekirdeklerine ve bellek alt sistemine sürekli ve yüksek bir iş yükü bindiriyor.

    DLSS 5 gibi yapay zeka tabanlı işleme tekniklerinin sürekli yüksek enerji talebi yaratması karşısında üreticilerin ya yazılım yoluyla güç profillerini sınırlamaları ya da soğutma çözümlerini yeniden değerlendirmeleri bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel vectra 2.0 cd adapazarı cebeci otobüs saatleri ambeleye kalkan araba masrafı vantilatör sağa sola dönmüyor neden 90 plaka nerenin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R
    HP 255R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum