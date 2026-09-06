NVIDIA'nın en pahalı ekran kartı DLSS 5 testine dayanamadı: Kablolar eridi!

MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli DLSS 5 testi sırasında aşırı ısındı ve kablolar eridi
Önceki teknik analizlerde, GeForce RTX 5090 güç konektörünün DLSS 5 performansını sınırlayabileceği ve çift konektörlü modellerin çok daha yüksek güç kararlılığı sunduğu ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde, HardForum platformunda yapılan bağımsız testlerde, DLSS 5 kodunun yerleştirilmesiyle birlikte Hitman 3 gibi oyunlarda kartın çektiği gücün doğrudan 435 Watt seviyesinden 520 Watt seviyesine çıktığı gözlemlendi. DLSS 5 mimarisinin getirdiği yoğun neural işleme hesaplamaları, grafik işlemcisinin tensor çekirdeklerine ve bellek alt sistemine sürekli ve yüksek bir iş yükü bindiriyor.
DLSS 5 gibi yapay zeka tabanlı işleme tekniklerinin sürekli yüksek enerji talebi yaratması karşısında üreticilerin ya yazılım yoluyla güç profillerini sınırlamaları ya da soğutma çözümlerini yeniden değerlendirmeleri bekleniyor.