NVIDIA'nın en pahalı ekran kartı DLSS 5 testine dayanamadı: Kablolar eridi!

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Tam Boyutta Gör Yeni nesil teknolojilerle birlikte NVIDIA’nın amiral gemisi GeForce RTX 5090 ekran kartlarındaki güç bağlantılarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Yakın zamanda paylaşılan bir kullanıcı raporuna göre, MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli, NBA 2K27'de DLSS 5 Neural Rendering testleri yapılırken aşırı ısınma nedeniyle eridi. GPU-Z verileri, kartın toplam güç tüketiminin test sırasında 613.5 Watt seviyesine ulaştığını ve bu değerin anlık bir artıştan ziyade sürekli yük olarak korunduğunu gösterdi.

DLSS 5, güç testine dönüşebilir: RTX 5090'ın TDP'si 200W arttı 3 gün önce eklendi

MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modeli DLSS 5 testi sırasında aşırı ısındı ve kablolar eridi

Tam Boyutta Gör MSI tarafından fabrika çıkışı 575 Watt güç limitiyle derecelendirilen Gaming Trio OC modeli, DLSS 5 etkinleştirildiğinde standart 450 Watt tüketim değerini hızla aştı. PCIe veri yolu yuvasının sağladığı yaklaşık 75 Watt'lık gücün yanı sıra, 16 pinli 12V-2x6 bağlantısındaki yükün sınırlarını zorladığı belirtildi. Kullanıcı, test sırasında sistemin aniden kapandığını ve ortamda keskin bir yanık kokusu oluştuğunu ifade etti. Fiziksel inceleme, plastik gövdenin eridiğini ve soket terminalleriyle birleştiğini ve kablonun çok zor ayrılabildiğini belgeledi.

Önceki teknik analizlerde, GeForce RTX 5090 güç konektörünün DLSS 5 performansını sınırlayabileceği ve çift konektörlü modellerin çok daha yüksek güç kararlılığı sunduğu ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde, HardForum platformunda yapılan bağımsız testlerde, DLSS 5 kodunun yerleştirilmesiyle birlikte Hitman 3 gibi oyunlarda kartın çektiği gücün doğrudan 435 Watt seviyesinden 520 Watt seviyesine çıktığı gözlemlendi. DLSS 5 mimarisinin getirdiği yoğun neural işleme hesaplamaları, grafik işlemcisinin tensor çekirdeklerine ve bellek alt sistemine sürekli ve yüksek bir iş yükü bindiriyor.

DLSS 5 gibi yapay zeka tabanlı işleme tekniklerinin sürekli yüksek enerji talebi yaratması karşısında üreticilerin ya yazılım yoluyla güç profillerini sınırlamaları ya da soğutma çözümlerini yeniden değerlendirmeleri bekleniyor.

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Nvidia RTX 5090, DLSS 5 testine dayanamadı: Kablolar eridi!

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