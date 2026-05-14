    Nvidia RTX 5090 fiyatları artabilir: GDDR7 maliyetleri yükseliyor

    Nvidia'nın RTX 5090 ve RTX 5090D V2 modelleri için üretim maliyetlerini artırdığı ortaya çıktı. Zam kararının arkasında ise yükselen GDDR7 bellek maliyetleri bulunuyor.

    Nvidia RTX 5090 fiyatları rekor kırabilir: Sebep GDDR7 maliyeti
    Nvidia'nın üst seviye ekran kartı modelleri için yeni bir maliyet artışına hazırlandığı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, özellikle GeForce RTX 5090 ve Çin'e özel RTX 5090D V2 modellerinde kart ortaklarına uygulanan maliyetleri yükseltti. Artışın doğrudan GPU'dan değil, GDDR7 bellek fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtiliyor.

    Nvidia RTX 5090 fiyatları yeniden artabilir

    Paylaşılan detaylara göre Nvidia, resmi tavsiye edilen satış fiyatında henüz değişiklik yapmadı. Ancak AIC yani kart üretim ortaklarına uygulanan maliyetin yükselmesi, önümüzdeki süreçte perakende fiyatlarının da artabileceği anlamına geliyor. İddialar, kart başına yaklaşık 300 dolarlık bir maliyet artışına işaret ediyor. Bu da yaklaşık 2 bin yuan seviyesine denk geliyor.

    Zamdan etkilenecek modeller arasında standart RTX 5090 ve RTX 5090D V2 yer alıyor. RTX 5090 modeli 32 GB GDDR7 belleği 512-bit veri yolu ile kullanırken, Çin'e özel RTX 5090D V2 ise 24 GB GDDR7 belleğe ve 384-bit veri yoluna sahip. Sızıntıya göre Nvidia, yeni maliyet artışını 13 Mayıs itibarıyla kart üreticilerine bildirdi.

    Dolayısıyla artan maliyetlerin kısa süre içinde dağıtıcılar ve mağazalara da yansıyabileceği söyleniyor. Bu da bazı pazarlarda RTX 5090 fiyatlarının 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olabilir. Şimdilik benzer bir fiyat güncellemesinin RTX 5080, RTX 5070 Ti veya RTX 5070 gibi diğer GDDR7 tabanlı modeller için geçerli olmadığını söyleyelim. Dolayısıyla zam iddiası şu aşamada yalnızca RTX 5090 serisini kapsıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

