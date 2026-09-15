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    Nvidia RTX 60 ekran kartları daha erken gelebilir: İşte çıkış tarihi

    Nvidia'nın RTX 60 serisi için yeni bir çıkış tarihi iddiası ortaya çıktı. RTX Rubin tabanlı ekran kartlarının beklenenden daha erken piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor.

    Nvidia RTX 60 ekran kartları daha erken gelebilir: İşte tarih! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı ailesi GeForce RTX 60 serisi hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Moore's Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre RTX Rubin mimarisini temel alan yeni ekran kartlarının 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Yeni ekran kartları 2027'de geliyor

    Moore's Law Is Dead, Nvidia içerisindeki kaynaklara dayandırdığı iddiasında daha önce gündeme gelen 2028 çıkış tarihinin doğru olmadığını belirtiyor. Buna göre Gaming Rubin başlangıçta 2026 için planlanmış olsa da Nvidia yapay zeka işlemcileri nedeniyle TSMC üretim kapasitesinin büyük bölümünün kullanılmasını beklemek amacıyla lansmanı erteledi. Ancak 2027 takviminin birkaç ay önce onaylandığı öne sürülüyor.

    Yeni neslin amiral gemisi olarak konumlandırılması beklenen RTX 6090, söylentilerde "Big Rubin" olarak geçiyor. Bu modelin önceki amiral gemilerinden farklı bir tasarım anlayışı kullanabileceği paylaşıldı. Ancak bu farklılığın tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. RTX 6090'ın chiplet tasarımına geçmesi veya Nvidia'nın yapay zeka destekli Neural Rendering teknolojileri için daha gelişmiş donanımlara yer vermesi ihtimaller arasında.

    RTX 60 serisinin 2027'nin ilk yarısında çıkması durumunda fiyatlandırma ise önemli bir soru işareti olacak. Serinin TSMC'nin 2nm üretim sürecini kullanması beklenirken, bu üretim teknolojisinin maliyetleri artırması ve yapay zeka çipleri nedeniyle üretim kapasitesinin kısıtlı kalması bekleniyor. Buna bir de bellek tarafındaki olası arz sıkıntısı eklendiğinde RTX 6080 ve RTX 6090 gibi modellerin yüksek fiyatlarla piyasaya çıkabilir. RTX 50 serisinde yaşanan stok sorunları da düşünüldüğünde, yeni nesilde benzer bir tablonun oluşması mümkün.

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