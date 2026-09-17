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    Nvidia RTX 60 serisi için tarih değişti: Bekleyiş sürecek

    Yeni bir sızıntı, Nvidia'nın Rubin tabanlı RTX 60 serisini 2027'de değil 2028'de piyasaya sürebileceğini öne sürüyor. Kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekebilir.

    Nvidia RTX 60 serisi için tarih değişti: Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler birbirini tutmamaya başladı. Daha önce RTX 60 serisinin 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkacağı öne sürülürken, yeni bir sızıntı hem Nvidia'nın Rubin tabanlı ekran kartlarının hem de AMD'nin RDNA 5 ailesinin büyük bölümünün 2028'e kalabileceğini iddia ediyor.

    RTX 60 serisi 2027'yi pas geçecek

    Son iddia, AMD sızıntılarıyla tanınan Kepler_L2 tarafından AnandTech forumunda paylaşıldı. Sızıntıya göre Nvidia'nın Rubin mimarisini temel alan RTX 60 serisi 2028 yılında, AMD'nin RDNA 5 tabanlı ekran kartları da aynı yıl piyasaya sürülecek. İddiaya göre 2027'de bu planın dışında kalan tek yeni GPU ise AMD'nin AT2 modeli olacak.

    AT2'nin RDNA 5 mimarisini temel aldığı ve performans açısından Nvidia'nın üst seviye Blackwell kartlarından RTX 5080'e rakip olması beklendiği belirtiliyor. Yeni bilgi, kısa süre önce ortaya atılan başka bir iddiayla doğrudan çelişiyor. Moore's Law Is Dead (MLID), Nvidia'nın RTX 60 serisini 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını öne sürmüştü.

    MLID'nin iddiasına göre RTX 60 serisinin çıkışı başlangıçta 2026 için planlanmıştı. Ancak Nvidia'nın yapay zekâ odaklı ürünlere yönelik talep nedeniyle TSMC üretim kapasitesinin mümkün olduğunca AI çiplerine ayrılmasını istediği ve bu nedenle oyun GPU'larının 2027'ye ertelendiği belirtilmişti. Kepler_L2 ise RTX 60 serisinin neden 2028'e kaldığı konusunda herhangi bir kaynak veya gerekçe paylaşmadı. 

    AMD tarafında da benzer tablo

    Yeni iddia yalnızca Nvidia'yı kapsamıyor. Kepler_L2, AMD'nin RDNA 5 ailesinin de büyük bölümünün 2028'de geleceğini söylüyor. Bununla birlikte AT2'nin 2027'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

    Bu durumun olası nedenlerinden biri olarak AMD'nin yeni mimarisini PlayStation 6 tarafında kullanacak olması. Daha önceki söylentiler, RDNA 5 tabanlı PlayStation 6'nın 2027'nin sonlarına doğru çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak bunun AT2'nin masaüstü GPU olarak neden 2027'de çıkacağına dair doğrulanmış bir açıklama olmadığını belirtmek gerekiyor.

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