Nvidia RTX 60 serisi için tarih değişti: Bekleyiş sürecek

RTX 60 serisi 2027'yi pas geçecek
Son iddia, AMD sızıntılarıyla tanınan Kepler_L2 tarafından AnandTech forumunda paylaşıldı. Sızıntıya göre Nvidia'nın Rubin mimarisini temel alan RTX 60 serisi 2028 yılında, AMD'nin RDNA 5 tabanlı ekran kartları da aynı yıl piyasaya sürülecek. İddiaya göre 2027'de bu planın dışında kalan tek yeni GPU ise AMD'nin AT2 modeli olacak.
AT2'nin RDNA 5 mimarisini temel aldığı ve performans açısından Nvidia'nın üst seviye Blackwell kartlarından RTX 5080'e rakip olması beklendiği belirtiliyor. Yeni bilgi, kısa süre önce ortaya atılan başka bir iddiayla doğrudan çelişiyor. Moore's Law Is Dead (MLID), Nvidia'nın RTX 60 serisini 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını öne sürmüştü.
MLID'nin iddiasına göre RTX 60 serisinin çıkışı başlangıçta 2026 için planlanmıştı. Ancak Nvidia'nın yapay zekâ odaklı ürünlere yönelik talep nedeniyle TSMC üretim kapasitesinin mümkün olduğunca AI çiplerine ayrılmasını istediği ve bu nedenle oyun GPU'larının 2027'ye ertelendiği belirtilmişti. Kepler_L2 ise RTX 60 serisinin neden 2028'e kaldığı konusunda herhangi bir kaynak veya gerekçe paylaşmadı.
AMD tarafında da benzer tablo
Yeni iddia yalnızca Nvidia'yı kapsamıyor. Kepler_L2, AMD'nin RDNA 5 ailesinin de büyük bölümünün 2028'de geleceğini söylüyor. Bununla birlikte AT2'nin 2027'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor.
Bu durumun olası nedenlerinden biri olarak AMD'nin yeni mimarisini PlayStation 6 tarafında kullanacak olması. Daha önceki söylentiler, RDNA 5 tabanlı PlayStation 6'nın 2027'nin sonlarına doğru çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak bunun AT2'nin masaüstü GPU olarak neden 2027'de çıkacağına dair doğrulanmış bir açıklama olmadığını belirtmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: