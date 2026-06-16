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    Nvidia RTX GPU'lu Intel işlemciler için tarih paylaşıldı

    Sızdırılan yol haritasına göre Intel'in Nvidia RTX grafik birimi içeren ilk x86 işlemcileri 2028'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir. Proje Serpent Lake adıyla anılıyor.

    Nvidia RTX GPU'lu Intel işlemciler için tarih paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Intel ile Nvidia  arasında geçtiğimiz dönemde duyurulan iş birliğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Paylaşılan yol haritası detaylarına göre Nvidia RTX grafik birimlerini kullanan ilk Intel x86 istemci işlemcilerinin 2028'in ilk çeyreğinde sahneye çıkması planlanıyor

    Intel x86 işlemcilerde Nvidia RTX dönemi

    Sızıntıya göre söz konusu ürünler, Intel'in gelecekteki istemci platformları arasında yer alan "Serpent Lake" ailesinin bir parçası olacak. Daha önce ortaya çıkan belgelerde de adı geçen bu platformun, Intel işlemci teknolojisini ve Nvidia RTX grafik yongasını aynı paket içerisinde bir araya getireceği belirtiliyor.

    Bu bilgiler, Intel ve Nvidia'nın Eylül 2025'te duyurduğu ortak SoC girişimiyle de örtüşüyor. İki şirket o dönemde, PC'ler için geliştirilecek Intel x86 tabanlı sistemlerde Nvidia RTX GPU yongacıklarının kullanılacağını doğrulamıştı. Ancak ürün isimleri, teknik özellikler ve kesin çıkış tarihleri konusunda resmi detay paylaşılmamıştı.

    Yol haritasında yer alan zamanlama doğru çıkarsa, ilk ürünlerin 2028'in başlarında duyurulması ve muhtemel bir CES 2028 etkinliğinde tanıtılması mümkün görünüyor. Bununla birlikte Intel henüz Serpent Lake adına veya ilgili ürünlerin yapılandırmasına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.

    Intel ve Nvidia ortaklığının arkasındaki temel hedeflerden biri, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda daha güçlü grafik performansı sunabilmek olacak. AMD'nin işlemci ve grafik teknolojilerini tek platform altında birleştiren yaklaşımına karşı Intel'in Nvidia ile kurduğu bu ortaklık, mobil bilgisayar pazarındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyabilir.

    Şu aşamada bilgiler şirketlerin resmi açıklamalarına değil, sızdırılan yol haritalarına dayanıyor. Ancak Intel'in işlemci uzmanlığı ile Nvidia'nın RTX grafik teknolojilerinin aynı pakette buluşması, önümüzdeki yılların en dikkat çekici PC platformlarından birinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

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