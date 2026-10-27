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    Nvidia RTX Path Tracing güncellendi: %20 performans artışı

    Nvidia, geliştiricilere yönelik RTX Path Tracing aracını güncelledi. Yeni sürüm, optimizasyonlarla yüzde 20'ye varan performans artışı ve Windows on Arm desteği getiriyor.

    Nvidia RTX Path Tracing güncellendi: %20 performans artışı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geliştiricilere yönelik ücretsiz RTX Path Tracing aracının yeni sürümünü yayınladı. RTX Path Tracing 1.9.0, işlemci, bellek ve asenkron hesaplama tarafındaki optimizasyonlarla önceki sürüme kıyasla yüzde 20'ye varan performans artışı sunuyor.

    Nvidia RTX Path Tracing güncellendi

    Nvidia'nın RTX Path Tracing aracı, şirketin ışın izleme ve DLSS teknolojilerini bir araya getiren teknik bir geliştirici aracı olarak öne çıkıyor. DirectX 12 ve Vulkan üzerinde çalışan araç, rasterizasyon kullanmadan tamamen path tracing tabanlı aydınlatma çözümünü gösteriyor. Yeni sürümün en önemli yeniliği ise performans tarafında.

    Nvidia, 1.9.0 sürümünün 1.8.1'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans sunduğunu ve bunu benzer veya daha iyi görüntü kalitesiyle gerçekleştirdiğini belirtiyor. Özellikle çok sayıda nesnenin bulunduğu sahnelerde CPU kare süresinde önemli düşüşler sağlanıyor. Bunun yanında Opacity Micromaps için bellek kullanımı azaltılıyor. Böylece path tracing'in yüksek donanım gereksinimlerinin bir kısmının hafifletilmesi amaçlanıyor.

    Nvidia RTX Path Tracing güncellendi: %20 performans artışı Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli geliştirme ise asenkron hesaplama kuyruğu. Sistem, DLSS Ray Reconstruction için gereken işlemleri paralel şekilde çalıştırarak önceki karedeki Ray Reconstruction ve son işleme süreçleriyle daha verimli bir iş yükü dağılımı oluşturuyor.

    Windows on Arm desteği geldi

    RTX Path Tracing 1.9.0 ile birlikte Windows on Arm desteği de sunuluyor. Bu destek, özellikle Nvidia'nın RTX Spark olarak konumlandırdığı Arm tabanlı dizüstü bilgisayarlar açısından önem taşıyor.

    Nvidia, RTX Path Tracing'i yalnızca bir teknoloji demosu olarak değil, geliştiriciler için başlangıç noktası ve referans uygulama olarak sunuyor. Araç, geliştiricilerin path tracing entegrasyonunu öğrenmesine, farklı teknikleri denemesine ve elde edilen sonuçları kendi oyun ve projelerine aktarmasına yardımcı oluyor.

    Ayrıca Nvidia, yeni sürümle birlikte path tracing pipeline'ının tamamını ve kullanılan teknolojileri açıklayan yeni bir tasarım dokümanı yayınladı. Nvidia'nın geliştirmelerinin ilerleyen dönemde oyun motorlarına ve gerçek oyunlara da yansıması bekleniyor. Özellikle 2026'da Resident Evil Requiem, Pragmata, 007 First Light ve Control Resonant gibi yapımlarla path tracing kullanımının artması, bu teknolojilerin önemini artırıyor. RTX Path Tracing 1.9.0 şu anda GitHub üzerinden geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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    piç motor kurtlar vadisi neden bitti tek saat güvenilir mi levmont muadili 34 plt 34

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