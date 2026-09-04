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    Beklenen Nvidia hamlesi geldi çattı: RTX Spark dizüstüler ekimde geliyor

    Nvidia, Arm tabanlı RTX Spark bilgisayarları için beklenen tarihi açıkladı. Ekimde piyasaya çıkacak cihazlar, Nvidia’nın PC pazarındaki en iddialı hamlelerinden biri olacak.

    Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlar ekimde geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Arm tabanlı RTX Spark platformunun ilk cihazları için çıkış tarihini netleştirdi. N1X yongasıyla güçlendirilen RTX Spark dizüstü bilgisayarlar ve mini PC’ler önümüzdeki ay satışa sunulacak. Nvidia, N1X yongasını ise iki farklı yapılandırma ile piyasaya sürecek. N1 yongasını ise bu yıl görmeyeceğiz.

    Nvidia’nın yaz aylarında duyurduğu Arm tabanlı RTX Spark platformu, şirketin yalnızca ekran kartı üreten bir donanım üreticisinden tam kapsamlı PC platformu sağlayıcısına doğru genişlemesini temsil ediyor. Platformun merkezinde Arm tabanlı Grace CPU, Blackwell RTX GPU ve yüksek kapasiteli birleşik belleği aynı yongada buluşturan N1X SoC bulunuyor.

    IFA kapsamında yapılan açıklamaya göre Nvidia’nın OEM ortakları RTX Spark sistemlerinin sevkiyatına ekim ayında başlayacak. Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI, Lenovo ve Microsoft, ilk aşamada RTX Spark cihazları hazırlayan üreticiler arasında yer alıyor. Nvidia, platformla geliştirilen dizüstü bilgisayarların 14 mm kadar ince tasarımlara sahip olabileceğini ve tüm gün pil ömrü sunacağını belirtiyor.

    N1X iki farklı versiyonla geliyor

    Nvidia’nın şimdiye kadar üzerinde çalıştığı N serisinde N1 ve N1X olmak üzere iki yonga öne çıkıyordu. N1 bu yıl piyasaya çıkmayacak. RTX Spark platformunun ilk temsilcisi ise N1X olacak.

    Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlar ekimde geliyor Tam Boyutta Gör
    N1X’in üst seviye yapılandırmasında 20 çekirdekli Grace CPU ile 6144 çekirdekli Blackwell RTX GPU bir araya geliyor. Bu sürümde birleşik bellek kapasitesi 24 GB’tan başlayarak 128 GB’a kadar çıkabilecek. Nvidia, bu yapılandırmayı hem üst seviye dizüstü bilgisayarlarda hem de kompakt masaüstü bilgisayarlarda kullanacak. Microsoft’un Surface RTX Spark Dev Box modeli bu versiyonu kullanacak.

    İkinci N1X yapılandırması biraz kırpılmış bir versiyon. Burada 18 çekirdekli Grace CPU ve 5120 çekirdekli Blackwell RTX GPU bulunuyor. Birleşik bellek seçenekleri ise 24 GB ile 32 GB arasında değişecek. Bu yapılandırmayı ilk etapta daha çok dizüstü bilgisayarlarda göreceğiz.

    RTX Spark oyunlarda neler sunacak?

    6144 çekirdekli üst seviye N1X, RTX 5070 ile aynı sayıda GPU çekirdeğine sahip. 5120 çekirdekli ikinci yapılandırma ise RTX 5060 Ti’dan daha fazla CUDA çekirdeği barındırıyor.

    Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlar ekimde geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak tek başına bu, kesin bir performans tahmini yapmaya el vermiyor. CPU, GPU ve belleği tek bir SoC içerisinde birleştiriyor ve özellikle dizüstü bilgisayarlarda güç tüketimi ile termal sınırlar nedeniyle performansın masaüstü ekran kartlarının seviyesine ulaşması beklenmiyor.

    Buna rağmen Nvidia, RTX Spark sistemlerinin entegre grafik birimli bilgisayarlar arasında üst düzey oyun performansı sunmasını hedefliyor. Nvidia şu aşamada performansın hangi oyunlarda ve hangi ayarlarda elde edildiğine ilişkin tüm ayrıntıları paylaşmış değil. Ama ışın izleme ve DLSS açıkken 1440p çözünürlükte 100 FPS hedefine vurgu yapılıyor.

    Platform, Nvidia'nın yeni nesil görüntü teknolojilerini de destekleyecek. Bunlar arasında DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction ve 6 kata kadar Çoklu Kare Üretimi (MFG) desteği bulunuyor.

    Oyunların haricin içerik üretimi tarafında da RTX Spark’ın eli güçlü olacak. Şirketin verdiği bilgilere göre RTX Spark sistemleri OptiX ve ışın izleme kullanarak 90 GB boyutundaki 3D sahneleri işleyebilecek.

    Nvidia, RTX Spark'ın yapay zeka tarafında da oldukça iddialı olduğunu aktarıyor. Platform, şirketin tam Nvidia AI yazılım yığınına erişebilecek ve 120 milyar parametreye sahip yapay zeka ajanlarını yerel olarak çalıştırabilecek. Sistemler ayrıca 1 milyon token bağlam uzunluğunu destekleyecek.

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